移动客户端

婚恋心理：前任变现任!挽救爱情的N招(图)

2018年01月08日 16:27 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

其实呢，前任与你有着一定的感情基础。如果不是因为反目为仇，总还是比较容易重新下手。但，你还用原来的招数可不管用。

　　文/飘雨桐

前任变现任!挽救爱情的N招前任变现任！挽救爱情的N招

　　网友倾诉

　　听说，最近有一部电影很热。名字叫做《前任3》，有朋友约我一起去看。不敢去，不敢去。只要听到“前任”这个名字，我几乎崩溃。与前任分手的三个月里，我一直呆在失恋的阴影里走不出来。偏偏，他就是我公司的同事。可是，我眼睁睁的看着他却再也无法在一起。

　　其实，前任能不能变成现任？我很想努力一下，你说呢？

　　飘雨桐说

　　其实呢，前任与你有着一定的感情基础。如果不是因为反目为仇，总还是比较容易重新下手。但，你还用原来的招数可不管用。现在并非还是重新开始，而是从某个阶段开始继续。所以，使用任何招数的目的就是：挽回爱情，拯救这段宣告死亡的关系。那，怎么做呢？

　　首先：聊天

　　不管你有没有机会，至少聊天就能勾起记忆。面对面比较尴尬？那就通过现代化的工具吧，什么企鹅、微信、电话等。哪怕普通的问候，对方也会心中有所触动。这比认识一个新的男人容易多了。而千万不要谈到旧情，男人会第一时间心理筑起防线。一步步的，攻陷他。

　　其次：吃饭

　　吃饭嘛，每个人都要吃的好吗？那么，你留意哪里有新店开张、哪里有饭店折扣等等。然后，在朋友圈吼一句，最后专门的联系前任。如果他对你还有一点点意思，那你完全只要一点火就能足以燃烧整个灵魂。别说这个梗很老，哪怕你请吃又如何？挽回前任，最重要。

　　最后：同行

　　相逢总是有缘，这个缘分就是你最好下手的机会。不是同行，也可以邂逅。一定要有见面的机会，然后才能一起说话、一起做事等等--也是别致的陪伴。这该是挽回爱情最笨的套路，但对女生而言特别靠谱。普普通通的大路，因为有前任的同行一切都变得不可思议。

　　男追女，隔层纱。女追男，隔重山。纱亦好、山也罢，挽回前任就是硬道理！

标签: 婚恋心理窝边草偷情

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

详解：开门风水吉凶八见

风水学把门、主、灶列为三大要素，特别是门更为重要，风水是门大学问，尤其是在家居方面有着各种风水禁忌。[详细]
2018年01月02日 16:30
风水 吉凶 开门

2018年有利添丁生子的五大生肖(图)

属相相合或相生，则主两人和睦相处，相亲相爱；属相相冲或相刑，则主两人争吵不断，反目成仇。[详细]
2017年12月31日 16:51
生肖 运势 生肖兔 生肖鼠 生肖虎

容易犯小人的四大生肖 一定要小心提防(组图)

中国有句古话，叫做“宁可得罪君子，莫要得罪小人”。[详细]
2017年12月13日 16:50
小人 君子 贵人 生肖

2018年十二生肖感情运势(组图)

2018戊戌年到来，面临各个方面的未知数，提前做好心理准备是必要的功课。[详细]
2018年01月02日 11:37
十二生肖 感情 情侣 运势 单身者

看看你有吗：这三种耳朵一生运势较旺(组图)

要根据骨像，面相，声相，手相，体相，这五相结合起来才能具体看一个人好还是不好，单单一个面相是无法看出的。[详细]
2017年12月31日 15:52
面相 财富 耳朵 运势 耳垂