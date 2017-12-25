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婚恋心理：刚开始恋爱就异地恋该咋办(图)

2017年12月25日 17:52 新浪星座
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异地恋脆弱到你撒谎说跟谁在一起被她发现其实不是，就能透支掉之前累积起来的所有信任……

　　文/pclady

刚开始恋爱就异地恋该咋办刚开始恋爱就异地恋该咋办

　　事例：

　　没准备地相遇，没意识的相爱，刚相爱的时候已经是分割两地了，起初他很疼爱我的，总是什么都顺着我，可现在或许是没时间关心我，再后来就发现他对我很冷淡了，现在就在考虑是不是异地恋……

　　建议：

　　如果真心相爱就不存在什么问题，感情很深厚，异地恋也没什么不好，心里有一份牵挂有时挺开心的。

　　越是觉得复杂的事情也许用越简单直白的方式去解决才有用。找个机会坦白的和他沟通下，告诉他你的感受，相爱的人有分享也理应有分担，如果他真的还爱你， 只是由于距离和时间无意间造成了你现在的困扰，而你没把自己真实受伤的感受告诉他，也是对他的不负责任，提前对他进行了私底下的“审判”。勇敢一点，爱就 说出口，相爱的酸楚和甜蜜同样需要。 祝福你，祝福你们。

　　维持异地恋的方法：

　　1、给你们的关系定下一些原则和规定

　　在一份对异地关系的研究中，格雷格*居德纳博士发现70%的异地夫妻没有设定原则，或者处理变化，于是在半年内分道扬镳了。这就意味着双方设定些指导你 们异地关系的原则是及其重要的。这包括双方同意不能跟其他人约会，每天都交流，至少两三个月要见一面保持一定量的联系。

　　2、每天都交流交流

　　成功的异地关系部分是因为能够仿照正常关系的模式。其中之一就是每天的交流。互联网的出现对于处于异地关系的人们简直是天赐之物。不仅是你们可以免费地通过电子邮件和即时通讯工具沟通。

　　3、把你的感情表达出来

　　通过电子邮件，即时通讯工具，电话来表达你的情感对于你们的关系的发展和稳定是非常重要的。其中一个可以增进你们的关系的稳定的方式是安慰她/他你会负责的，让对方放心。

标签: 婚恋心理异地恋心酸

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