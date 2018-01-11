婚恋心理：这些已婚男对女人来者不拒(图)

文/飘雨桐

这些已婚男对女人来者不拒

天下没有不偷腥的猫，天下也没有不出轨的男人。这不具备共性，却有着令人无法回避的尴尬。优质的已婚男人，自然会有很多女人在虎视眈眈。偏偏，他们愿意给对方机会。就在眉来眼去的暧昧之后，慢慢走出了婚姻的堡垒。

这些已婚男，最有对女人来者不拒的嫌疑：

一、家有悍妻

家有河东狮，这是男人的悲哀。这样的男人，很想在其他女人身上得到补偿。小三的出现，正是时候。只需要表现得柔情似水，已婚男就会将她们视作珍宝。这类小三如果怀孩子上位的可能性很大，悍妻到时痛哭都没有眼泪。

二、自命风流

自命风流的人，会认为小三都是看着他的英俊潇洒。但更大的缘故，小三觉得他有利可图。风流的男人，就会觉得多情是可以理解的行为。就像成龙大哥说的，那不过是男人都会犯的错。你看，家里红旗不倒、家外彩旗飘飘。

三、伪文艺者

才子配佳人，这个“才”并非样貌、并非钱财，而是舞文弄墨的花花本事。今日就化身为文艺男，已婚男还引以为豪呢。小三投其所好，表现出对他的极其崇拜--那么，这份感情最是牢靠。已婚男为她抛弃妻子，心甘情愿。

四、暴发富豪

暴发户也许没有经过苦日子，又或者突然的苦尽甘来过于亢奋。对美女的投怀送抱，没有抵御能力。他们认为：钱不是万能的，但没有钱万万不能。老婆可以拿钱打发，小三可以用钱维系。小三求什么？不过就是你身上的钱。

五、性欲旺盛

老是对着同一个女人，有什么意思？关了灯，女人都那个结构。不同女人，总有不同味道。数量与质量都重要，妻子只有一个、小三可以无数。你不介意，彼此之间的关系是建立在肉欲关系上。粘牢你，主要就是床技高超。

已婚男还是要有起码的责任，来者不拒始终不太道德哦……