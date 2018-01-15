婚恋心理：劈腿的男人还能要吗？(图)

文/pclady

面对男人的“劈腿”，63%女人选择直接离开“贱男”不要相信他那张嘴，23%的女人选择原谅男人，反问自己是不是自己的错；13%装作不知道。直到他自己说出来。

管束要挟法：

一旦男人“劈腿”，表面上可以不动声色，但暗地里先掌管起家里的经济大权，以家庭理财为由，让他上缴大部分的收入；主动和孩子增进感情，和孩子结成联盟，似真似假地让他感到自己被孤立。

同时暗示他你已经知道他的事，让他自己考虑可能的后果。当然，假如你不是真的想和他一刀两断，也不要急于跟他开门见山地亮底牌。给个台阶，也许他跨出去的腿就收回来了。

心理学家分析：经济和孩子是男人的软肋，只要他陷得还不深，都会因为这两个原因而悬崖勒马。虽然并非毫无后患的做法，但是对于一个背叛了妻子，又对家庭不忠的男人来说，就算略施惩戒，用意还是让他迷途知返。当然，若要日后天长地久，还要进行更多有建设性的沟通和交流。

暗中较量法：

和躲在暗处的第三者一较高下。给丈夫更多的体贴和关怀，例如提高厨艺，多做丈夫喜欢吃的菜，绑住他的胃；多了解和尊重丈夫的兴趣爱好，如果可能的话，也试着与他分享一些乐趣；主动给他私人空间，让他感到你善解人意；或是想出有情趣的点子，给他全新的感受……总之，让他牢牢被你吸引，好像刚刚才认识你一样。那么他也不必再去别处寻找新鲜感了。

心理学家分析：男人对于固有两性关系的厌倦，有自身主观的原因，也有客观的因素。女人自己对于爱情的慵懒和麻木，也会使男人感到兴味索然。虽然还不至于到了彼此无法容忍的地步，但也已渐行渐远。对男人出轨满怀怨恨的时候，也不妨回过头来审视一下自己和两人的婚姻生活。如果你愿意做出改变，也不要把这当成是单纯讨好男人，这是你为自己的爱情与幸福做出的努力。

主动出击法：

与其被动挨打，不如主动出击，直接把那个第三者约出来谈谈。相信你也会很好奇，对方是一个什么样的人。女人之间的关系很微妙，尤其是像你们这样的情况。虽然心存芥蒂，但只要其中一方跨出了第一步，就很容易获得释然与沟通。

同为女人，对方也许会理解你的感受，并钦佩你的勇气。但假使不幸你遇上了一个一意孤行或是蛮不讲理的第三者，也不妨拿出你的魄力和霸气。既然必须要有一个决断，那么三个人都得毫无退路地做出选择。当然，大家都是成年人，彼此可以开诚布公，不要把结局变成一场闹剧。

心理学家分析：整个事件中，你是最无辜的，也是最理直气壮的一个。如果最有权力冲动的一方都采取理性的方式，那么大家都可以很冷静地思考问题。何去何 从，也许权衡一番，就有了结果。快刀斩乱麻的理智是残酷的，却也是最有效的。别害怕结果不能如愿，至少你已经做出了最好的选择。