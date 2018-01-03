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婚恋心理：6种小心思快让男人知道吧(图)

2018年01月03日 17:16 新浪博客
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男人的心思没有女人那么细嫩！所以有些事情该要让男人知道，这样他才会更加的懂你。

　　文/小晨故事

6种小心思快让男人知道吧6种小心思快让男人知道吧

　　男人的心思没有女人那么细嫩，所以他们不太懂得女人心理到底在想些什么？所以有些事情女人应要让男人知道，这样他才会更加的懂你。

　　1、礼物不在贵重 而在于真诚

　　从女人的观点来看，最好的礼物是那些较平实的，而不是那些浮华夸张的。有个丈夫专门收集情人（情人博客，情人说吧）卡，随时送给太太，每当她心情不好时，他就把一张卡放在她可能发现的地方，这使太太非常开心。

　　2、不少女人真的怕自己不够漂亮

　　女人需要明确的赞美：“我喜欢那个发型”，或者“你穿红衣服很好看”。这种赞美的话能给女人鼓励，使她注重打扮，使爱情不断得到滋润。

　　3、女人也重视工作

　　女人希望她们的丈夫或男友重视她们的工作，像他们重视自己的工作一样。每次太太谈论她自己的工作时，丈夫应竖着耳朵细听。不用说，由于在这方面沟通好了，他们之间的感情会越来越深厚。

　　4、女人需要男人耐心倾听她说话

　　男人心目中的交谈是研究问题、辩论是非，找出解决办法的途径。为了达到这个目的，他也许会一再打断女人的话，要她“明白”他的意思。然而，女人宁愿男人友善地倾听，而不愿他们老是发表意见，她们会说个不停，直到觉得心里恢复舒畅为止。

　　5、女人不像男人那样容易堕入爱河

　　女人择偶时，通常较重视各种实际的因素。女人也许亟需爱情，但她们内心仍有位品评专家在问：这个男人可靠吗？因此，男人除了要注意头发、衣服和礼貌等外，还要具有仁慈大方和忠实可靠的品德。

　　6、女人希望跟丈夫成为朋友

　　女人希望和她偕老的男人视为地位同等的人，尊重她的长处，容忍她的缺点，而且希望她也这样对待他。简单地说，她需要的是朋友、情人、了解她的伴侣。

标签: 婚恋心理关心秘密

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