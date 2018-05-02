立夏：12属相怎样开运？

5号是立夏，朋友们注意了：2018年立夏就要到了，那么立夏如何才能补运旺运呢？

文/郑博士

5号是立夏，朋友们注意了：2018年立夏就要到了，那么立夏如何才能补运旺运呢？郑博士认为这跟“进补”有关。哪些食物最合适“进补”？郑博士不妨简单说说，以飨朋友们，仅供参考。

属蛇、属马：立夏要补夏：鸭蛋补夏

俗传，立夏吃蛋，叫做“补夏”，使人在夏天不会消瘦，不减轻体重，劲头足，干活有力。坊间传说咸鸭蛋在夏天吃了人有劲，这和古代的养身说不谋而合，古代的养身认为鸭蛋中钙质、铁质等无机盐含量丰富，含钙量、含铁量比鸡蛋、鲜鸭蛋都高，是夏日补充钙、铁的首选。尤其是属蛇、属马更应首补。

属牛、属羊：立夏要降火：苦瓜降火

有些朋友觉得苦瓜苦，其实，郑博士提醒你苦瓜越苦，败火清热降火的效果就越好，但这并不代表所含的其他成分有什么不同，因此只要按照自己喜欢的口感和偏好挑选，就可以。属牛、属羊者苦瓜降火是首选。

属龙、属狗：立夏要养心：莲子养心

养心季节是夏，此时心脏最脆弱，暑热逼人容易烦躁伤心，易伤心血。莲子芯的味道虽然比较苦，但可以清心火，是养心安神的佳品，亦可壮肠胃。属龙、属狗的朋友莲子养心是首选。

属猴属鸡：夏天要补血：带鱼补血

带鱼有补血益气、治痈疽肿毒的作用。它含有丰富的蛋白质、矿物质等营养元素，并还富含抗疲劳、抗衰老、能延长人类寿命等重要保健因子——天然牛黄酸。一般人都可食用，尤适宜属猴属鸡朋友食用。

属虎属兔：夏天要通气：莴苣通气

莴苣含有大量植物纤维素，能促进肠壁蠕动、通利消化道，可治疗便秘，是贫血患者的最佳食料。推荐鱼腥草拌莴苣。具有清热解毒，利湿祛痰的功效。因此，莴苣通气是属虎属兔者的首选。

属猪属鼠：夏天要清肠：豌豆清肠

豌豆中富含人体所需的各种营养物质，尤其是含有优质蛋白质，可以提高机体的抗病能力和康复能力。而豌豆中富含的粗纤维，能促进大肠蠕动，保持大便顺畅，起到清洁大肠的作用。属猪属鼠者是首选。

中国人讲究节气，每年5月5日或5月6日是农历的立夏。“斗指东南，维为立夏，万物至此皆长大，故名立夏也。”此时，太阳黄经为45度，在天文学上，立夏表示即将告别春天，是夏日天的开始。人们习惯上都把立夏当作是温度明显升高，炎暑将临，雷雨增多，农作物进入旺季生长的一个重要节气。郑博士提醒朋友们，从运势角度来看，立夏也是人们旺运的好机会。

郑伟建博士特别提醒：

1、夏日要补运，金木水火土不同类型的人在立夏日有不同的补运食疗方法。位理学认为“夏气与心气相通”，立夏养生要注意早睡早起，重视“静养”，避免运动过后大汗淋漓，“汗”出伤阳，在饮食调养方面，宜采取“增酸减苦、补肾助肝、调养胃气”的原则，饮食宜清淡，多吃蔬菜、水果、粗粮。

2、常说夏天是“苦夏”，为什么称为苦夏，也是因为夏天多吃“苦”味的东西有利于五脏六腑的“五行”运做。另外，眼看明天就立夏了，中国传统的位理学认为进入了“巳”月，也就是热和湿并重，所以位理学上也建议熬一些米粥喝，驱除湿气。因此，上述郑博士的建议朋友们不妨综合采纳，如此你能渡过“苦夏”、迎来旺盛运势的夏天。

3、好运势需要自己把握，包括调理住宅和办公室风水，启用相关吉祥物等都是趋利避害的好方法。记住郑博士的话：调理是硬道理，风水就在我们身边。