魔羯座新月：学会知足常乐(组图)

魔羯座新月

作者/寂多蔓生[微博][博客]

北京时间2018年1月17日上午10：17分，新月发生于魔羯座26°54′，这是一个让人自省、学会知足常乐的位置，也提醒我们端正态度，用务实的心态去面对生活。新月是开始新历程、新关系的最佳时期，若是你在近期有什么新的计划，不妨一试，只要付出足够的努力，在月相的帮助下有事半功倍的效果。

魔羯座与野心有关，但在这次新月中，“野心”是被逼出来的。近期很多人明白何谓惜福，想要生活的稳定、平淡一些，可是这次新月解决掉棘手的麻烦时，需要经受住很多考验，例如说目前构思的新计划可能会遇到长辈或前辈的否定；或家庭需要你履行责任、对你施加压力；再或是你近期被有资历、强势的人士打压等。你所经历的一切都会受到他人的质疑，却因此让不少本来认命的人，重新有“我凭什么认命”的信念，这种信念会帮助你们有改变现状的勇气，有些事即使最后做不到，也会努力争取一试。在不知道该怎么去应对危机时，尽量做好自己该做的，努力调整可能会出现的问题，用积极的心态去面对，你最终会得到想要的答案。你也可以回忆下16年12月曾经经历过什么，有可能会在这次新月中旧事被重提。

新与旧事物、关系的交替同样会成为最近两周的焦点，现有的某些政策即将面临调整，例如说产权、物价、房价或养老问题等。在大环境下我们很难凭借一己之力去改变什么，你的个人能力与足够的物质基础才是最好的保障。一些与企业责任相关的大型事件也会在近期曝光，提醒大众去维护自己的权益，而不是事不关己高高挂起。

毕竟月亮在魔羯座时是属于失去力量的位置，不免会借由一些现实甚至残酷的事件，提醒我们人性是不可预测与期待的，依赖他人也往往落空，如果想要保护身边人，就要学会让自己变得更加强大。在遇到麻烦时，我们往往才能看清身边人的“真面目”，这次新月通过共同去处理问题，你会重新审视身边的人际关系，有些人可能会让你失望，只是有些事是不能强求的，自己心里有数即可。

许愿关键词：目标、责任、权威、权利、名誉等

最佳许愿时间：1月17日10：17--18：17

本次月亮空亡时间：1月17日14：30--16：32

新月许愿最有效的影响力是开始后的八小时内，虽然理论上来说在新月发生后的48小时内均有效，但越早许愿效果会更好。也有观点认为新月许愿时需要去避免空亡时间，但也有人认为不需要，我个人认为许愿只是一种途径，至于避不避开看个人喜好即可，以上提供月空亡时间。

还是那句老话，任何星象只能给予你辅助，真正会如何的还是自己的态度。如果不想靠自己努力只想靠运势帮助自己达成目的，而又在事后觉得运势无法给予自己帮助，那还是做个梦会更让你满意。

本次新月就影响力方面的排名是：（参考太阳与上升星座）

TOP1：魔羯座、巨蟹座

TOP2：天蝎座、双鱼座

1、如果你懂得基础的占星知识，那么可以做行运盘去看本次魔羯座新月落在你本命哪个宫位内，或直接看魔羯座26°54′在你本命的哪个宫位内即可。建议同时参考太阳与上升星座，因为有些人可能走得还是日座（通俗说的星座）的运势。（查看你的行运星盘>>）

2、如果你对占星知识浅尝辄止，只知道自己是什么星座的，那么直接对照下列星座文章的小标题去看即可。日升星座的含义可以去看下新浪星座首页，有明确的解释与其他延展性文章，也可以自己去新浪星座首页做星盘来看下自己的上升星座是什么，然后对照小标题去看。（查看你的本命盘>>）

参考自己的日升星座，运势仅供参考，毕竟每个人走的大运不同，一人一命。

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