最易陷入爱情怪圈的星座女(图)

最易陷入爱情怪圈的星座女

很多女孩都因恋爱而迷失了自我--错把劣男当痴情种，结果把自己伤的苦不堪言；总以为未来会有更好、更疼自己的人，而不珍惜当前的示好者，以致于错失真爱……其实，爱情的误区不是不可避免，只是看你愿不愿、有没有勇气跳出那怪圈。摘星工厂—星吧对容易陷入爱情的星女做出明确的分析和排行，对星座感兴趣的MM，赶快来看看你所在的星座有没有上榜？（请参考太阳及上升星座）

第一名：双鱼女

容易被甜言蜜语蛊惑，太相信誓旦旦的承诺

也许是柔弱的性格、不善拒绝的天性使然，双鱼女往往容易掉入爱情的陷阱而无法自拔。只要有异性稍微对自己表示一下好感，双鱼女很快就会被对方的几句甜言蜜语、披着美丽外衣的诺言所蛊惑，以致于陷入感情的漩涡，自以为找寻到了这世上的真命天子，不知不觉间抛弃了自己的聪慧、理智，全身心地投入到这段感情中。最要命的是，当双鱼女爱上这个男人，就算她们渐渐发现了对方的惰性、对自己的怠慢，也不会讲出来，只会默默将委屈和着泪水独自吞下，之后忍受再多酸楚，双鱼女都心甘情愿。如此轻信爱情、更迷信承诺的双鱼女，往后在感情中不管遭受多大的挫折，她们都认命，甚至还会在心底天真地幻想着，眼前这所有的一切都是假象，他其实还是很爱自己的！只要自己再隐忍、再坚持，终能唤醒最初的那个他！这样的自我催眠，连周围人都替双鱼女感到悲哀！

第二名：金牛女

我付出多少与你无关，你回报多少我不计较

木讷被动的金牛女，一旦遭遇了爱情，那可是会奉献自己的全部心神来追求、经营的！对待感情严肃而认真的金牛女，很有无私奉献的精神。之所以这么说，是因为，她们即使喜欢一个人，也不会轻易开口说爱，只会默默地用实际行动来证明自己对他深藏的好感。最要命的是，金牛女的温驯善良简直到了让人无法理解的地步，她们可以对喜欢的人无条件地好，却丝毫不求对方的回报，眼睁睁地看着自己的满腔热情付之东流，金牛女仍会擦干眼泪，故作潇洒，渴望终有一天，他能明白自己的心思。殊不知，恋爱中只强调单方面的付出，而别无所求，根本打动不了任何人，也带不给别人幸福快乐，只会让受到恩惠照顾的人感到担负不起的沉重感，更是会给自己带来无尽的酸楚和伤痛！但很无奈，即便周围人再怎么劝说她们明明可以有更好的选择，何不放下这段情，执拗到无人能敌的金牛女还是会依照自己的想法行事，继续无所求地付出、继续低到尘埃地对他好。

第三名：巨蟹女

在爱情里受过伤，便无法轻易让谁触动自己心

巨蟹女是相当敏感的一类人，如果她们在爱情里受过伤害，遭遇过巨大的创痛，那么，很抱歉，即使在这之后，真的遇到了让自己心动的男子，巨蟹女也不会用各种隐晦的暗示来表明自己的心迹，更不会随随便便就让对方叩开自己的心门，因为她们那脆弱的玻璃心，早已千疮百孔，容不得有谁掸去上面的灰尘。归根到底，这也是巨蟹女柔弱的性格使然，她们害怕麻烦，更害怕面对残酷的现实，如果可以，她们宁愿一直把自己锁起来，而不再接收任何人的求爱信号。如此一来，因为害怕付出感情再遭遇失败，因为恐惧分手后那难以名状的悲伤，巨蟹女便更容易带上冷漠的面具，拒绝一切迷人眼的桃花，朝着自己绽放灿烂的微笑。

第四名：处女女

心灵被爱情远视症蒙蔽，挑来挑去只能变剩女

因了有完美主义的倾向，所以处女座的女生，择偶标准往往定的很高，内外兼修那是必然了，外表干净利落，穿着简洁大方；内在有涵养，有学识，够深度。可人无完人，到哪去找符合处女女择偶条件的合适人选呢？纵使这两点有男子幸运地达标了，可接下来，爱挑剔的处女女又会开始新一轮考核，此人的物质基础怎样？工作收入高吗？能买得起房子、买得起车子嘛？是潜力股碎钻还是没前途男？……不得不说，要找到个人条件全部符合处女女这些美好期待的理想男子，真是“难于上青天”！而当身边亲友好心劝说，找个合适的就嫁了吧，固执的处女女可能仍旧会抱着宁缺毋滥的原则，坚定地反驳对方，“我谈恋爱就是奔着结婚去的，所以对我来说，什么都能凑合，找对象绝对不能凑合”！

第五名：狮子女

你无心的玩笑，恰是他心头挥之不去的烦恼

狮子女那大大咧咧的性格，经常是口无遮拦地爱跟恋人讲几句玩笑话，并喜欢拿嘲讽的话揶揄对方。其实，狮子女讲某些有损及男人颜面、尊严的话的时候，可能并不是有意而为，在心思单纯的她们看来，之所以跟对方讲这些，是因为自己把他当做最最亲密的人才这么说，要是别人，高傲的狮子女别说开玩笑了，就是连嘴都懒得张一下。可男人们却不这么认为，只要是他们认为严肃的事情就不可以随便拿来开涮，因为男人的面子还是很重要的！只可惜，狮子女并不愿认同这一点，踩到了男友被开玩笑的地雷还懵然不知，可彼时男方马上就要大发雷霆了！