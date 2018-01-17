梦见蛇是什么意思？全是干货！必须收藏(图)

文/陈鹏解梦

1、梦见巨蟒大蛇。如果梦里展现的是凶猛的追逐，要咬自己的样子，那么就是犯小人了。我们知道，从解梦角度上来看，对自己不利且会有行动的，才是真小人。不管他是长辈还是上司。如果梦里的蛇想吞了做梦人，有三个可能，其一是犯小人，其二是健康不利，其三是诸事不顺且有愤世嫉俗情绪出现的时候。

2、梦见被蛇咬了。有痛感的，就基本是健康预警，哪里痛就指向需要关注那个位置的健康问题。梦见自己被蛇咬了，没痛感的，意味着近期犯小人厉害。若是梦见自己重视的人被蛇咬了，则意味着自己的能力需要加强了，因为你在梦里控制不了局面，现实生活中也是一个弱者。

3、梦见到蛇展现出了攻击性的一面。梦里蛇吐着信子对着自己，在梦里感受到的是它想咬你或缠绕你，蛇目的是弄死或咬伤做梦人的时候，就意味着这个蛇梦是犯小人的提醒。若梦里的直觉并没伤害性，做梦人为成年女性梦表示异性缘好的时期，已婚女性容易犯烂桃花。男性做这种梦，意味着需要多加强自己和爱人的身心沟通。如果是一群蛇蠕动着的样子，则优先考虑肠胃系统的健康问题，陈鹏解梦的经验表明，有部分女性在做这种梦境后预示有了身孕。

4、梦见蛇从家里往外爬。表面上这个梦指向的是家运走衰，其是指向犯小人而致家运走衰的。梦见蛇往家里爬，意味着家运走强，表示适合固定资产投资时期。孕妇梦见蛇往家里爬，预示生男孩居多。

5、梦见蛇死在自己的身边或房子里。这是晦气之梦，意味着运势走衰。钱财事业都会因小人而不如意，家庭纷争也会变多。4和5都涉及到一个家蛇的概念，陈鹏解梦综合各地习俗和经验得出结论，当蛇被称为家蛇的时候，对家运都是加持的，所以，来蛇为吉，去蛇为凶。

6、梦见蛇缠绕自己。缠绕部位是四肢，需要关注气血问题，气血有问题的人也容易经常梦见蛇出现在各种场所。缠绕部位是敏感区，则意味着属于性敏感期，容易犯烂桃花。

7、梦见自己变成蛇。如果蛇在梦里春风得意，预示做梦人运势走强。如果蛇在梦里施展报复行为，或攻击弱者，无辜者的行为，预示做梦人当前运势不利。如果蛇在梦里各种倒霉，预示做梦人犯小人严重，被压制得厉害。这里的解释和一切如生肖蛇，佩戴了蛇饰品，或一切很容易会把自己等同于蛇的人梦见蛇的表现是一致的。

8、梦见蛇变成人。如果梦见蛇变成异性，然后在梦里和自己有情感交集，甚至有春梦情节，则指向当前感情运势平淡。若正在恋爱或已婚，则指向感情走衰。若梦见蛇变成人之后攻击做梦人，则预示犯小人。梦见蛇变成人后做的事跟自己没啥关系，自己只是做了旁观者，则意味着当前自己并没有良好的发展时机。梦见蛇变成人后帮助了自己，则预示自己要开始走好运了。

9、梦见蛇可怜，或蛇有向自己求助的行为。梦里若自己帮助了蛇，预示会有后报，一般会在野外遇险时逢凶化吉。若梦里并没帮，但也没生恶念，没出恶行。这种情况和梦里对看到可怜的蛇或求助的蛇进行了攻击行为预示基本一致，因为无法判断梦里蛇的凶残度，所以判断结果非吉。

10、梦见蛇变成龙。只要梦里并没去破坏变化过程，梦里蛇变龙后也没攻击自己，则预示吉利，会有好事来临。反之则凶。