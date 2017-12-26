心脏脆弱者绝不可和以下星座交朋友

有人说，最好的爱情在于有气味相投的前提，而交朋友也可遵循此原则，合得来才能愉快相处。

文/星吧

有人说，最好的爱情在于有气味相投的前提，而交朋友也可遵循此原则，合得来才能愉快相处，当玻璃心碰上这些星座，恐怕就有一幕幕的“惨剧”了！摘星工厂-星吧特此通知：玻璃心不能交的星座朋友。

狮子座

特别在意面子、把自尊心看得比天都要大的玻璃心们，狮子座你们就得少去/别去招惹了。狮子座的骄傲指数在12星座中，能冲入前三，有时在你看来，狮子座也没什么了不起的，但狮子座就是异常地相信自己是强者，在跟人来往的时候，狮子座不会掩饰这一点，不会谦虚低调，虽会热心肠地照顾他人，但却刺伤了某些人的心。

魔羯座

得不到感情回馈就破碎的玻璃心，魔羯座是你们要谨慎交往的星座！魔羯座的人全年无休地“独善其身”，就是有“自省”，也是思考如何完善、处理个人的前途与事务，给予身边人的关怀就是一个字：少。别说是朋友了，就是知己亲友，魔羯座也可能让他们得不到相应的关爱，所以呢，你想要一个热情的朋友，别选魔羯座。

射手座

射手座千好万好，就有一样不好：说话不多修饰、不多看人脸色。同是爽快豁达之人，倒也觉得这样的射手座非常可爱，可能把一句话读出千万种含义的玻璃心就不一样了，即便是了解射手座说话有时会不经大脑、更不会另加深意，还是会觉得面子里子都被伤到了，开始愁肠百结——此类玻璃心，还是别靠近射手座了。