客厅地板铺设要注意的风水要点(图)

俗话说，进门看厅，进厅看地。客厅的重要性不言而喻。

张鑫龙/文

俗话说，进门看厅，进厅看地。客厅是一家人日常活动的主要场所，客厅的地板铺设如果违背了风水学上的有关要求，无疑会令全家人都受到不利的影响，进而造成家运衰退。

第一，客厅地板要稳固为宜。

这是因为客厅作为家庭利用率最高的共用空间，风水学上认为，客厅的地板就是家宅的地基，地基不够稳固，自然家运难兴。从细节上看，客厅地板应尽量保持水平，高低一致，而非凹凸不平或有斜坡，这样既可避免积水之虞，也可避免家人摔倒事故的发生，更会有助于宅运顺畅。

第二，客厅地板要完整。

无论是瓷砖地板还是木地板，不能有破损，如果发现破损要及时修补，不能熟视无睹，因为地板破损代表着家庭成员身体有破损或者事业破败，容易家道中落。

第三，客厅的地板材质不能马虎。

有些人为了美观，在客厅选用大理石地板，一来大理石太过于寒凉、吸取人体阳气，影响运气，二来有些天然大理石容易出现辐射超标，久住会导致家庭成员身体出现问题，实乃隐形杀手。地板材质贵在实用而细致，无论是大人还是小孩行走其上感觉温暖舒服，这样才符合风水之道。

第四，客厅地板颜色和图案宜稳重、圆润。

杜绝出现让人炫目的颜色或者带有过多尖角的花样，因为炫目的颜色容易产生幻觉，尖角则代表冲战、不和，容易影响家人的心绪，进而诱发家庭不和谐，不得不防。