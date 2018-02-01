居室风水新标准：声煞

在风水学上，把人类居所及其周围噪音太大，明显影响居住舒适度和人居风水运势的现象成为声音煞。

文/张鑫龙

在风水学上，把人类居所及其周围噪音太大，明显影响居住舒适度和人居风水运势的现象成为声音煞。根据国家有关环境噪声的标准，居民区内的噪音是50分贝以下（白天）或40分贝以下（夜间），超出这一标准会损害人类居住健康，实际上也是犯了声音煞。那么，在日常生活中，我们应该如何避免声音煞，改善自己的家居风水呢？

一、墙壁不能太光滑。

去过教堂、清真寺的人士都知道，这些建筑内部装修豪华，墙壁十分光滑，所以人们在里面举行宗教仪式的时候很容易听到主持人或者信徒祷告的声音回声。同样道理，家庭装修的时候，墙壁不能太光滑，甚至可以贴上壁纸、悬挂装饰品等增加墙壁的粗糙度，就能很好的降低回升，避免噪音过大。

二、少用金属家具。

金属家具容易反射声音，与此相反，木质家具则因为具有木纤维，可以吸收噪音，所以这也就是为什么家庭里木质家具多的时候，家庭氛围很温馨、朴实，我们可以多用木质家具来减少噪音。

三、巧用窗帘降噪。

有关实践证明，布艺窗帘对于阻挡未来噪音有一定的效果，因此可以在家居中多装设布艺窗帘，也可以多用织物，如铺地毯等来达到降低噪音的效果。

四、用隔音板降噪。

这主要是针对户外噪音较重的地区，如果上述措施皆不能很好的降低居所噪音，户主要积极协调户外噪音源制造者，在噪音大的公路、铁路或有关设备旁边加设隔音板，来达到降低环境噪音的目的，这是在风水上较为有效的办法，可以一举斩断声音煞。