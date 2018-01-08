婚恋心理：前任变现任!挽救爱情的N招(图)

其实呢，前任与你有着一定的感情基础。如果不是因为反目为仇，总还是比较容易重新下手。但，你还用原来的招数可不管用。

文/飘雨桐

前任变现任！挽救爱情的N招

网友倾诉

听说，最近有一部电影很热。名字叫做《前任3》，有朋友约我一起去看。不敢去，不敢去。只要听到“前任”这个名字，我几乎崩溃。与前任分手的三个月里，我一直呆在失恋的阴影里走不出来。偏偏，他就是我公司的同事。可是，我眼睁睁的看着他却再也无法在一起。

其实，前任能不能变成现任？我很想努力一下，你说呢？

飘雨桐说

其实呢，前任与你有着一定的感情基础。如果不是因为反目为仇，总还是比较容易重新下手。但，你还用原来的招数可不管用。现在并非还是重新开始，而是从某个阶段开始继续。所以，使用任何招数的目的就是：挽回爱情，拯救这段宣告死亡的关系。那，怎么做呢？

首先：聊天

不管你有没有机会，至少聊天就能勾起记忆。面对面比较尴尬？那就通过现代化的工具吧，什么企鹅、微信、电话等。哪怕普通的问候，对方也会心中有所触动。这比认识一个新的男人容易多了。而千万不要谈到旧情，男人会第一时间心理筑起防线。一步步的，攻陷他。

其次：吃饭

吃饭嘛，每个人都要吃的好吗？那么，你留意哪里有新店开张、哪里有饭店折扣等等。然后，在朋友圈吼一句，最后专门的联系前任。如果他对你还有一点点意思，那你完全只要一点火就能足以燃烧整个灵魂。别说这个梗很老，哪怕你请吃又如何？挽回前任，最重要。

最后：同行

相逢总是有缘，这个缘分就是你最好下手的机会。不是同行，也可以邂逅。一定要有见面的机会，然后才能一起说话、一起做事等等--也是别致的陪伴。这该是挽回爱情最笨的套路，但对女生而言特别靠谱。普普通通的大路，因为有前任的同行一切都变得不可思议。

男追女，隔层纱。女追男，隔重山。纱亦好、山也罢，挽回前任就是硬道理！