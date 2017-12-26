婚恋心理：男人眼里娶这些老婆最"值"(图)

婚姻，互相看对眼儿的结果。在男人眼中，哪几类女人当老婆的性价比最高呢？

文/飘雨桐

男人眼里娶这些老婆最“值”

前阵子，盘点了“哪几类男人当老公的性价比最高”。就有网友追着问，哪几类女人当老婆的性价比更高？其实，这个不能一概而论的。只能是相对而言，别当做绝对法则。毕竟，爱不爱的只有你们自己知道。而能否在一起，那还要取决很多因素。有缘无份，有份无缘多着去。

男怕入错行，女怕嫁错郎。男的，难道就不怕娶错老婆啦？想到《欢乐颂》中何云礼、魏国强，你就会特别明白：这类男人，娶错老婆是何其痛苦。时也命也，那是没有办法的办法、没有选择的选择。但相对自由的恋爱年代。应该不受这些影响。前提是，你的选择到底是什么。

在男人眼中，哪几类女人当老婆的性价比最高呢？

一、安分的万人迷

首先，万人迷并非不好。前提是，这个万人迷必须安分守己。别一天到晚对这个放电、对那个撩骚，再伟大的男人也受不了这份补。美女看着赏心悦目，但不省心的老婆再漂亮也不可“娶”。只放电你、只撩骚你，那小日子过得何其滋润呢？

二、勤劳的小公举

没有公主命，但有公主病。这类女人，也着实不讨人喜欢。啥都大叫“老公”，然后你就干死干活没人疼没人爱。她当真为了你，愿意“男主外女主内”的张罗这个忙碌那个--未尝不可。总比娶个懒婆娘回家，这男人轻松一百倍。女人不懒，家庭才幸福。

三、倒贴的白富美

娶个白富美，你以为就是天上掉下的大馅饼？是否好事，还要看她是否愿意倒贴。需不需要倒贴，一回事儿。愿不愿意倒贴，又是另一回事儿。你江湖救急的时候，她不管你的死活那有意思嘛？她就是你最后一张底牌，你在最后时刻能够用上--多么完美。

四、痴情的孔雀女

孔雀女，与凤凰男遥相辉映。孔雀女没啥不好的，她在城市有着一定的熟悉。她家也有着一定的人脉，对于你扎根城市有着不多不少的帮助。当然，她必须要很爱很爱你才行。否则，你随时随地的被她颐指气使。唯有痴情的孔雀女，才会甘愿低到尘埃开出花。

婚姻，互相看对眼儿的结果。优化个人资源，再论其他吧……