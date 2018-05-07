玛法达看星星12星座一周运 5.3-5.9

文/玛法达

危机四伏 险象环生

时序进入立夏的‘金牛座之月’，除了大小警讯联袂而来，还有一年一度令观察家屏息以待的5月8日一级警讯—‘太阳╱岁星对冲’，背景还是冥王星、土星、岁星退行共伴的本周，金牛座星象氛围的功利主义、现实主义与实力主义，将在三星退行的乱流中成为乱世求安的集体潜意识。取舍与修正、远见与节制、坚韧与抗压将是趋吉避凶之道。

重要星象事件还有：5月6日的吉兆—‘太阳╱海王星六合’；5月7日的双警讯—‘水星╱冥王星角冲’与‘金星╱海王星角冲’。通常容易伴随较大规模的冲击事件与幻象泡沫化的危机。

财经方面，财星仍停双子座（价格波动），星象负向讯号笼罩的本周，正值欧美市场财报发布、企业购并等消息面活络期，市场热钱退场的‘五穷六绝’淡季魔咒开始，除‘太阳╱岁星对冲’的大警讯，月中还将有天王星转进金牛座的重量级变动，资金逃离、市场情绪骤变机率大增，投资人宜警戒以对。

就个别星座而言，笼罩在‘太阳╱岁星对冲’大阴霾下的本周，还有若干警兆加入先前岁星、土星与冥王星共伴退行的迷乱失序，险象不减反增。逆风是常态，不受负面冲击的反而是稀有娇客。最顺遂星落在正值年度财富与事业运当旺的牡羊座，力争上游的冲刺力道称冠诸星。

排名紧追在后的是，本命宫拥有战星与守护星加持，本身动力与实力都强，又没有受外环境太多阻碍的魔羯座。新一回合人生赛事正要开始，是翻身转运、争取新机会、新工作的绝佳时机；运势第三当属巨蟹座，拥有优质团队并肩作战，适合借取过来人智慧、壮大团队实力，以组织战胜出。

星座幸运榜

1、白羊座：箭无虚发、金榜题名、傲视群伦（运势最强）

2、摩羯座：坚毅果决、一帆风顺、滴水穿石（成长最多）

3、巨蟹座：一呼百应、合纵连横、指挥若定（人气最旺）

4、双鱼座：进退有据、后顾无忧、胸有成竹（手感最佳）

牡羊座

蒸蒸日上，名利双收

成就与财富同步风光的这段期间，事业能量持续爆发，财富翻转力也高居年度旺月，看好度延烧到月中，是全年最有富贵加值力的丰收期之一。事业凭借经验法则与前瞻视野强化深度、广度与高度，拉大与对手距离，称霸夺冠希望遥遥领先同侪。利深造出国、跨界发展、异地扬名。财力大进。爱情是顺从心的方向。

金牛座

信心饱满，志在必得

正值当运月分的这段期间，斗志高昂、企图心也很旺盛，冒险性、抗压性与续航力搭配得恰到好处，自信是最大的致胜武器。事业乘风破浪、大展雄图，颇有初生之犊不畏虎的冲劲，大胆探索、潜力无穷。朋友中不乏贵人，也有损友，切记远离小人。财运小退大进，荷包失血，偏财正财都有进账。爱情是种绝对值的追求。

双子座

尔虞我诈，互有消长

斗智不宜斗力的这段日子，有待学习的功课是合作与和谐的智慧。没有扳倒对手、席卷全场的绝对优势，得学会与矛盾或敌人共处。事业与人生都得在不完美的状态下，找到相对平衡的次佳落点。事业扩充有待排除障碍、消弭歧见并强化团队共识，保留王牌在关键时刻使出必杀技。提防财损。爱情是一种情绪拉锯。

巨蟹座

得偿夙愿，一路顺风

‘美梦成真指数’起涨的这段期间，相对于众星，堪称风阻系数最低、外部助力最强的幸运星。事业组织力、号召力与领导力颇有用武之地，拜人脉连结之赐，社交或商场互联网不只发挥关键助攻，也提供彼此情感激荡疗愈。如鱼得水、心想事成。朋友占据心中重要位置。虽然行事不失理想色彩，不走势利路线，但正向正念还是颇能赢得一票同好共鸣，一路同行圆梦。有群策群力、共创辉煌之势。财富先起后落，投资互有盈亏。票房吸金力不可小觑。爱情是典藏的私密景点。

