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婚恋心理：这些男人打着结婚旗号骗人(图)

2017年12月25日 18:09 新浪博客
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他只愿陪你看细水长流。仿佛，也没有什么不好。女人则恨得牙痒痒：难道，你在等我开口吗？

　　文/飘雨桐

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　　导  语

　　在不同的时候、不同的地点，他们就会有不同的想法。就像结婚，必须得冲动。否则，他只愿陪你看细水长流。仿佛，也没有什么不好。

　　其实，这种男人遍地都是。须知道：无论男女，都是既矛盾又和谐的统一体。在不同的时候、不同的地点，他们就会有不同的想法。就像结婚，就得有那么一下下的冲动。否则，他只愿陪你看细水长流。仿佛，也没有什么不好。女人则恨得牙痒痒：难道，你在等我开口吗？

　　谁让你找这些男人呢？他们，就是渴望结婚又享受单身的主儿：

　　一、精英男

　　精英男呢，他们总是把事业放在爱情的前面。他对自我条件很是满意，也不愁没有女人愿意嫁过去。他们觉得：工作得努力工作，生活得享受生活。一旦结婚，势必沦陷于柴米油盐酱醋茶当中。如果非要有那么一天，越晚到来越好。

　　二、软饭男

　　女人在结婚前后会有巨大变化，尤其在心理方面。或许，拍拖的时候没有太多感觉。结婚之后，她就会觉得被老公养着也是天经地义的事情。但那个男人，他吃惯了软饭。就是害怕两人的感情关系发生变化，他身上负担开始变得沉重。

　　三、直癌男

　　为了统一说法，就故意将直男癌写成直癌男。反正，你懂的。他觉得大丈夫何患无妻？他们从心里鄙视女人，但身体上又离不开女人。说白了，他们就是拎不清与女人之间的关系。好端端的女人，变成老婆之后--更加寡味无趣。

　　四、烂渣男

　　这类男人最可恶，他们表现出很想结婚的样子。但其实，心里却有着另一番的龌蹉打算。要么，觉得现在的女朋友不够漂亮、不够身家、不够这样那样。所以，千方百计回避“结婚”这个问题。等有新对象，立马甩掉。

　　爱妻、婚姻都需要全情投入的，她愿意--你，为什么不愿意呢……

标签: 婚恋心理骗婚自由

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