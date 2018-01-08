这些时候说吉祥话能增加你的福气

吉祥话又叫口彩，是具有吉祥意义用于向他人或自己表示祝福的词语，说吉祥话是表达祝福的民俗。

文/泓达周易

吉祥话又叫口彩，是具有吉祥意义用于向他人或自己表示祝福的词语，说吉祥话是表达祝福的民俗。适当的时候说吉祥话能让听者心旷神怡，而施者更能因此提升自己的贵人运和财运，也能提升自己的福气。下面这些情形就是说吉祥话增加福气的好时机。

一日之始或一年之始，也就是早上或大年初一。一大早说吉祥话叫开好彩。早上最先遇到的是家人或邻居，住单位的遇到的是同事，这时候的吉祥话能带来家庭和谐，邻里和睦，同事之间相互友好支持。大年初一的吉祥话更有带来一年好运的说法。

将要出行的时候。出行有各种目的，如出差，经商，旅游，行军等。出行前能听到吉祥话，让人感受到祝福的力量，带着好心情出行，能减少出行期间的恍惚不安，从而减免了意外和不如意。

开工开学的时候。开工指工厂开始生产或工程开始进行，第一次开工甚至会举办一些仪式。开学是指入学的时候，这时候吉祥话是对学业顺利的期望和祝福。

开业的时候。开业和开市都希望事业蒸蒸日上，财运亨通。生意人喜欢好彩头，对于开业开市有诸多讲究，如讨好彩，希望在最快的时间成交第一笔生意等等。

做有一定风险的事或要路过危险地区之前。如生育，动手术，探险，开夜车，开战，抓捕等等，这时候的吉祥话是暖人心的，也能让接受的人更有力量去面对危险，自然对结果大有裨益。

展示新居、新产品、初生婴儿、初生宠物，刚种下经济植物等等，一切对于外人是“新”的，对当事人是值得高兴的事物的时候。

别人在为自己做事的时候，或有求于人，吉祥话能让对方做事的时候少了排斥之心，对于结果自然会好一些。如给自己做饭的厨师，给自己看病的医生，给自己修车的师傅等等。

见到值得尊重的人。遇到自己认可的专业人士、善良之人、爱心人士，吉祥话既是尊重对方的专业、善良、爱心，也是尊重自己内心认可的价值观。