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8月12属相小人运势预警(图)

8月12属相小人运势预警(图)
2018年07月23日 16:45 新浪博客
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预警分四级，即蓝色、黄色、橙色、红色，红色预警为最高级。

　　文/郑博士

　　提示：根据中国位理学和命理学原理，加上九宫飞星情况，郑博士特别给出8月份小人预警情况，供大家参考——预警分四级，即蓝色、黄色、橙色、红色，红色预警为最高级。

　　郑博士提醒朋友们一定要注意防范和化解，否则你的事业财运、情感婚姻等都会遭受损失。记住——调理是硬道理、风水就在我们身边：

　　鼠      橙色

　　96年：情缘谨慎纠结来

　　84年：财运不错偏财好

　　72年：背后小人要防备

　　60年：捂紧钱包别麻痹   

　　牛     黄色

　　97年：马马虎虎需自控

　　85年：带眼识人莫忘记

　　73年：小心合伙记心里

　　61年：皆大欢喜贵人来 

　　虎     橙色

　　98年：捣鬼小人处处在

　　86年：不得不防找准备

　　74年：基本无碍小惊喜

　　62年：偏财不利不要碰 

　　兔    红色

　　99年：大敌当前小人在

　　87年：贵人已被小人害

　　75年：看好钱包莫投资

　　63年：照顾家人最重要

　　龙     黄色

　　00年：开开心心一个月

　　88年：偶遇小人需警惕

　　76年：背后捅刀是小人

　　64年：基本可以要坚持 

　　蛇    黄色

　　01年：按部就班学习中

　　89年：仔细分别除小人

　　77年：高兴之余有纠结

　　65年：郑博士提醒淡定 

　　马     蓝色

　　90年：事事如意真开心

　　78年：举一反三好难得

　　66年：紫气东来要珍惜

　　54年：皆大欢喜较圆满 

　　羊    红色

　　91年：漏船载酒泛中流

　　79年：小人猖狂需警惕

　　67年：保护自己莫忘记

　　55年：顺其自然最重要

　　猴    蓝色

　　92年：紫气东来郑顺利

　　80年：皆大欢喜贵人来

　　68年：桃花多多心欢喜

　　56年：钱财乃是身外物

　　鸡    蓝色

　　93年：贵人助力好事来

　　81年：事半功倍一个月

　　69年：外出旅游是时机

　　57年：情缘还是留点意

　　狗    橙色

　　94年：小人闪现要注意

　　82年：保护自己别忘记

　　70年：调理乃是真道理

　　58年：开开心心为自己 

　　猪    黄色

　　95年：基本不错抓时机

　　83年：皆大欢喜要留意

　　71年：谨慎财来又财往

　　59年：抓住机遇会惊喜

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