移动客户端

婚恋心理：男人眼里娶这些老婆最"值"(图)

2017年12月26日 16:55 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

婚姻，互相看对眼儿的结果。在男人眼中，哪几类女人当老婆的性价比最高呢？

　　文/飘雨桐

男人眼里娶这些老婆最"值"男人眼里娶这些老婆最“值”

　　前阵子，盘点了“哪几类男人当老公的性价比最高”。就有网友追着问，哪几类女人当老婆的性价比更高？其实，这个不能一概而论的。只能是相对而言，别当做绝对法则。毕竟，爱不爱的只有你们自己知道。而能否在一起，那还要取决很多因素。有缘无份，有份无缘多着去。

　　男怕入错行，女怕嫁错郎。男的，难道就不怕娶错老婆啦？想到《欢乐颂》中何云礼、魏国强，你就会特别明白：这类男人，娶错老婆是何其痛苦。时也命也，那是没有办法的办法、没有选择的选择。但相对自由的恋爱年代。应该不受这些影响。前提是，你的选择到底是什么。

　　在男人眼中，哪几类女人当老婆的性价比最高呢？

　　一、安分的万人迷

　　首先，万人迷并非不好。前提是，这个万人迷必须安分守己。别一天到晚对这个放电、对那个撩骚，再伟大的男人也受不了这份补。美女看着赏心悦目，但不省心的老婆再漂亮也不可“娶”。只放电你、只撩骚你，那小日子过得何其滋润呢？

　　二、勤劳的小公举

　　没有公主命，但有公主病。这类女人，也着实不讨人喜欢。啥都大叫“老公”，然后你就干死干活没人疼没人爱。她当真为了你，愿意“男主外女主内”的张罗这个忙碌那个--未尝不可。总比娶个懒婆娘回家，这男人轻松一百倍。女人不懒，家庭才幸福。

　　三、倒贴的白富美

　　娶个白富美，你以为就是天上掉下的大馅饼？是否好事，还要看她是否愿意倒贴。需不需要倒贴，一回事儿。愿不愿意倒贴，又是另一回事儿。你江湖救急的时候，她不管你的死活那有意思嘛？她就是你最后一张底牌，你在最后时刻能够用上--多么完美。

　　四、痴情的孔雀女

　　孔雀女，与凤凰男遥相辉映。孔雀女没啥不好的，她在城市有着一定的熟悉。她家也有着一定的人脉，对于你扎根城市有着不多不少的帮助。当然，她必须要很爱很爱你才行。否则，你随时随地的被她颐指气使。唯有痴情的孔雀女，才会甘愿低到尘埃开出花。

　　婚姻，互相看对眼儿的结果。优化个人资源，再论其他吧……

标签: 婚恋心理性价比倒贴

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

借钱？没门！一毛不拔的铁公鸡星座(组图)

确实有一小撮人会非常勇敢的拒绝别人的借钱请求，不会轻易把钱借出去。嘘，偷偷告诉你借钱可千万别找这些星座。[详细]
2017年12月26日 10:49
星座 排行 铁公鸡 借钱

不逼不结！12星座男谁会屈服于逼婚(组图)

爱情长跑了N年的他还是没有动作？怎么办？逼婚？但是逼婚对他有效吗？下面就来看看对12星座逼婚的成功率~[详细]
2017年12月26日 11:20
星座 逼婚 爱情 屈服

12生肖女注定会遇到的恋爱波折(组图)

[详细]
2017年12月25日 15:05
生肖 波折 恋爱 风险

2018年贵人运极旺的四大生肖(图)

在即将到来的2018年里，贵人运最旺的生肖有哪些呢？[详细]
2017年12月18日 17:04
贵人 生肖 财运

容易犯小人的四大生肖 一定要小心提防(组图)

中国有句古话，叫做“宁可得罪君子，莫要得罪小人”。[详细]
2017年12月13日 16:50
小人 君子 贵人 生肖