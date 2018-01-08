小心脏啊~最易在爱情中受伤的星座女(图)

无论就算你的言谈举止再无心无害，只要是踩中了这些星座的痛处，他们立马就会很是受伤……

文/小晨故事

小心脏啊~最易在爱情中受伤的星座女

第一种：很在意别人看法的双鱼座

双鱼女一大梦想的来源就是爱情，为了爱情她们可以成为最有牺牲精神的人，没头没脑地什么事都只为情人来着想，尽心尽力地守护爱情的同时也将她们害怕失去的恐惧表露无遗，所以更是在意各种爱情的细节，就会常常会因为自己主观的想法而受伤害。

感情丰富得让人害怕的双鱼女，很容易受到影响，他们很是在意别人怎么看待自己，无论就算你的言谈举止再无心无害，只要是踩中了双鱼女的痛处，他们立马就会很是受伤，感情神经如此细腻的双鱼女在爱情上表现出来得更是明显。敏感，心思细腻的双鱼很在意别人的看法，有时一句不经意的话都会伤到心！

第二种：凡事总爱自己扛的魔羯座

魔羯女是很稳重端庄的，她们可以成为爱人最信任的伴侣，也是爱人最值得依靠的人选之一，因为她们务实独立，为了不给爱人添麻烦，她们常常选择自己的事情自己处理，更多时候将爱人的麻烦也一并处理，并且将照顾爱人当成自己的责任，无论多困难、多辛苦她们都会愿意去做，但是缺乏浪漫细胞的她们只会选择默默地做这些事情，再怎么扛不下去也不会轻易跟爱人撒个娇、借个肩膀什么的，所以就算她们是最得力的贤内助也会被当成不懂情趣的木头，更加可能因此被爱人抛弃，爱情没了不说，所有的心血也将付诸东流。太倔了，太爱面子，凡事总爱自己扛，好多事又爱闷在心里，明明很苦、很累，偏又不说，也不知该怎么说。

第三种：改不了挑剔毛病的处女座

处女座最闻名的完美主义者，他们的爱情也不能逃出这样的命运！处女女会因此患上爱情洁癖，但这不能影响处女女对爱情的执着态度，她们认为，既然是在自己严苛条件下产生的爱人，就一定值得自己去付出！此时专一恒久已经成为处女女意想中完美爱情的具体大标准，所以处女女会为爱无怨无悔地付出，至于说到处女女为啥容易受伤害？最重要的还是处女女改不了挑剔的毛病！虽然她们任劳任怨很对，但只要看到爱人的错误，她们就一定要指出来，不会因为顾忌爱人感受而收敛，戳痛了爱人也为自己被伤害埋下了伏笔。