什么样的卧室风水最好(组图)

卧室的风水，有时也反应了内心状态与格局

文/董易林

文章导读

卧室，身心安居之处，修养生息之所，草草计算，人一生三分之一都在卧室中度过。

卧室的风水，有时也反应了内心状态与格局，卧室的形状也很重要，如三角形、五角形、八角形、半圆形，等等，都对人的健康不利。

最根本的卧室是养身之所，一切宜静。今天便跟大家分享一下，理想的卧室到底怎么样？

不宜之例

01 圆形的卧室很影响休息

在圆形的卧室休息过的人都知道，圆形会令室内休息的人有一种旋转、不踏实的感觉，久居于此，容易使人出现精神不振、睡眠不足、眩晕等症状。

这种情况到底是怎么来的呢？因为圆形主动，在心理、视觉和风水上都有运动、变化之意，容易给人不稳定和不安宁的感觉。好的睡眠环境应该是和谐宁静的，否则，对心理不利。

想要解决问题首先就要避免不好的东西，如卧室的墙体以及床、衣柜等，千万不要在以圆形为主了。

其实只要让整个卧室的墙体不是以圆形或弧形为主就可以。因为拥有良好的视野和采光，能给人以愉悦之感，也不失为一个成功的设计。卧室的家具，特别是床，宜以直线条为主，给人稳定、平和、安静的感觉，才对睡眠有利。

02 卧房不宜狭长

狭长的睡房里，会产生孤独冷落感。而那些敏感的人，更会胡思乱想而产生许多幻觉。

补救的方法是一分为二，即用矮柜把这狭长的睡房隔开，一边放床，另一边作为化妆间或书房。

若在矮柜上放置电视机，那么躺在床上也可以欣赏电视节目。经过如此多的改动后，睡房的空间不再空洞无物，心理上会感觉塌实很多。

有一点值得注意，有些人用镜子来作为睡房的间隔，其实这是不适宜的。倘若镜子向着化妆间或者书房那边尚无大碍，但若是向着睡床这边便犯了风水学上的大忌，往往导致疾病发生。

03 卧室内不宜有柱

有柱子的地方一般有尖角，生活空间内有太多尖角会对人不利。位于屋子中央的柱子，向着床位的最为不宜。位于卧室四角的柱子，其不利影响轻于中央位置的柱子。若睡床左右两边都有柱子，则为大忌。

04 卧室不宜斜边凸角

卧室形状方正最好，不宜斜边或是多角。因为斜边容易造成视线上的错觉，多角则容易造成压迫感，进而增添人的精神负担，天长日久，容易对健康产生不利影响。

最佳风水

01 方方正正是最好

从风水学的角度看，四方形的卧室最佳，它能让躺卧其中的人感到四平八稳，有高度的安全感，对健康十分有益。如果因居所的限制，不能使用四方形的设计，则使用长方形设计亦不错。不过，卧室的长度和宽度之差距越小越好。

02 小卧房才能积攒大运势

在风水上，古人早就总结过：宅小人多气旺。

空间越小，需要的能量就越少。我们人也是一个能量体，会发光发热。越大的房子，当然就会消耗人体越多的能量。因此，房屋的大小必须和入住人数呈正比。也就是房子越大，入住的人应该越多，也就是我们常说的人气要旺。

风水中说，房子会吸引人气。这句话一点不假。人体散发出来的能量，就是我们所说的人气。当一个人用太多的能量去填充一个大房子的空间时，它对于身体的损害是可想而知的。身体能量消耗多了，自然体质就变弱了，工作起来无精打采，差错也就在所难免，判断力下降，不顺利的事也就接踵而来。

那么一个卧室多大面积才好呢？实践证明，卧房在15平方米左右比较好，最多不要超过20平方米。