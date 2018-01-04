婚恋心理：4种小三反而变婚姻"功臣"?(图)

文/飘雨桐

4种小三反而变婚姻“功臣”？

有些已婚男人，就这么神不知鬼不觉的从围城出去、又走回围城里面。他的表现堪称完美，就好像从来没有发生过任何事情。可天下哪有不透风的墙，枕边的那个人其实早有察觉。她不明白，他为什么会选择回归家庭？莫非良心发现，抑或只是暂时的风平浪静。接着，还有意想不到的惊涛骇浪？

出轨男人的“洗心革面”，皆因惨遭滑铁卢。小三，比想象中可怕：

一、恃宠生娇

喜欢那个人，自然会对她多些宠爱、多些怜惜。但这也不是“奉旨”的，也没有所谓的终身制度。做小三的也要清楚：如果“服务质量”不好，随时随地有下岗的危险--更不需要与你提前招呼。不分轻重、不知进退的蛮缠，自己得不到好处还要逼得男人走为上计。

二、恃靓索钱

能当小三的，必然有那么几分的姿色。（文/飘雨桐）正如待价而沽，没那个本钱也不敢出来混这个世界。漂亮并非一切，青春饭也不能吃一辈子。没有其他的生存能力，也唯有出卖自己的身体换取生存的金钱。钱，那是再多都不够的玩意儿。狮子大开口，谁又能够满足到底呢？

三、恃子相挟

有些小三铤而走险，她就不管不顾男人的反对--偏要生个孩子下来。请注意，这不是喜欢男人的表现。而是要挟男人，最为犀利的“武器”。断什么，男人都断不了自己的血脉至亲。小三过得好不好、坏不坏，他可以不再理会。但自己孩子，他怎么说也想着尽量周全。

四、恃色行凶

女人想通往男人的心，首先要抓住他的胃。现在啊，有钱哪里买不到吃的？任何山珍海味，应有尽有。但女人（尤其小三）真正能够抓住男人心的，更多还是性。适当要求，男人还求之不得。过分要求，只会让男人更加的身心疲惫。他出轨为的只是快乐，何必现在的得不偿失？

所以，出轨男人回归家庭--说不定，小三还是“功臣”呢……