这些星座能给你花钱就绝对是真爱！(图)

文/摘星工厂-星吧

这些星座能给你花钱就是真爱！

在感情中的人们，对爱人有什么表现才是表示放心呢？有人说是秀恩爱，但也有比较“实在”的，比如说摘星工厂-星吧接下来要讲的：能给你花钱，对你大方豪爽，才表示对你才是真放心的星座。

NO.3：巨蟹座

爱情中的巨蟹座，常被冠以“奉献者”的名号，尤其是巨蟹座女孩子，爱得失去自我的时候，掏心掏肺掏钱包。--咦？这么早就说到了掏钱包，不对吧？请再读读前面的那句“爱得失去自我”！能忘我，顾虑也就不在了，不过这只是特殊情况啦！大多数的巨蟹座，在不能百分百肯定爱人之前，是不放心“破财”的。

NO.2：狮子座

“属于我的，没理由就不能给出去”，特别有领主意识的狮子座，在金钱方面也是如此。外界传闻狮子座是大方的金主，是受人爱戴的散财童子，当然豪爽的狮子座也的确配得上这种形象，可你别小瞧了狮子座，他们又不傻！为谋事、为身边可靠的人，狮子座才豪掷千金！想让狮子座给你花钱？请给个充分的理由！

NO.1：金牛座

说到守财奴，金牛座马上要上线成为箭靶子。特别有金钱观念、特别固执于钱包防守的金牛座，特别特别反感跟人有金钱纠纷（被人占便宜）！自己那么辛苦赚来的钱，为什么要花给你？你自己有手有脚，不劳而获不觉得可耻吗？所以金牛座舍不舍得给某人花钱，真的能看出那人让金牛座放下戒心的重要程度！