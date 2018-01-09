这些星座男人，一谈起恋爱就贼小气！(图)

爱情是一个自私的东西，尽管爱与被爱都值得被尊重，男人也会潇洒大方，可一旦遇到爱，这些星座就会变的特别小气。

文/小晨故事

这些星座男人，一谈起恋爱就贼小气！

成熟的人不问往事，聪明的人不问当下，开朗的人不问将来。可是，喜欢一个人真的可以不问过去，也不去计较对方的历史吗？爱情是一个自私的东西，尽管爱与被爱都值得被尊重，男人也会潇洒大方，可一旦遇到爱，就会变的特别小气。

第一种：想要掌控你一切的天蝎男

与生俱来的占有欲，天蝎男生将这个在爱情里无限放大，表现的格外明显。仿佛是天雷勾动地火，一旦恋爱，天蝎男就忍不住想要掌控你的一切。从绿豆小事到人生大事，他都要全部了解。对于你和前男友的事，天蝎男越是表面上不说，心里就越介意。特别是两个人闹矛盾的时候，即使是为小事争吵，你若是不小心提到前“男友就不会这么做”，虽非有意，却是明显的对比。那么，天蝎男之前的假装不在乎，不在沉默中爆发，直接挑明对你还老想着前男友不满，就在沉默中灭亡，一走了之。

给天蝎男生的忠告：

真正的爱一个人，就应该爱对方的所有，包括对方所经历的回忆。不计较过去，不奢求未来，珍惜当下，才是最真心的呵护。你应该对女友选择自己感到骄傲，证明自己是最好的，而不是计较那些容易引起误会的内容。过去的已成历史，对方的将来从此只有你一个。

给天蝎男生的女友小建议：

往事之所以会随风，就是告诉我们过去的事不要再提。爱情的空间如此狭小，只容得下你们两个人。既然选择了天蝎男生，你就应该与过去彻底告别。他或许在前男友的事上有那么点小肚鸡肠，那也是爱你的表现。珍惜眼前，避免与回忆碰撞，即使心情郁闷。

第二种：要占据你所有的空间和时间的巨蟹男

巨蟹男生不仅仅有着对爱情热情如火的激情，更加拥有女人般敏感的情怀。他深爱一个人的表现，不只是不离不弃，许诺执子之手，与子偕老，更是颠覆想象的要占据你所有的空间，包括回忆。所以，他看到你和前男友的合影他会大动肝火；不主动问，但眼神里流露出的渴求，生动的表明他很想知道，在你心里究竟谁更好；对于前男友送你的礼物，他也会耿耿于怀，重新送你礼物，目的很明确，就是要抹去你和前男友所有连接点。

给巨蟹男生的忠告：

“记得当年年纪小，你爱谈天我爱笑，有一回并肩坐在桃树下，风在树梢鸟在叫，不知怎么睡着了，梦里花落知多少。”每个人都有曾经的过去，爱情也是一样。接受对方，就要接受对方的过去，大方一点，会获得更多对方信任的欣喜。

给巨蟹男生女友的小建议：

你不必太过惊讶向来温柔体贴的他，为何如此介意你提前男友的事。不是暴躁的本性延迟展现，而是他在爱情路上本就容易紧张，你有意无意的提起往事，对他来说简直就像是定时炸弹。爱他就尽量包容他的这点小性子吧，温柔浪漫一样也不会少给你。

第三种：很介意你和前男友事的狮子男

众所周知，狮子男的霸道、自我，他不会因为别人的一句冷嘲热讽就改掉自己的火爆脾气，更不会因为被反对，就改变坚持的方向，特别是对待爱情。狮子男如果爱你，就会倾尽真心，可以给你最好的柔情蜜意，两个人的时候也能把你宠到天上，却特别小气的介意你和前男友的事。不允许在他面前提起，如果拿来作对比，就一定会引发一场大风波，这在他看来，根本就是余情还未了。狮子男会间接或直接要求你心里只能有他，如果在你们相爱的过程中，发现你还和前男友保持联系，那这段恋情也就难以长久了。

给狮子男的忠告：

为了不让拥有的快乐丢失所以他们小气和霸道，那你什么不慷慨大方的给对方更多时间对比出你和她前男友谁更好。只要你是真心的，又自信能带跟对方更多的安全感与浪漫激情，何况她现在已经是你的女友了，又何必计较于小女人的那点“小心思”，变发脾气为撒娇，会显得你更加可爱哦！

给狮子男女友的小建议：

你的狮子座男友不是爱乱吃醋，而是因为他爱你太深，所以才会这么介意你口中提到的前男友。不管是不是真的旧爱难忘，你都应该在他面前表现出已经忘记了。若是他因为前男友这个不重要的人，一气之下离开，再回头就不那么容易了，爱他就满足他深爱你的这份虚荣心吧。