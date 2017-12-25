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婚恋心理：追你?没兴趣!我只想玩暧昧(图)

2017年12月25日 17:29 新浪星座
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其实，“暧昧”这两个字是喜欢，但称不上爱；存在欲望，但不愿付出过多；怕失去，但更怕负责，不愿进一步，又不想后退，所以反复煎熬。

　　文/pclady

追你？没兴趣！我只想玩暧昧追你？没兴趣！我只想玩暧昧

　　有人说，感情最美的阶段就是“暧昧期”，敌进我退、敌退我扰很好玩的样子。而有的人则对暧昧深恶痛绝，不确定恋人关系，却做着恋人做的所有事，听起来就很不要脸的样子。

　　其实，“暧昧”这两个字拆开来看，就是就是爱日未日。喜欢，但称不上爱；存在欲望，但不愿付出过多；怕失去，但更怕负责，不愿进一步，又不想后退，所以反复煎熬。

　　1、只想享受权利，不想承担责任

　　享受作为男朋友/女朋友的权利，至于责任和义务我想付出就付出，不付出也没关系。暧昧的“三不”的原则就是：不主动、不拒绝、不负责。

　　我不跟你确定恋爱关系，自然也就不需要对你一个人忠诚，一个人可以，两个人也不错，三个人你也管不到。

　　最后大不了一句话：我只把你当朋友。

　　2、放长线钓大鱼，你只是备胎而已

　　当爱情降临的时候我们常常以为那就是幸福，但千万别高兴得太早，因为说白了很可能你只是个备胎，虽然你们可以一起吃饭喝咖啡，一起逛街看电影，甚至一起起床做早餐……

　　但你可能只是他N个暧昧对象中的一个，他们的目的只有一个：广撒网，多敛鱼，择优而从之。

　　有句话说，在这个暧昧比恋爱更泛滥的年代，单身其实是一件很奢侈的事情。你永远不知道，谁在跟你玩暧昧，你又套路了谁？

　　3、感情空虚，打发时间

　　对自己一成不变的生活感到厌烦，很需要点不一样的东西，干嘛好呢？去撩撩那个新来的女生好了。既充满新鲜感，又填补了空虚，还可以证明自己的魅力。这么有趣的事情，何乐而不为？

　　“相遇的那一刻，我就知道她不会在我心里住很久。”一位暧昧高手曾如此坦白他的心迹。90%男人的想法，他一旦喜欢你，并不会和你暧昧很久。

　　不愿意看清很简单的事实：他不是太忙，不是受过伤，不是有童年阴影，不是要竞选总统，不是手机掉进厕所，更不是出车祸得了失忆症……他只是没那么喜欢你而已。

　　“从来未热恋已失恋，陪着你天天在兜圈。”说真的，如果你温暖不了一个总喜欢暧昧的人，拜托请千万别费尽心力给对方找什么高大上的理由，不如直接潇洒地说“再也不见”，全身而退，重头来过。

　　而对于那些搞暧昧者，借用作家小岩井的话说：“对一个你明知道他喜欢你，而你又不喜欢他的人，请记得至少做到，不要在寂寞的时候找他。这是对感情的尊重，也是对别人的放过。”

标签: 婚恋心理追求暧昧

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