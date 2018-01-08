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让12星座男欲罢不能的回吻方式(图)

2018年01月08日 12:16 科技紫微星座网
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让12星座欲罢不能的回吻方式让12星座欲罢不能的回吻方式

　　男人虽是一种目标性很强的生物，但是他给你的吻不是每个都代表着对你的热切企图哦，想从男人接吻的方式中探知他最想得到什么吗？想知道如何回应他的吻，会让他对你欲罢不能吗？跟随“科技紫微星座网”一起去探秘男人的吻吧！

　　回应对象一：饱含情欲的吻

　　这种方式的热吻，多为金牛男、天秤男常用，他们对性欲充满了热情却又不愿用强烈的方式占有。他在轻柔地吻着你的唇时，双手也会在你身体上不断游移，想要与你进行更亲密接触的企图是那么明显却又小心翼翼。还矜持干嘛，在他将注意力都集中到你身上时，先吻他的颈部，再吻他的唇，今夜就让他为你疯狂！

　　回应对象二：戏弄的吻

　　双子男、射手男最是喜欢戏耍逃不出他掌心的猎物，连他的吻也带着明显的调戏味道，轻咬你的嘴唇，引诱得你情动时，又马上离开去吻其他地方，一点一点折磨着你的神经，欢快地享受着你完全融化时的迷离与渴求。怎么能就这么被他打败？拿出你收藏的新成人玩具或是将阵地转移到浴室用鸳鸯浴来回应他，看谁俘虏谁！

　　回应对象三：咄咄逼人的吻

　　白羊男和狮子男可没那个耐心与你玩调情哦，接吻的方式都是直接而激烈的，捧着你的脸就是一顿狂吻，恨不得将你的唇吻成两条热狗。如此狂风骤雨般的表现，可想而知他的床上风格也温柔不到哪去！别害怕搅了他的兴趣，饱含娇羞与撒娇地将他轻轻推开，告诉他你希望他能慢慢地温柔地疼爱你，他绝对会瞬间变成绕指柔。

　　回应对象四：羞涩的吻

　　男人给你吻是害羞的，那意味着他对你爱得纯洁，也表示他不知道如何使你进入状态，这种状况一般会出现在魔羯男、双鱼男身上。如果你迫不及待地想进入主题，那么就激吻或是用舌头舔他的后背吧，然后将他的手引导到你身体敏感的部位，这样的鼓励还怕他不从“呆头鹅”变成精神振奋的“雄鸡”？

　　回应对象五：热烈的goodbye kiss

　　天蝎男、水瓶男的goodbye kiss是热烈的，恨不得在分别那刻能将你揉进他的骨血里，这代表着他舍不得与你分别，即便你们明天就会见面，同时也表明他对你有很强的占有欲和性欲！想知道他和你在一起是因为爱多一些还是性多一点吗？那就让他与你分享各自的事情吧，如果他给你感觉像个迷，对你不够坦白，那就别轻易将自己献出去哦！

　　回应对象六：柏拉图之吻

　　巨蟹座、处女座的男人在不确定你的想法时，是不愿轻易唐突你的。如果十次中有九次他只是温柔地吻你的脸颊，那表情他对你的感情更倾向于疼惜，因为这是一种父爱的表达方式，表明他想好好照顾你。如果你不想他只把你当妹妹对待，那么在他送你到家后，给他一个热烈的goodbye kiss吧，向他表明你的心意。

标签: 星座接吻欲望热情矜持

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