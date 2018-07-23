8月12属相小人运势预警(图)

预警分四级，即蓝色、黄色、橙色、红色，红色预警为最高级。
文/郑博士
提示：根据中国位理学和命理学原理，加上九宫飞星情况，郑博士特别给出8月份小人预警情况，供大家参考——预警分四级，即蓝色、黄色、橙色、红色，红色预警为最高级。
郑博士提醒朋友们一定要注意防范和化解，否则你的事业财运、情感婚姻等都会遭受损失。记住——调理是硬道理、风水就在我们身边：
鼠 橙色
96年：情缘谨慎纠结来
84年：财运不错偏财好
72年：背后小人要防备
60年：捂紧钱包别麻痹
牛 黄色
97年：马马虎虎需自控
85年：带眼识人莫忘记
73年：小心合伙记心里
61年：皆大欢喜贵人来
虎 橙色
98年：捣鬼小人处处在
86年：不得不防找准备
74年：基本无碍小惊喜
62年：偏财不利不要碰
兔 红色
99年：大敌当前小人在
87年：贵人已被小人害
75年：看好钱包莫投资
63年：照顾家人最重要
龙 黄色
00年：开开心心一个月
88年：偶遇小人需警惕
76年：背后捅刀是小人
64年：基本可以要坚持
蛇 黄色
01年：按部就班学习中
89年：仔细分别除小人
77年：高兴之余有纠结
65年：郑博士提醒淡定
马 蓝色
90年：事事如意真开心
78年：举一反三好难得
66年：紫气东来要珍惜
54年：皆大欢喜较圆满
羊 红色
91年：漏船载酒泛中流
79年：小人猖狂需警惕
67年：保护自己莫忘记
55年：顺其自然最重要
猴 蓝色
92年：紫气东来郑顺利
80年：皆大欢喜贵人来
68年：桃花多多心欢喜
56年：钱财乃是身外物
鸡 蓝色
93年：贵人助力好事来
81年：事半功倍一个月
69年：外出旅游是时机
57年：情缘还是留点意
狗 橙色
94年：小人闪现要注意
82年：保护自己别忘记
70年：调理乃是真道理
58年：开开心心为自己
猪 黄色
95年：基本不错抓时机
83年：皆大欢喜要留意
71年：谨慎财来又财往
59年：抓住机遇会惊喜