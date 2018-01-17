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单身真相：为旧情所困的星座(图)

2018年01月17日 16:24 星吧网
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单身真相：为旧情所困的星座单身真相：为旧情所困的星座

　　对于他们而言，过去抛去不下的羁绊，谈了一场失败的恋爱，身虽远离，心却依然逃不出曾经的“牢笼”，宁肯作茧自缚，为旧情所苦，可能下一场恋爱迟迟不会到来！摘星工厂-星吧要点醒这些星座啦！

　　巨蟹座

　　凡属恋旧的话题，巨蟹座基本都逃不过，特别是跟情感有关的，巨蟹座必定榜上有名。巨蟹座在恋爱上，确实“拖泥带水”：曾经一点小小的美好，也总是存放在心上，即便是以惨烈的方式结束了，巨蟹座对离开自己的人，也总是看不开放下的情怀，表面上故作坚强说没事，实际老是惦记曾经，无法重新开始。

　　天蝎座

　　你是不是还喜欢TA啊？不然怎么迟迟不开始下一段感情呢？被问到这些问题的天蝎座，马上给你送来一个不屑的眼神：我会惦记跟那个loser再续前缘？根本没有好吗！我就是恨自己曾经眼瞎，居然看上那么个人，还忍受自己跟TA谈情说爱！在天蝎座自己看不开这些问题之前，会无心开始新恋情。

　　射手座

　　潇洒的射手座就不会受情伤了吗？心大的射手座就一定比别人更加容易看开吗？不见得。射手座喜欢展现开朗、积极的一面，而相对的，那些负面的、苦楚的，射手座自己越攒越多！射手座明媚的外表下，藏着不易为人察觉的怀旧之心，若为感情付出过大，射手座反而比一般人看不开。

标签: 星座性格单身羁绊旧情人

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