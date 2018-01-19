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哪类男性面相杀气太重(组图)

2018年01月19日 16:40
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有时候，一个人的暴戾性格也能从面相上反映出来。顺着此话题，我们来看一下那些杀气重的男人面相到底是怎样的？

　　文/吴宽之

　　最近，福建发生了一起悲剧：一名初三女生拒绝为同班男生做题，男生怀恨在心并刺死了女生。未成年犯罪事件屡屡发生，暴露了许多社会问题，而家庭教育的缺失也是一大主因！过分的溺爱纵容会导致孩子身上的暴戾之气愈重！

　　有时候，一个人的暴戾性格也能从面相上反映出来。顺着此话题，我们来看一下那些杀气重的男人面相到底是怎样的？

　　印堂狭窄。男人最应具备的就是心胸开阔，有担当。但是印堂狭窄的男人心胸亦狭窄，他们只重视眼前的利益而吃不得亏。一般而言，这样的男性平时看来挺斯文，事实并非如此，一旦惹急了他们，很容易产生暴力行为。

　　眉毛过粗。他们的主观信念过强而自控力较低，一般此种类型的男人在处理问题时相当果断，其不喜欢婆婆妈妈之人，内心常有打抱不平的想法，虽然挺仗义但是也容易客观地出现暴力倾向。

　　眼突眉杂乱。眼睛外突的男人生气时，眼睛几乎要跳出眼眶，看上去极为狰狞，主性格暴躁与自控力低，容易大打出手；而眉毛杂乱则易是非不分，不讲道理。

　　有着四白眼。指的是瞳孔四周都见眼白，有此特征之人极易有暴力倾向，他们往往不安现状且毫无才能，认为拳头便能解决问题，也因此容易招惹是非，恐有牢狱之灾。

　　脸瘦颧骨高。假如一个人颧骨高但是脸蛋很瘦，毫无肉感，那这样的男人比较无赖，他们多数很是懒惰，不务正业，很容易和人产生矛盾引起纠纷，严重者常有诉讼官司。

标签: 面相印堂杀气男性男人

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