移动客户端

婚恋心理：这些EX会变难缠小三烦死你(图)

2018年01月17日 16:37 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

只有两个选择：要小三？离婚。要老婆，彻底断了关系。偏偏，当中关系错综复杂。那难缠小三，竟是前女友！

　　文/飘雨桐

这些EX会变难缠小三烦死你这些EX会变难缠小三烦死你

　　林志远这么老实的男人，竟然也会出轨！这简直大跌眼镜的事儿，却的的确确发生了。当大家知道，那个小三是谁的时候--哦，都有某种意义的恍然大悟。连林志远的老婆，也默默的回到娘家。她留给林志远两个选择：要小三？离婚。要老婆，彻底断了关系。但，偏偏这关系错综复杂。

　　好聚好散，更多是人们的美好愿望。

　　很多前女友，将来都变成难缠小三：

　　一、倍加潦倒型

　　她离开你之后，遇到的每个男人都不合适；发展的每段感情都不顺利。于是，她自然而然想起你的种种美好。本来属于她的你，现在却有着贤淑的老婆、幸福的家庭。此消彼长，让人情何以堪？她非要和你在一起，如同揪住救命的稻草。反正，她霉得无以复加。

　　二、睚眦必报型

　　有冤报冤，有仇报仇。这类前女友，从来不会认为自己有什么不好。反而将这个那个错，统统推到你的身上。你与她分手，不死也掉一层皮。现在，她又旧事重提。谁让你这么背运，与她在两性世界里狭路相逢。你欠她的，今生今世都还不完。除非，她主动放过你。

　　三、占有欲望型

　　可以断定，那次感情定然是她提出的分手。因为你不能满足她强烈的占有欲望，于是二话不说的甩到了外面。你是她玩过的破鞋，你是她不要的性工具。现在，她需要重新拥有你。管你已婚未婚隐婚，她就是要你随时满足她的生理及心理上的需要。

　　四、甘愿无悔型

　　这类最让人无语，她并不想破坏你的幸福家庭。甚至，不介意你继续这种状态。但，她就要像鬼魅似的--你的感情世界里，请不走、赶不掉的俨然存在。她仿佛要的并不多，更不在乎自己小三的身份。你拿她没有任何办法，人家何错之有？错的，只是因为太爱你。

　　男人，想不到情爱后遗症这么多吧？前女友，竟然成为难缠小三……

标签: 婚恋心理难缠劈腿

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

中了五百万彩票，小伙测试女友是否拜金，结局亮了

[详细]
2018年01月13日 23:18
女友 彩票 结局 小伙 测试

算命的说这4生肖只要熬过今年，明年从年头一直发财到年尾，特准

[详细]
2017年12月10日 18:48
生肖 年头 算命 属狗 大发

狗年开始走上坡路，财源滚滚的三大生肖

狗年开始走上坡路，财源滚滚的三大生肖[详细]
2018年01月03日 18:05
吉星 生肖 上坡路 天厨 事业

熬过2017，2018年开始顺风顺水、连旺10年的5大生肖！

[详细]
2018年01月03日 14:26
运势 生肖 平安 顺风 好运

2018年横财爆发，家财万贯的3大生肖！

[详细]
2018年01月10日 20:52
生肖 横财 朋友 事业 不断