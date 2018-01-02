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婚恋心理：聪明女人必知的爱情潜规则(图)

2018年01月02日 17:17 新浪博客
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爱情也要玩得尽兴才有意思，否则只会滋生痛苦的因子。所以，掌握游戏规则至关重要。爱，才会甜蜜长久~

　　文/飘雨桐

聪明女人必知的爱情潜规则聪明女人必知的爱情潜规则

　　问世间情为何物，直教人死不断气。忘记哪部影视作品的哪位经典人物，擅自修改了千古名句。但细细品来，的确是那么一回事儿。有爱，觉得特别麻烦。缺爱，认为非常郁闷。连自己都不晓得，到底是该爱还是不该爱。为什么，问题会层出不穷？因为，你并不清楚爱情的游戏规则。

　　爱情也要玩得尽兴才有意思，否则只会滋生痛苦的因子。

　　所以，掌握游戏规则至关重要。爱，才会甜蜜长久：

　　一、投入≠忘我

　　有些女人，觉得为了爱情低到尘埃里开出花儿是伟大行为。足以，成就感天动地的爱情篇章。不好意思告诉你，这是失策不是史册。不能因为爱情，姓甚名谁都没有所谓。女人最低的底线，那就是最后的尊严。你再是强调牺牲，别人都会把你当作傻瓜。

　　二、承受≠忍受

　　米兰·昆德拉的作品，名叫《生命中不能承受之轻》。这里的轻，其实就是重。一点点的承受，加到最后那需要极大的忍受能力。女人不是温水中的青蛙，也不可以渐渐习惯了忍受--直到忍无可忍，这才集中爆发。在最开始，你就要勇敢说出“不”！

　　三、折磨≠快感

　　这里的折磨，既指精神层面也指身体层面。女人千万不要犯贱，越折磨越快乐、越折堕越快感。真的爱情，总归是幸福大于痛苦、甜蜜多于辛酸。否则，那不是爱情；或者说，只是你想象中的爱情。必须及早醒悟，走出对方存在的阴影。

　　四、失恋≠失败

　　有些女人，为了面子就是不舍得说分手。也有大部分原因，害怕下一个还没有这一个理想。而且，失恋女人十分介意旁观者的眼光。总之，人有我有就好；人有我没有那就是失败。非也，非也。离开错的，才有可能与对的相逢。与错的人，只会错下去。

　　掌握了爱情规则，才能“玩”得风生水起。你说，是吧……

标签: 婚恋心理潜规则失恋

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