面相：修养高不高 要看这一处

如何瞧出一个人的修养高低呢？除了看最为常见的谈吐学识外，我们也能自面相观之哦！

文/水则堂

江苏南京一女子在某火锅店就餐，自认为服务员没给倒水就摔碎杯子，骂骂咧咧，还要求倒水十杯让服务员们来喝掉。据称此女子喝了不少酒，而火锅店服务是出了名的好，不仅执行了还无怨言……都说“酒品如人品”，可见此女素质人品是啥样——

如何瞧出一个人的修养高低呢？除了看最为常见的谈吐学识外，我们也能自面相观之哦！

说话之眼睛神态。眼睛黑多白少的人多数有情义，若眼神总是游离不定，闪烁不停，那多半靠不住，且最擅长花言巧语。

八字眉脾气好。拥有八字眉的人不会随便发脾气，做事亦不极端，且有一颗善良温和的心。他们比较积极进取，不会无端和家人吵架，尤其对于爱人更是包容宽厚。

鼻准有肉，生得端正。此类人靠得住，对异性关怀体贴，不仅属有情有义之人也有着一定的财运。生活中这类人情商不低，往往很吃得开。

嘴唇较厚。这类人通常很重情义，很讲信用，虽然为人有些任性和固执，不过大多是忠厚可靠的人。然而嘴唇也不宜过厚，否则就属愚钝之人，说话欠缺技巧，不懂转弯。反之，嘴唇过薄的人往往较为冷酷无情，也心狠手辣，与这种人打交道需格外小心。

嘴角分明而朝上翘起。如果嘴型如此，多代表此人心底善良，愿意自我付出亦懂得换位思考，生活中容易遇到贵人，自身也不缺乏能力。