婚恋心理：男人想恋爱就别犯4大禁忌(图)

在对的时间、对的地点，需要做对的事。否则不仅弄巧反拙，而且还会给自己、给对方留下不可磨灭的心理阴影。

文/飘雨桐

男人想恋爱就别犯4大禁忌

单身派对，又称联谊，是为了那些自己找不到配偶或交往对象的人所举办的。如牵缘网组织的单身男女交友旅游活动，这种派对发挥出了它最大的功能。许多的单身男女，参加这种派对来寻找自己的伴侣。如果在派对中看到自己有所喜欢的，就可以在两人同意的情况下开始交往了。

谁都不想当单身狗，剩男剩女参加单身派对，那是个不错的选择。可同人不同命，有些人空手归去、有些人携眷离开。在对的时间、对的地点，需要做对的事。否则不仅弄巧反拙，而且还会给自己、给对方留下不可磨灭的心理阴影。

那么，剩男参加单身派对最不该做什么事呢？

一、切忌一见钟情

大部分剩男剩女，都不是第一次参加单身派对。有着之前的经验，更多都是看准了再说。不太可能，场中遇到的第一个异性就喜欢得不得了。难得一见钟情，请把这种感觉牢牢记住。尝试靠近，深入了解。倘若当对方为终身伴侣，怕会日后失望。

二、切忌数落前度

再见亦是朋友，这是最理想的情况。也有因爱生恨，从此老死不相往来的。你再怀恨在心，也不要冲着派对的女性大吐苦水。除了让对方知道，你对前度有多么割舍不下--你，还能表达出对她的浓情蜜意吗？只会让对方知道，离开你那是多么正确的选择！

三、切忌暗踩对手

情场如战场，既要赢得同性的爱慕；又要赢得同性的欣赏。有内涵的男士，就不该对自己的同性极尽挖苦之能事。是，也许你确实优秀。但你还是输了，输的是风度、输的是气量。路遥知马力，日久见人心。好不好，不需要你评断。踩低对方，也抬高不了你。

四、切忌迫不及待

哎呦喂，这可是单身派对。绝对不是，专搞一夜情的约炮淫趴。你再是对那个人一百分满意，也不要抱着“占有再说”的龌龊心理。离开这个派对，其他场合可以继续奋战。建议谨慎为之，并非所有女人都用下半身思考的。迫不及待的猴急，何必这么low？

即便单身派对一无所获，有什么关系？

就当找人陪自己过光棍节，也是好的……