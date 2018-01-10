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被女友黏才有安全感的星座男(图)

2018年01月10日 15:49 新浪星座
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被女友黏才有安全感的星座男被女友黏才有安全感的星座男

　　哪些星座男生恋爱时被黏会很开心？

　　第一名：天蝎座

　　天蝎座就是喜欢和情人黏在一起的感觉，他认为这才是深情的表现，而且证明自己很被重视，天蝎座一谈起恋爱就希望可以24小时黏在一起，可是自己又拉不下这个脸，对方来黏就是投其所好，天蝎座马上就进入状况。

　　第二名：天秤座

　　天秤座很在意和情人的关系，有了另一半他巴不得赶快公开给大家看，而且他会开始没有安全感，如果另一半黏他就会带给他安全感，而另一半不黏他时，他的心就会慌慌的，天秤座就会主动去黏对方。

　　第三名：狮子座

　　狮子座宁可另一半很黏，如果另一半不黏他，狮子座会很失落，因为他觉得自己应该是对方心目中的神才对，狮子座不会告诉另一半自己在等待，可是事实上他已经把时间表都排好了在等对方，他只是表面装酷而已。

　　第四名：双子座

　　双子座觉得两个人谈恋爱不黏在一起那怎么叫做谈恋爱，而且双子座很怕寂寞，当他觉得很寂寞时，他反而会去黏另外一半，即使他想要一个人静一静，可是他还是希望另一半黏他，好让他有拒绝的机会，基本上双子座不怕多，只怕少。

　　第五名：巨蟹座

　　巨蟹座的男生不见得一定要被黏，可是他有一个要求，那就是他要另一半出现时对方是一定赶到的，因为巨蟹座很喜欢当场合很正式的时候，另一半就要出现，他喜欢让人留下双方常常黏在一起恩爱甜蜜的印象，可是私底下他并不是如此，他喜欢静静的做自己要做的事情。

标签: 星座爱情黏人

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