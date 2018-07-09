风水：家居聚财之鱼缸的摆放(图)

对于在客厅摆放鱼缸不要太大，太大的鱼缸存的水太多，从客厅风水的方面来说……

文/易鑫老师

一、鱼缸大小的选择

对于在客厅摆放鱼缸不要太大，太大的鱼缸存的水太多，从客厅风水的方面来说，水固然很重要，太多太深就不好了，而鱼缸高度，要是高于成人站起时的眼睛位置就是太过高了，因此在客厅中的鱼缸不要太过高大，尤其是对于客厅面积小的家庭。

二、鱼缸不要摆在沙发背后

从风水上来说，以水来做背后的靠山是不妥当的，因为水无常态，用作为靠山，可就难求稳定了。要是把鱼缸摆在沙发后面，全家大小常坐在那里，便会无山可靠，影响宅运的安定。

三、鱼缸的摆放位置不要占据吉位

在风水上，任何的住宅都不是十全十美，都有些煞位的存在，用摆放鱼缸来化解煞气是很好办法。风水学中有“拨水入零堂”的说法，所谓“零堂”是指失运的衰位，其意是指把水引入失运的方位，可以改变不好的气场，逢凶化吉。因此鱼缸要摆在凶方，而不要摆在吉方。

四、鱼缸不要摆放在财神下方

在风水上讲“财归财位”，所以福禄寿三星这类财神要摆放在当旺的财位，这样可以锦上添花。若把财神摆放在鱼缸之上，就会影响财位的气场。因为鱼缸要放在住宅凶位，要是把财神放在鱼缸的上面，就与“财归财位”的原则相反，那便犯了风水学的“正神下水”的忌讳，会有破财的迹象。

五、在鱼缸中养鱼的数量及品种

在养鱼的数量上要根据女主的命理八字来定，因为男主外女主内。“河图洛水”的天地生成数口诀云：“天一生水，地六成之；地二生火，天七成之；天三生木，地八成之；地四生金，天九成之；天五生土，地十成之。”根据以上推定，只要找出女主的命卦五行，便可查知应该养多少条鱼来配合。至于品种，以金鱼为佳。