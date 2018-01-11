婚恋心理：男人藏私房钱总跟女人有关(图)

文/pclady

男人藏私房钱总跟女人有关！

说道男人藏私房钱这个问题，似乎大部分的家庭都存在这个问题，有研究中心做过调查，80%的夫妻存在这个现象。男人为什么要藏私房钱呢，下面小编和大家聊聊这个话题吧~

婆媳关系不好男人要孝顺父母

有时候男人藏私房钱的一个主要原因是用来孝敬父母。现在婆媳关系是一本难念的经，很多女人都只是义务性的理会公公婆婆，根本不愿意给公公婆婆一些意外的惊喜和更多一点的关心。而男人为了家庭和睦，他只能自己攒点儿私房钱来孝敬自己的父母。

时代变化男人被女人架空

在过去的每一个朝代，五尺须眉血性男儿的大丈夫们是从来不与“私房钱”这三个字沾边的。私房钱是女人的专利。女人经手购买柴米油盐等生活用品时，耍些小手段，日积月累有了笔隐蔽的小积蓄，就叫作“私房钱”。大手大脚的男人是不屑做这种小勾当的。

还有，家里的存款单上写的是老婆的尊姓大名，家里的所有开支，都必须由老婆一支笔审批。坐在家长虎皮交椅的男人被架空了。真正成了“无产阶级”。但“无产阶级”要交际，要应酬，要体面地在社会上存活，于是便有了一笔私房钱。

爱情浪费都需要钱

现在许多男人都会瞒着父母或者女朋友，甚至是自己的老婆偷藏私房钱， 这不为别的，是因为他们想要为自己的爱情提供更好的物质条件。在现在的社会，很多女人或者女方的父母都会很看中男方的经济条件，起码是要有房有车，但由于 楼价的高涨，汽油价格的不断上涨，许多男人都吃不消。所以，他们都想方设法地存钱，希望提供给对方更好的物质。即使是在恋爱中的，女方都希望男方可以给自己不断的浪漫和惊喜，而这些都是需要金钱，所以男方不得已，才会偷藏私房钱。

老婆管的太严婚姻产生裂缝

在现今社会，有太多男人因为自己的老婆把自己管得太严，而对老婆产生疲倦，甚至是不满，从而产生了婚姻的裂缝。男人骨子里都有一股大男人的性格，他们都想自己的女人是个小鸟依人，对自己千依百顺，所以他们开始对外面的世界有所希冀，甚至抵不住诱惑而瞒着自己的老婆出轨。但由于在金钱上被老婆严控，所以他们会开始用不同的方式偷存私房钱。在一些各大的网站、论坛上都曾出现关于教男人如何存私房钱的帖子，都受到了广大男人的追捧，有些人甚至说要把自己的电脑也上锁，以免被自己的老婆发现自己看过这样的帖子。