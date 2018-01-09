道歉就原谅？啥星座女最容易心软(图)

道歉就原谅？啥星座女最容易心软

伴侣的出轨，你是否会选择原谅？相信性格刚烈的人一定会回答不可能！的确，伴侣的出轨意味着背叛，这种背叛给人带来了严重的心理创伤，怎么能释怀？可是科技紫微星座网即将为大家介绍的这些星座女们，敢爱不敢恨，伴侣出轨了也会选择原谅！

双子女

双子女比较心软，面对自己爱的人始终做不到心狠。伴侣的出轨虽然让她们很受伤，但是因为爱所以没有办法责怪，就只能勉强自己让这一页翻篇，不再追究，原谅他！

巨蟹女

巨蟹女是始终站在家庭的高度来考虑事情的星座女，似乎有种顾全大局的味道。不舍得恨对方是一方面，更主要因素是因为不想要小家庭破碎，不希望大家庭失望，所以忍辱负重。

处女女

处女女是很痴情的星座女，因为爱着对方所以可以完全忽略对方的一切缺点和不足。对方出轨她们权当是一时无法控制自己，比起分开她们更愿意不予追究继续过下去。

魔羯女

魔羯女一来害怕家丑外扬，二来总会回忆起曾经两人的甜蜜片段。觉得其实凑合着过下去也没有什么不好的，只要对方保证不再犯，那么一次过错也不能说明什么，原谅好了。

双鱼女

双鱼女心态开放，与此同时也很优柔寡断。不忍心曾经爱过的人形同陌路，所以就用自己的大度去包容对方的过错。会不断自我催眠男人多睡几个女人很正常，还能怎样？当然是原谅！