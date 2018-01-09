被伤害过一次就不会再原谅对方的生肖(图)

被伤害过一次就不会再原谅对方的生肖

文/酸奶

虽然说时间可以治愈一切，但是别人带给你的痛苦真的没有那么容易释怀！就像下面说的几个生肖，在经历了一次次伤害之后就永远不会原谅对方。所以，科技紫微星座网也提醒各位，别轻易去伤害爱你的人哦！

生肖蛇

蛇是一个报复心很强的生肖，所以要想让他们在被伤害后原谅你，那是不可能的事。虽然我们都说时间是最好的解药，但对属蛇的人来说肯定不是，时间越久他们对你的恨意就越深。

生肖鼠

生肖鼠是一个特别懂得隐忍的生肖，哪怕他们在受到伤害的时候没说什么，但他们会一直把你带给他们的伤痛记在心里，等到时机成熟的时候在一起还给你，所以要想让生肖鼠原谅你，那是不可能的事。

生肖虎

对属虎的人来说他们不想原谅对方是为了时刻提醒自己铭记这个教训，他们不想这样痛苦的事情再一次发生在自己身上。所以他们会牢牢记住这一次惨痛的经历，同时也会不断的提醒自己不要去重蹈覆辙。

生肖牛

属牛的人特别喜欢钻牛角尖，哪怕这件事情已经过去了很久，他们还是会不停的去想，然后对曾经发生的事情耿耿于怀。只要一想到对方过去带给自己那么多的痛苦，生肖牛就异常的痛苦，所以想要恳求他们的原谅，还是等到下辈子吧！

生肖羊

羊的心思比较敏感，所以他们受伤之后的很长一段时间都会一个人胡思乱想，而且越想就会觉得自己越委屈，这段痛苦的经历对他们来说就像心头的一根刺一样，扎得越深拔的时候就越疼，因此他们绝对不会轻易原谅对方。

很爱很爱一个人，不代表就不会有伤害，但如果能包容一个人，理解一个人，尊重一个人，那么会让两个人的关系变得更加轻松与快乐。若爱一个人，就请一定去批算你们的[幸福久久八字合婚书]，去真正了解他，找到两人最佳的相处方式，让幸福更加持久稳定。