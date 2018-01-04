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婚恋心理：越闷骚却越让TA把持不住?(图)

2018年01月04日 17:10 新浪博客
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闷骚一般是指外表冷静，内心狂热，沉默而实际富有思想和内涵的人。真正说明，啥叫人不可貌相。

　　文/ 飘雨桐

越闷骚却越让男人把持不住？越闷骚却越让男人把持不住？

　　曾经，“闷骚”并不是受人欢迎的形容。时代在发展，思想观念也发生了翻天覆地的变化。如果，说他（她）闷骚--即便咬牙切齿，也未必就是讨厌憎恶的实际意思。先来普及一下常识：闷骚一般是指外表冷静，内心狂热，沉默而实际富有思想和内涵的人。真正说明，啥叫人不可貌相。

　　就拿女人为例，越是闷骚越让男人欲罢不能：

　　一、文艺女

　　大家或许认为，文艺女很是沉闷、不易接近。其实，非也非也。文艺女时刻冷静，是因为她在用心观察这个世界。而她最擅长的，可能是文字、可能是绘画--更可能是音乐等。她的内心极其富饶，只是未必能用语言表达万一。可，你就是被她牢牢吸引。

　　二、制服女

　　哇，这就不言而喻啦。所谓的制服诱惑，并非她怎么搔首弄姿。而是，你光是看着她也会不由自主的蠢蠢欲动。那是代表着某种职业，譬如空姐、护士等等。她们有着自己的专长，更是这个社会最美丽的一道风景线。如此的赏心悦目，纵使她相貌一般也让你心神荡漾。

　　三、职场女

　　以前，总会说男主外、女主内。现在则完全不同啦，女人也出来打拼。甚至，掠夺男人的“领土”、争抢男人的“荣耀”。识英雄重英雄，谁都知道生活艰辛、生存困难。即便这样，她表现出来的勇气让人折服。如果长得还有三分姿色，由敬重生出爱意不过顺其自然。

　　四、名媛女

　　名媛，她的任务就是在上流社会飘过来荡过去。有些个性使然，有些则是不得已而为之。她们既要表现出自己的大方，又不能流露出过分的热情。这个度的把握，真不是人干的事儿。偏偏，男人就喜欢与这类女人交流。仿佛可以提高身份，然后某种程度达到完美的契合。

　　唉，闷骚也是一门技术活儿。男人，又爱又恨的把持不住呢……

标签: 婚恋心理闷骚吸引

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