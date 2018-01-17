婚恋心理：这些EX会变难缠小三烦死你(图)

文/飘雨桐

这些EX会变难缠小三烦死你

林志远这么老实的男人，竟然也会出轨！这简直大跌眼镜的事儿，却的的确确发生了。当大家知道，那个小三是谁的时候--哦，都有某种意义的恍然大悟。连林志远的老婆，也默默的回到娘家。她留给林志远两个选择：要小三？离婚。要老婆，彻底断了关系。但，偏偏这关系错综复杂。

好聚好散，更多是人们的美好愿望。

很多前女友，将来都变成难缠小三：

一、倍加潦倒型

她离开你之后，遇到的每个男人都不合适；发展的每段感情都不顺利。于是，她自然而然想起你的种种美好。本来属于她的你，现在却有着贤淑的老婆、幸福的家庭。此消彼长，让人情何以堪？她非要和你在一起，如同揪住救命的稻草。反正，她霉得无以复加。

二、睚眦必报型

有冤报冤，有仇报仇。这类前女友，从来不会认为自己有什么不好。反而将这个那个错，统统推到你的身上。你与她分手，不死也掉一层皮。现在，她又旧事重提。谁让你这么背运，与她在两性世界里狭路相逢。你欠她的，今生今世都还不完。除非，她主动放过你。

三、占有欲望型

可以断定，那次感情定然是她提出的分手。因为你不能满足她强烈的占有欲望，于是二话不说的甩到了外面。你是她玩过的破鞋，你是她不要的性工具。现在，她需要重新拥有你。管你已婚未婚隐婚，她就是要你随时满足她的生理及心理上的需要。

四、甘愿无悔型

这类最让人无语，她并不想破坏你的幸福家庭。甚至，不介意你继续这种状态。但，她就要像鬼魅似的--你的感情世界里，请不走、赶不掉的俨然存在。她仿佛要的并不多，更不在乎自己小三的身份。你拿她没有任何办法，人家何错之有？错的，只是因为太爱你。

男人，想不到情爱后遗症这么多吧？前女友，竟然成为难缠小三……