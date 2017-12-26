不浪才怪嘞！最耐不住寂寞的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

不浪才怪嘞！最耐不住寂寞的星座

是呼朋唤友一起去happy！什么？乖乖呆在家当个宅男/宅女，窝在角落发霉的事情他们绝对不想做，即使有伴的他们到了落单的一天，他们也总是能给自己找 一堆活动，下面帮你来排排：作为谁的情人不仅要忍受这种不受重视的气闷，还要时刻小心TA会不会因为寂寞而玩出“祸”！（请参考太阳和上升星座 ）-

第一名：射手座

代表理论：网友左撇子--射手哪热闹就去哪~哪好玩就玩啥，一刻也停不下

让喜欢满世界撒欢的射手座清心寡欲地呆着？奉劝有这个想法的人尽早放弃！射手们几乎从来不让自己“闲着”，他们习惯开阔天空的自由，但这自由不是自己跟自 己呆着，有人陪着自己一起潇洒才够味！射手们习惯去给自己寻找各种各样的乐子，而且必要前提是要有热闹气氛相伴，目的就是为了跟寂寞不“擦边”！所以别说 真的要射手安安静静地接受“寂寞”的命运，光是要他们想到那副情景就已经受不了了！而作为射手的情人，你会为了他们找乐子的天性头疼不已，你不得不忍受一 堆朋友跟你来抢与TA相处的时间，而射手不时表现出的“没你也不是不能找到快乐”的样子更是时刻刺激着你的神经。

第二名：天秤座

代表理论：网友strange--天秤座根本不能没有伴~

像天秤座这般擅长交际的人怎么能忍受把自己困在没人交际的寂寞里呢？按照天秤的话来说：他们的长袖善舞、他们的温文尔雅、他们的风华绝代……没人欣赏岂不 是很浪费、很暴殄天物？若是只有自己，那作为生活乐趣的“臭美讲究”之类的也失去原有的意义，天秤若长期寂寞就容易发展成超级懒鬼，彻底贯彻邋遢宗旨，为 了避免某一天突然看到别人光鲜亮丽发生自惭形秽失去自信的后果，天秤们会极力不让自己陷入寂寞，就是找也要找人来分分钟相陪顺便作鞭策之用；此外，天秤在 外越表现得独立，就越害怕只剩一个人的时候，这时天秤很容易因为找心理安慰而搞外遇！

第三名：白羊座

代表理论：网友迷宫--白羊座生性爱热闹不玩乐不欢畅

上天赋予的热性血液把白羊座圈定在爱玩爱闹不得安静的人群范围里，一个人沉静思考也许是别人修身养性的方法，但在白羊座身上却恰好相反，他们受不了一个人 在家死气沉沉地混吃等死！寂寞是腐朽白羊们身心最强的有害物，这是因为白羊座很在乎自身对于别人的存在感，很怕大家都忘记还有他这么一号人物，只要不跟寂 寞站一边，捅娄子也罢！而作为白羊座的情人你要特别小心，冷淡、管制、约束的情况会激出他们出去找麻烦的好奇心，特别是你不在身边还没个电话问候，他们就 会冲动地找别人玩来证明TA跟你一样过得充实，如果让落单的白羊参加聚会再碰上对味的异性，那后果可真有点悬！