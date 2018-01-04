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爱错了干脆将就下？这些星座才不答应(图)

2018年01月04日 12:30 新浪博客
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爱！错！了！要怎么办？反正都已经将就这么久了，不如将错就错？不不不，这些星座可绝不答应！

　　文/摘星工厂-星吧

爱错了干脆将就下？这些星座才不答应爱错了干脆将就下？这些星座才不答应

　　突然发现眼前的人，爱！错！了！要怎么办？不少人觉得，反正都已经将就这么久了，不如将错就错？这些凑合理论，摘星工厂-星吧说这几个星座，最不可能有！

　　狮子座

　　不能忍就是不能忍，爱情就像脚上的鞋，合不合适最重要，一双不合适的鞋，根本就不能带自己去到最美地方！性格刚直的狮子座，在爱情上的态度这边清晰果决，若是爱错了人，一经发现就会开始采取措施！可能有些狮子座会多少顾忌面子，一开始有些犹豫，但只要恋爱就不能受委屈的个性还在，就不会错到底。

　　射手座

　　将就理论就像俗套的规则，等待着射手座表现打破。射手座对自己没有安分守己的要求，能活出烟花般灿烂，那么射手座也不计较美好会短暂。射手座一生中会尝试不少的事情，对于失败了就重新找到正确道路这件事，可以说比较有经验，因此也不会害怕重回正轨的麻烦，在感情上，射手座也会努力贯彻这种精神！

　　白羊座

　　不舒服就说，不合适就分，有的选就选！——这三大意念，让白羊座很难成为委屈自己的人。白羊座跟射手座一样，也有“即行主义”的鲜明特点，很长远的事或后果，懒得盘算那么多，因为支持“下一秒的变化又有谁知道”的理论。关注当下能否更好地活出自己的人生才是奥义啊！所以爱错了，不能将就，拉倒！

标签: 星座爱情将就凑合

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