狮子座

藏锋纳气，量力而为

守护星与岁星对冲的这段期间，是牵一发动全局的年度警戒期。外在变迁引发的不同情势氛围让原本性格阳光面变成阴影，易受表现欲、英雄感或虚荣心所累，口不择言或变身刺猬。事业强势而聚焦，重押一面，有成王败寇、风评两极的风险。坚持原则、立场开放，但不宜承诺太多。有意外破费。爱情是解铃还须系铃人。

处女座

观照全局，险中求守

防御先于攻击的这段日子，明枪易躲、暗箭难防，要有面对暗黑面情境的心理武装。事业前景短空长多，有立即性的挑战，但也可能因祸得福。拉大格局看清现况，才能找到自己在环境、人际与职场关系上的理想定位，作出明智判断与对策。工作压力不轻，成绩符合实力。财运不济，提防讹诈。爱情是文火慢熬的珍馐。

天秤座

兵不厌诈，各显神通

‘心机指数’大增的这段日子，得学会与龙蛇杂处的人事复杂与利益纠结和平共处。矛盾或冲突即使无法立即解决，也得找出彼此共同交集最大的部分尝试沟通、说之以利，以免玉石俱焚。事业转型改造中，是场艰难但有翻盘机会的长期抗战，短期运作仍得小心谨慎。理财精明，提防意外破费。爱情是飞扬的心。

天蝎座

易地而处，未雨绸缪

‘风险指数’骤涨的这段日子，要有居安思危、预作防范的各式对策与防护网。事业硬仗不少，没有半点侥幸，还要小心靠劳心劳力换来的成果，被误会歧见、冲突敌对、恶意抹灭等负面因素耗损，祸从口出、言多必失。事业成绩小进，临场表现加分。财运不佳，提防财富剧烈变化，尤忌投机。爱情是种心情沉沦。

射手座

节制有度，聪明取舍

将与上半年重大挑战之一交手的这段期间，某不满情绪或压力累积将到临界，亟需找到出口。危机带来转机，挫折变为动力。之前着墨不深或过度零碎的经营，应付新局开始略嫌吃力，却间接促成事业裁减枝节、精实核心优势，在最短时间达成最多目标。月中工作调整。理财小成，中长期看好。爱情是向幸福投降。

摩羯座

整军再起，斗志重燃

战星与事业星高踞本命宫的这段日子，魄力与志气是发迹出运的两大关键武器。也是得以挺过低迷，拒绝放弃，静待时机成熟奋力一搏的两大成功引擎。事业与人生表现活跃而有新亮点，休息准备过后，就要跨入新一回合里程的生涯新纪元，前景充满崭新希望。事业积极擦亮招牌，有转换跑道、另辟蹊径或大胆尝新的创举，破釜沉舟之举迎来应有肯定。集中火力策略成功，适合以重点项目脱颖而出。财运走俏，投资运一枝独秀，时机、判断与行动俱佳。爱情是条幽静绵长的溪流。

水瓶座

循序而进，顺理成章

理想和现实距离大幅拉近的这段日子，是务实的筑梦人。不打没把握的仗，不做没脑的事，更不做异想天开、一步登天的投机分子，专注当下、照顾好每一个环节，龟兔赛跑，反而是终点线前的赢家。事业发挥主场优势，力抗强敌、守土有成，落点没有惊喜也没有失手。理财保守，收支小有盈余。爱情是千山万水走过。

双鱼座

重新洗牌，游刃有余

情势出现乐观转向的这段日子，可望被推上浪头一展身手，以优异成绩站稳一席之地。视野变宽、选项也变多。考运官运有喜。事业经营分进合击、与时俱进，胜出关键在于时机掌握正确。在对的时间做对的决断与行动，没有迟疑。所以能顺势掌握扩增人际、名利与财富的最佳分寸。驿马星动。爱情是夜空恒星。