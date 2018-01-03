恋爱钉子户：脱单越来越困难的星座(图)

脱单越来越困难的星座

文/巫女的财神岛[博客]

每个人都有属于自己的恋爱时机，可是有的人却始终没有桃花的到来。有的人则是有桃花运而不好好把握一直处于冻结状态不能有更近一步的动作。这些人都游走于对恋爱的向往和胆怯，不知道如何去结束单身或者快速发展， 成为止步不前难以恋爱的钉子户。

第一名：处女座

处女座可说是最大的恋爱钉子户。很多时候都可以看到他们媚于俗世的表情，不得不说处女座的人在感情上是比较挑剔的，特别是自己没有认可的人。所以，处女座的人讲究你情我愿，他们喜欢双赢，并且特别不会亏待自己。处女座很多时候都在寻找爱情的感觉。他们由于不善于表达，多数时候都是肢体卖力，反而吃力不讨好。因此，这恋爱进展可就想当慢，并且还需要很好的时机。

第二名：水瓶座

水瓶座是个不折不扣的极端主义，宁可不要，也不会将就。恋爱起步很顺利的水瓶座大多数都是空间和思维的限制是他们的恋爱萌芽走不远。并且水瓶座还是个钟情的种子，喜欢的人总是很难忘记，一旦恋爱有了阴影，他们的情绪往往变得很暴躁。另外，水瓶座在一份感情上会花费所有的情感因素，如果这份感情结束，他们的疗伤期会非常的长，导致很难短时间步入新的感情。这种倔脾气倒是促使了这位钉子户。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的钉子户属于风吹一边倒的人。他们具有渴望感情的思想，可是在很多时候都感觉自己无能为力。巨蟹座在感情上是敏感的人，恋爱的时候感情多是非常纯洁的成分，他们喜欢做一些实际的东西来巩固爱情，可是多半巨蟹座人的方向和目标有些长远，以至于不能在对方所能接受的短时间来实现这个目标，往往是对方心灰意冷自己还在浴血奋战。这样的套路往往成活率较低。

第四名：天秤座

天秤座爱的时候死去活来，可是说起分手又是说风就是雨。这种势在必行的处事方式有利于展示自己的个性，却很容易抹杀自己苦心经营的爱情。充满诱惑的天秤座似乎喜欢享受恋爱所带来的刺激感觉，他们不急于追求恋爱的果实，甚至不希望恋爱的关系有太大进展，只需要维持现状就好。天秤座就是这么随心所欲的恋爱，再随心所欲的使对方呼之即来，叱之则去。

第五名：射手座

射手座恋爱的时候很容易走神，就是不能专心致志的去恋爱，其中总会穿插一点谎言、琐碎小事什么的来破坏两人之间的感情。恋爱起来速度确实比较快，但是这种速度在他们恋爱关系结束上同样适用。所以，射手也许恋爱的次数很多，但这也就说明他们恋爱分手的次数很多，这种有分手前科的射手座除开温柔的再次去虏获其他人的心外，可能心中早已盘算着再下来的恋爱历程。