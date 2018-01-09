身怀职场撒娇绝技的星座女(图)

身怀职场撒娇绝技的星座女

在职场中，一些女性朋友事必亲为，工作很拼，给人强势的感觉，也有一些女人选择示弱的方式，在碰到困难麻烦时，跟同事、上司撒撒娇，不仅工作变得更加轻松和愉快，很多事也都能达到事半功倍的效果。不得不说，职场会撒娇的女人是智慧的，因为几句俏皮的撒娇言语制造了惊人的双赢局面--增加自爱的能力，同时也让对方放下了戒备，被激发起保护弱小的欲望，还能增加彼此的亲和感。今天摘星工厂—星吧就来盘点一下，哪些星座的女子拥有这般职场人人羡慕的绝技！（请参考太阳及上升星座）

第一名：双鱼女

撒娇绝技：依赖型人格，坚信“会撒娇，好办事”。

双鱼女没有明确的时间管理和分配意识，在职场中习惯于拖延工作，重大的决定也往往依赖于别人--这是她们怯懦、时间观念淡薄的天性使然。但好在双鱼女很擅长撒娇，再加上和蔼可亲的秉性往往会得到周围人的好感，所以，一旦她们示弱或摆出楚楚可怜的表情，身边的同事哪怕对她们有再多不满跟抱怨，还是会忍不住地被激发起内心深处的保护欲。这样一来，双鱼女的示弱变为以退为进的化解，可以高效地回避矛盾、解决问题。试想，双鱼女又没按时完成某项工作的情景，正当上司急的火冒三丈时，双鱼女突然一脸无辜，并有泪珠在眼眶打转“您就大人不记小人过，原谅我一次嘛，最近身体不适，工作没能高效完成，您再给我一次机会好不好，到时我一定交出让您满意的答案”……彼时的老板虽然心知肚明，但看着眼前这用尽心思撒娇求饶的员工，还怎么忍心发脾气呢？

第二名：白羊女

撒娇绝技：用我的职场幼稚，软化你强硬的心！

白羊女即使到了复杂的职场，性格里还是保留着天真的成分。她们习惯对周围的同事掏心掏肺地讲心里话；对某人有所不满，也不会遮遮掩掩自己的各种看不惯，大大咧咧、性格直爽的她们会当面锣对面鼓地跟对方直截了当地坦白出来……种种言行，不难看出，白羊女还真是职场上“不懂事的小朋友”，但很多时候，这样的“幼稚”却能帮她们在职场中化解一些危机。有求于年长的同事，若对方稍微表现出迟疑，那白羊女就像个孩子一样嘟嘴，假装抹眼泪；有事麻烦年纪相仿的同事，若对方借故推脱，白羊女一会儿拽拽对方的袖子，一会儿献殷勤给对方捶背揉肩……这样的撒娇，即使铁石心肠的人都会赶紧点头答应白羊女的要求。

第三名：双子女

撒娇绝技：职场撒娇，赞美奉承少不了！

聪颖的双子女深知，职场上适当地撒娇，不仅使女人更可爱、更富魅力，而且还能轻松地化解掉一些尴尬。而具体实施起来，双子女便会将自己的语言天赋发挥到极致！行事富有弹性的她们，一旦遭遇麻烦有求于人，定会笑意盈盈前去拜托对方（此处列举年长同事的例子），先是一阵夸赞“您逆生长了吗？跟20出头的年轻人没啥区别”，若对方不吃这一套，那么灵活机变的双子女此时会将夸赞的对象转移到对方的子女身上。经双子女一番自然得体的夸赞，对方即使再古板，也会听得心里美滋滋的，自然乐于对其大方相助。

第四名：狮子女

撒娇绝技：强势御姐突然示弱，有几人能狠心拒绝？

争强好胜的狮子女在职场上一向是雷厉风行，精明利落，往往给人留下比较强势的印象，当她们遭遇困难，一定是勇往直前地去想办法解决，很少会一受挫就立刻向周围人寻求帮助。可是，别小看了狮子女，她们虽然习惯了独立解决问题，但总有她们一人应付不来的时候，每每这时，狮子女会一改往日强势的大姐派头，突然柔弱起来，可怜兮兮地去寻求同事（特别是男同事）的帮助。看着眼前面容憔悴、无助而可怜的小女人，再回想当初那个风风火火、叱咤职场的女强人，相信多数男同事会一边抱以怜香惜玉之情，一边点头如捣蒜地答应对方提出的求援。

第五名：水瓶女

撒娇绝技：威胁式撒娇，不信你不吃这一套！

古灵精怪的水瓶女，就连在职场撒娇这一门，她们原本不擅长的学问上也是下足了功夫。她们潜心研究如何聪明地撒娇，能化解职场的矛盾，或者能顺利让别人帮到自己的忙。“虚情假意”的阿谀奉承，让耿直坦率的水瓶女说不出口；装无辜、扮可怜的“示弱”，让爱面子的水瓶女觉得别扭；没事儿献殷勤的种种举动，让讨厌伪善的水瓶女自己都觉得假的看不下去……思前想后，她们终于潜心钻研出属于自己的一套职场撒娇术！那就是“威胁式撒娇”。

当水瓶女有求于某位同事时，若支支吾吾找借口想拒绝，那彼时水瓶女定会祭出杀手锏--丢下一句“好啊，你不帮我是吧？”后，转身拿起电话，假装拨号码，并拿起话筒郑重其事地对电话那头的人说“喂，是XX吧，我要告诉你有关XX（此同事）的一个天大的秘密哦！你要不要听”……还没等到水瓶女的下文，该同事定会吓得“魂飞魄散”，心里各种挣扎“她要讲我什么秘密？啊？难道她知道我……”，唉不管了，先答应了再说，省的这小妮子“报复”我！这下，可让水瓶女如愿了，说不定她心里还偷笑呢“其实我根本就不知道他的什么秘密，只是咋呼一下，没想到他这么轻易就上当了！哈哈”……