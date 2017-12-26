移动客户端

面相：修养高不高 要看这一处

2017年12月26日 18:15
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

如何瞧出一个人的修养高低呢？除了看最为常见的谈吐学识外，我们也能自面相观之哦！

　　文/水则堂

　　江苏南京一女子在某火锅店就餐，自认为服务员没给倒水就摔碎杯子，骂骂咧咧，还要求倒水十杯让服务员们来喝掉。据称此女子喝了不少酒，而火锅店服务是出了名的好，不仅执行了还无怨言……都说“酒品如人品”，可见此女素质人品是啥样——

　　如何瞧出一个人的修养高低呢？除了看最为常见的谈吐学识外，我们也能自面相观之哦！

　　说话之眼睛神态。眼睛黑多白少的人多数有情义，若眼神总是游离不定，闪烁不停，那多半靠不住，且最擅长花言巧语。

　　八字眉脾气好。拥有八字眉的人不会随便发脾气，做事亦不极端，且有一颗善良温和的心。他们比较积极进取，不会无端和家人吵架，尤其对于爱人更是包容宽厚。

　　鼻准有肉，生得端正。此类人靠得住，对异性关怀体贴，不仅属有情有义之人也有着一定的财运。生活中这类人情商不低，往往很吃得开。

　　嘴唇较厚。这类人通常很重情义，很讲信用，虽然为人有些任性和固执，不过大多是忠厚可靠的人。然而嘴唇也不宜过厚，否则就属愚钝之人，说话欠缺技巧，不懂转弯。反之，嘴唇过薄的人往往较为冷酷无情，也心狠手辣，与这种人打交道需格外小心。

　　嘴角分明而朝上翘起。如果嘴型如此，多代表此人心底善良，愿意自我付出亦懂得换位思考，生活中容易遇到贵人，自身也不缺乏能力。

标签: 面相修养八字眉嘴唇情义

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

借钱？没门！一毛不拔的铁公鸡星座(组图)

确实有一小撮人会非常勇敢的拒绝别人的借钱请求，不会轻易把钱借出去。嘘，偷偷告诉你借钱可千万别找这些星座。[详细]
2017年12月26日 10:49
星座 排行 铁公鸡 借钱

不逼不结！12星座男谁会屈服于逼婚(组图)

爱情长跑了N年的他还是没有动作？怎么办？逼婚？但是逼婚对他有效吗？下面就来看看对12星座逼婚的成功率~[详细]
2017年12月26日 11:20
星座 逼婚 爱情 屈服

12生肖女注定会遇到的恋爱波折(组图)

[详细]
2017年12月25日 15:05
生肖 波折 恋爱 风险

趣味测试：下半生你有哪种好命(图)

人生在世，三分靠运气七分靠打拼。人生的前半部分可能你都在打拼，会遇到许多挫折与困难，是艰苦奋斗的时期。但是到了下半辈子，你的好日子就应该开始了……[详细]
2017年12月26日 11:16
心理测试 趣味 好命 下半生

2018年贵人运极旺的四大生肖(图)

在即将到来的2018年里，贵人运最旺的生肖有哪些呢？[详细]
2017年12月18日 17:04
贵人 生肖 财运