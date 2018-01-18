婚恋心理：全款买房变贷款！玩骗婚？(图)

女方花了五十万买车，男方是不是该全额来买房？起初，男方家长做出承诺。可后来，男方蹦出来推翻了之前的说法。

文/飘雨桐

全款买房变贷款！玩骗婚？

正 文

最近，看到一则新闻。说是某地的情侣，结婚前为着全款买房的事情争执不休。最后，有没有分手估计没谁会关心。关键是：女方花了五十万买车，男方是不是该全额来买房？起初，男方家长做出了承诺。可后来，男方出来推翻之前的说法。孝子上了身，却导致女朋友不满。

大部分的人们，都不是暴发户。每一分钱，都是有血有汗赚回来的。而一年到头，还未必有什么存款。干死干活了一辈子，为了自己的子女也任劳任怨。俗话说：儿子是建设银行，女儿是招商银行。意思是，儿子身上花的钱很多。女儿呢，嫁个好老公就省去很多金钱上的负担。

呵呵，只能呵呵一下。现在，风水轮流转是吗？这全额买房，并非是嘴巴说说就可以的。那该有多少百万？当然，要看在什么城市、要看什么小区、要看什么面积。甚至，二手房也不见得有多便宜。家长们说这句话的时候，有没有在打肿脸充胖子？至少，女方听着很是心动。

那么：全额买房变贷款，这是中国式骗婚吗？

首先：家长口头协议管用吗？

觉得男方骗婚的人认为：你之前说得好好的，怎么事到头来却反悔？家长出来唱红脸，儿子出来唱白脸。这不是赤果果的骗婚吗？如果你没这个答应，女方嫁不嫁给你还是个未知之数。说实话，口头协议真不算什么事儿。你拿这个打官司，也没啥法律效力的。

其次：结婚需要全额买房吗？

女方想自己过得好，但结婚不见得非要全额买房的好吗？有这个经济实力，全额买房就买。没这个经济实力，难道还一辈子不结婚嘛。当然，这家长给了女方希望又拿走--再怎么说，也是有些过意不去。但女方主动这样要求，也过分。没钱，别充大头鬼啊。

再次：夫妻共同贷款怎么啦？

如果，男方不会全额买房是实锤。那你还结婚吗？所考虑的问题，不过是婚后需要共同还贷。这对女方来说，应该是不大不小的压力。而且，她还出了五十万买车。车买这么好干嘛？拿车换人家的房，女方也太精打细算了吧？说人家欺骗，你也好不到哪里去。

这聊天记录曝光后，有人说男方在骗婚、有人说女方很贪心。

其实，就一个字：钱作怪。哎哎哎，这确实恨也恨不来的事……