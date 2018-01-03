掌控欲超强：会对恋人管东管西的星座(图)

会对恋人管东管西的星座

爱情中总有占主导地位的一方，有些星座恋人就是会全天候在你身边督促你提醒你该做什么不该做什么，大到人生规划，小到吃饭喝水，他们就喜欢以爱之名来帮你张罗安排这些，什么样的星座会特别喜欢以“管”作为爱的象征并享受控制权呢？最会管教恋人的星座又是谁？

第一名：狮子座

狮子座的人强调所有权就像强调他们的闪耀存在，只要是属于他们的，他们就愿意费心费力地看管，“护”得太厉害被人当笑话讲也不在意，反正他们就是要这么做。对狮子们来说，看管这是一种完全主权的象征，这个概念搬到谈恋爱这件事上也一样，如果你是狮子的爱人，他们就愿意当你的阳光，照亮你生活的每个角落，因此TA有时会像个管家婆，只要是你的事，无论巨细TA都想要参一脚，TA觉得这种参与有利于两人的生活更好地融合在一起，对你的爱越深就越容易上瘾！当然他们也不是完全要求你每时每刻都在眼皮底下安分守纪，你只要不做让他们无法容忍的事，撒点小谎闯些小祸都是可以被原谅的！但如果哪天你不知去向那么几个小时，狮子联络你却总是得到忙音的……你真的必须好好解释，最好拿出个阳光无比的理由，不要妄想偷懒讲个大致蒙混过去！

第二名：双子座

对生活万事万物越是主动的人就越是有掌控欲，这完全是对双子的印证。双子最怕的就是看别人的脸色、跟别人的进度，在爱情中，双子座爱人会觉得应该有共同进退的准备，而且怎么调配得让他们来执行，这是因为第一双子座的人生想法很多，第二很关键就是他们不喜欢看到自己的想法被别人打断，在两人关系中，掌管主动权无疑是最有利的，所以双子会放开手脚来绑住爱人的自由行动力，再说了，要留在身边陪伴自己安稳过日子的人，最好是容易掌控的，双子才不想被人牵着鼻子走，那样他们会缺乏安全感！最后不要以为双子的管教会只有三天热乎劲，在达到目的管教之前，双子的意志从来不是薄弱的，三心二意什么的都是不存在的，如果他们发现管理爱人其中不间断发展的快乐，基本就可以判断他们会上瘾。

第三名：处女座

处女座中大部分人的生活走规划路线，而且他们还喜欢为喜欢的人规划，这是因为处女座的人会将你的生活考虑到他们自己的生活中去，他们喜闻乐见你也过着井井有条的生活，最好按照他们的设想发展成美满生活，一旦你的生活出现麻烦，他们可能因为要帮你而不得不放弃自己的一些计划、牺牲自己从容的时间让自己进入不能忍受的忙乱状态，简单来说，就是处女座觉得跟你这个人有联系了，你的一举一动将会影响到他们的生活，不如早早一并管理起来。处女座如果哪天管理爱人“走火入魔”，很可能跟他们操心过多有关，就拿买个简单的生活用品来说，处女座的爱人会担心你买得贵会上当、选不好且买回来不知道怎么用、用的不好会不会造成什么后果一连串的问题，因此他们干脆就辛苦自己全权代理！