7月能事事都如愿的生肖(图)

新的一个月份已经到来了，一切将会有一个新的开始。

普渡斋/文

新的一个月份马上到来，一切将会有一个新的开始。那么7月哪些生肖美事到来，生活顺心事事如意呢？一起看下吧！

7月能事事都如愿的生肖：生肖虎

属虎人7月运势大好，是春意盎然，百花齐放的一个月。属虎人小暑节气过后，将步入“正财大旺”之大吉运，不仅小人远离，背黑锅这种事轮不到自己，而且能够充分体会到“种瓜得瓜，种豆得豆”的道理，努力付出与所得回报达成正比。另外财运稳步上升，可期待意外惊喜，朋友间多走动能带来更多好运。

7月能事事都如愿的生肖：生肖兔

属兔人在7月后，将步入“三合贵人”、“偏财大旺”的吉运，不管干什么都充满干劲，心想事成，成为一颗耀眼的星星。正财运极佳，有着良好的理财能力，能靠自身口才获得丰厚的进账，钱包鼓鼓。异性缘也随着高涨，单身者可遇到很多自己心仪的对象，并会从中找到合适自己的另一半。

7月能事事都如愿的生肖：生肖羊

属羊人7月各方面都很顺利，无意外发生，一切都往好的方面平稳进行。属羊人的工作能力突显，思维活跃，而且身边贵人多多，工作进展顺利，以往堆积未完成的任务也有望完美收官。“比肩帮身”的吉运让他们容易得到领导的赞扬，只要持之以恒就会更加顺畅。事业高升，前途一片光明。

恭喜上榜的朋友，没有上榜也不要灰心，记得互相为彼此加油打气！运起于命，命调于势，势旺则人吉。