八字五行看你适合什么工作(图)

不管是哪一种职业，我们都要选择最适合自己的工作，同时工作发展生意做起来后有的人会利用风水来助旺运势。

文/徐墨斋

现在的职业千奇百怪，有传统的服务业，也有新兴的科技产业，更有富有未来气息的互联网产业，当然也有各种奇葩的职业，但不管是哪一种职业，我们都要选择最适合自己的工作，同时工作发展生意做起来后有的人会利用风水来助旺运势，那么今天就为大家分享如何从五行属性上来选择行业、又如何将你的生意发大起来：

[属相土行业]

如固定实业，矿业，农牧，中间人，介绍业，代书，律师，法官，管理，顾问，秘书，房地产，建筑，设计等。

宠物店、蔬果店等在五行上属土，而南方属火，在五行上为火生土，选择这些属土性行业的人，开店的坐向首选坐南朝北会更为适合。

[属火的行业]

如工厂，烧砖瓦，热度性质，放光，照明，油类，水泥，热饮餐厅，食品军界，百货，发电，演说家等。

便利商店或影楼、超市等在五行上属火，而东方属木，在五行上为木生火，而南方属火，在五行上属于火火相生，适合开店的坐向应首选坐东朝西或坐南朝北，这会更有利于催旺财运使生意兴隆。

[属水的行业]

如外勤职务，奔波流动性事业，制冰，冷藏，行海，旅游，运动家，记者，旅社等。

海洋水族馆、冷饮店或水站等在五行上属水，而西方属金，在五行上为于金生水，且北方属水，在五行上属于水水相生，选择这些水性行业的人，适合开店的坐向应首选坐西向东或坐北朝南，可达到催旺生意招财的效果。

[属木的行业]

如农林种植，经营木材，家具，文艺，文学，教师，作家，教育界，书店，出版社，公务界，司法，政治，医疗，宗教等。

花店、文具店、食品店、木材、毛线纺织行业等，在五行上属木，而北方属水，在五行中为水生木。另外，东方属木，属于木木相生，因此选择木性行业的人，适合开店的坐向应首选坐北朝南，或坐东朝西。

[属金的行业]

如经营五金器材，工厂机械，汽车，交通，金融，电器，工程，矿业等。

音响店、手机行、钟表店或计算机行业等，在五行上属金，就方位上看西方属金，因此选择属金性行业的人，适合开店的坐向应首选为坐西朝东，在五行中为金金相生，能达到助旺生意的效果。

以上只是从行业五行来确定店铺吉方，如果坐向的五行属性与所经营的行业不相合，那也可能会出现生意不好的情况。当然，如能结合主人命理等综合方面一起来布局风水会更好。徐墨斋居士为大家介绍从行业性质上发大你的生意，真正的好风水，理应符合人个体的需求，风水理应以人为本，因地制宜，因人而异，应结合命主本人之生辰八字与结合周围环境的气势来布置，希望大家多多关注自己周边的风水，命理结合风水，每个人都能风生水起好运来！