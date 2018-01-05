婚恋心理：男人忍住！别干这10件傻事(图)

爱情容易让人变傻，男人也是一样，不过下面十件事，在恋爱中最好不要去做。

文/小晨故事

男人忍住！别干这10件傻事

爱情容易让人变傻，男人也是一样，不过下面十件事，在恋爱中最好不要去做。

第一件：不要问女友她之前的事，毕竟那些都是过去式，说的太细你又接受不了，说的太简单你又心里老是不甘心。

第二件：同上，你也不要和女友说太多你自己的过往，特别是你之前怎么怎么的深情，怎么样的不要自尊去爱另一个女生，而最终却分了手。

第三件：不要有处女情结，虽然在当代这个社会，有处女情结的男人不是很多，但毕竟是男人，多多少少都会介意的，记得一定摆正自己的心态。

第四件：不要有太大的大男人主义，现在的新时代女性，再也不是以前的那些唯命是从的小女子了，过于大男人主义，会让人受不了。

第五件：不要把工作中的情绪带给她，你可以向她诉说，但不要因为工作的事情向她发脾气。

第六件：不要当着她的面去夸别人的女人如何如何漂亮，女人嘛，永远都会觉得自己天底下是最美丽的，你可以夸别的女人的内在美之类的，这样令她觉得自己的不足之余，又懂得努力去改正自己。

第七件：不要拿你从前的女朋友与现在的她对比，说以前那个怎么怎么的好，那是不公平的，不同的人怎么能拿来做比较呢。

第八件：不要在朋友面前，不牵她的手，或者不抱抱她，那样她会很伤心，觉得你很不在乎她，也令她没面子，适当的在别人面前表现恩爱是必要的，特别不能在朋友面前命令她做什么事情。

第九件：不要在大街上小眼不停盯着某一个女人看，或者牵着她手的时候，不停的张望身边的经过的那些女人，那是对她最大的屈辱。她不在的时候可以随便看。

第十件：不要不知道怎么去体贴她，累了发个短信或打个电话安慰一下，那比买任何礼物来得贴心。