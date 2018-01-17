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婚恋心理：二胎开放了，你敢生吗？(图)

2018年01月17日 16:02 新浪星座
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生孩子不是买东西，当中的困难比想象的还要多。有些难题，就这么横亘在面前躲不开，绕不过……

　　文/飘雨桐

二胎开放了，你敢生吗？二胎开放了，你敢生吗？

　　导  语

　　当全面开放二胎，不再遥遥无期的时候。还有生育能力的夫妻们，无不开始蠢蠢欲动。毕竟，这年岁大了、再次孕育下一代需要加倍努力。

　　党的十八届五中全会闭幕，会议决定：坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。这是继2013年，十八届三中全会决定启动实施“单独二孩”政策之后的又一次人口政策调整。如同福音，惠泽广大家庭。

　　上有政策，下有对策。貌似，从来都不需要过多担心。但生孩子不是买东西，当中的困难比想象的还要多。有些难题，就这么横亘在面前--躲不开，绕不过。这也成为，能生二胎也要谨慎考虑的关键所在：

　　一、身体状况

　　最为激动的，自然就是70、80后。最为矛盾的，也该是他们。相信大家都会计算，那批夫妻早已人到中年。例行公事，还算有心有力。但绝对够不上“优生优育”的条件，那该怎么办？谁都希望将来那个孩子健康聪明，但精子、卵子质量则越老越那个。

　　二、家庭和谐

　　时常看到报道：小孩听到父母要生弟弟妹妹，一哭二闹三出走。还要，自杀威胁怀孕母亲--结果，母亲堕胎来满足孩子。独生子女都有自私的天性，害怕将来的弟弟妹妹会分去父母给自己的爱。自己，不再是父母的唯一中心。这思想工作，开展起来可没那么容易。

　　三、交付抚养

　　从前，岳父岳母、公公婆婆抢着保证：生孩子吧，我们负责照顾。但照顾孩子，比什么都要辛苦、比什么都要花费精力。父母总要老去的一天，现在即便拍着胸口说“没问题”--你，都未必真正放心。交给保姆？不是亲人，怎么靠谱。自己还要工作，难道辞职？

　　四、经济实情

　　这才是最解决不了的问题，生得起却养不起。头一个小孩的供书教学，压力山大的心有余悸。为了不让孩子输在起跑线上，那都是一叠叠钱的投资进去的。现在又来一个小孩，并非一般家庭能够承受得了。你也不想，委屈自己的小孩。委屈自己不打紧，但哪来的钱。

　　应对人口老龄化，中国夫妻们任重而道远。

　　二胎尚未成功？同志仍需努力，今晚加班……

标签: 婚恋心理二胎经济

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