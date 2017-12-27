新浪官方运势：金牛座2018年运势

金牛座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[金牛，不再需要星星才能远行]

人生“升级换代”，你展开新的蓝图，这是极充实且鲜活的一年！

摆脱掉束缚的你更自主、自尊，你渐渐发现，自己就可以撑起自己的一方天地，不需要仰仗谁！

你会好好花力气去探索人生方向、生活路向，建立和调整自己的定位、价值观、事情优先次序，探索自己在社会大舞台上的定位与角色。

你活得精彩，视野逐渐打开，超脱了许多，素养、境界随之提升，会敞开心胸去体验一些新的事，有一些“不安分”。

你能四两拨千斤，长袖善舞，集思广益，能从他人或各种见识经验延伸视野，更擅长博弈。

下半年请见善随喜，你可能会看到一些善果，一些不劳而获的“好运”，以及一些算不清的得得失失。9月后你需要给自己适当的“空挡”，去修整一下，去把生活中的枯枝烂叶修剪掉。

[新坐标、新定位]

2018年，你的人生“升级换代”，你展开新的蓝图，调整人生坐标，有新的发展方向，进入新主场、新跑道、新环境，或是建设自己的“小康生活”，建立新的重活重心、生活格局，切换入新的生活场景中。不少金牛会在2018年作结构性调整，如换地方、换跑道等（不少金牛2017年已经开始，2018年也许会延续，也许会再度调整），会为此花大量精力、钱财，或为此频繁走动，或与人合作、探讨、商量。

发展方向或环境的改变，也许将联动生活各方面的转变，包括生活的优先次序、亲疏关系、生活秩序、生活习惯，以及接触面、圈子，以及关注点、兴趣点等，都可能随之改变。

也有不少金牛经历前些年的摸爬滚打，已经对自己的定位、发展路径有点方向了，甚至已摸出一条尚未十分成熟的“自由自主之路”，或初步搭建了新的生活轮廓。那2018年，过去的模糊将变成实际行动，过去的切实摸索将变成阶段性地深化或正式化。

此刻的变化与波动，你可能带着某种“解放”的冲动，带着几分冒险精神、颠覆的快感，而不象几年前的变动，是充满被迫感、限制感、亏空感的动荡。你此刻内心是不时感到兴奋、充盈的，是憧憬着未来的，是自发、自愿、积极为之的，主导意识是“我想试一试”、“我看看我能不能成为这样的人”、“觉得这样可能更好”。也正因如此，你有时难免焦急、激动、混乱，有时又会感觉畏惧、拘谨、没底气。

2018年，你可能建立起新的人生目标、价值观、信仰，性格、气质、待人接物的态度也微妙改变。

从精神层面来说，你此刻也许有种“回到原点”的轻灵感和初生之犊不畏虎的勇气，你会活得更真实自然，更随心所欲。有点象个刚闯进大世界的青年，朝气蓬勃，充满好奇，没有太复杂的想法，会不假思索地按着自己的方法去做人做事。你认为大道至简，只要有一个看上去不坏的起点，或大致合乎逻辑的潜在未来，便愿意为此冒一些不确定性的险，哪怕要颠覆约定俗成的规则、规矩。

你可能更注重自主性，更自我、自尊、独立，内心更具力量感。你渐渐发现，你自己就可以撑起自己的一方天地，你完全可以主宰自己人生的方方面面，而不需要仰仗什么人，或是什么外部力量，你早已本自俱足！

你更坚持独立思考，谢绝干扰，可能成为混乱局面中难得的明白人，过一种摆脱常规限制，但自己认为舒适的生活，走出一条人们“意想不到”的新路径。你也可能变得有点乖张、与大多数人、大潮流不合流，有点一意孤行，甚至成为破坏秩序的离心分子。

你更重视自己的所需所想，更认真地对待自己，不愿意苟且，不肯再“被随波逐流”，更不会把时间精力财力耗费在没意义、没价值、没意思的事情上。你不知道生命中还能有什么可以把你真正折服！你将会更坚定地提出自己的想法、主张，会执意做自己想做的事，如果遇到反对或干预，你未必会激烈对抗，但绝不不会妥协，即使背上“一意孤行”、“不安分”、“自以为是”的骂名。

你更自律、理性，更注重效率与回报。你对自己、对未来有更高的期许，你认为把自己活好就是此生最重要的事，其他都是浮云。你的肉身也可能变得更有力量，更精炼健硕。

你内在的张力正在日益强大，正因如此，也有部分金牛会加重本身就存在的负向特质也可能被加强，可能变得更自私、偏执、吝啬、尖刻、乖张、极右、独裁、冷漠，或狭隘、畏缩、忧郁等，尤其那些内心本来就缺乏弹性的金牛，很难把当下可能突然出现的各种良机、新鲜体验，甚至变故，转化成内在的力量，而是成为变成困扰。

[做自己的指路明灯]

2018年，你已经“走出来”，视野逐渐打开，你超脱了许多，素养、境界随之提升，这是你人生重要的提升阶段。

你从过去的摸爬滚打、跌跌撞撞中，提炼出许多深刻的心得、洞见，思想境界有质的提升。你逐渐学会过滤掉无意义的障眼物，直达本质与核心，越发能有效掌握自己的意识，做自己的主人，不再有那么多的挂障。

你的心变得十分的开放，虚怀若谷，对很多事情都感到新鲜、好奇，你渴望获得改善、提升、优化人生，渴望与时俱进。你也许将不断自我革新，认真“修行”，深造、进修、做研究、修身，或远游。如果你正在研读、进修或深造，尤其对经济、生产、政治或木工、工程学、结构学一类，将更入木三分。与此同时，你的洞见、思想，也可能深刻地影响别人。

在某些深耕领域，你可能终于能突破瓶颈，伴随大量努力“练习”，每天都能看到自己一点点地往前拱进。虽然过程十分磨砺，但这“天天向上”的黄金日子，将充斥无数精彩瞬间，甚至动魄惊心的故事，许多年后回想，你仍会十分回味，甚至成为一辈子最“拿得出手”的谈资。

正因你感觉到还有后劲和潜力，你也会觉得前方应该还有更多成长空间、更多的可能性。

[你将大胆尝试，小心翼翼冒点险。]

虽然此刻你说不上有多自信，但你下意识地认为，自己要走什么路，要做什么事，自己要成为谁，跟别人无关，甚至跟整个社会、世界也无关！当下的一切努力与得失，不过是对自己的定位、角色的一种探索，对自己的存在感、价值感的一些个人追求罢了。你不再需要星星才能远行，在这个扑朔未明的世界，你才是你自己的探路明灯！

2018年，即使平常最温顺守份的金牛，也必定会敞开心胸去体验一些新的事，有一些新奔头，有一些“不安分”，甚至有意想不到的举动。你更认真做自己，不随波逐流，同时你也可能有与别不同的“新玩法”。你可能开展一些尝试，有些部署已久，有些则随兴之所至，比如远游、进修、做研究、创业、改行、投资，或开展某些事务等。此刻你一旦产生新的想法，很难按捺自己不马上行动，会跳出套路，颠覆陈规陋矩。哪怕没人跟的上，没人懂欣赏！

你可能东一榔头西一板斧，不是很有章法，有点磕磕碰碰，但你十分投入十分“嗨”。即使最初阶段“万事开头难”，你有些胆怯，没底气，有些拘谨放不开。即使眼前也未必有什么收获，但你此刻必然是最有存在感、真实感的，甚至你会感叹，这才是人生！

1988年至1990年出生的金牛座，释放感是最强的，有脱胎换骨新生感，将更确切地定位自己的社会角色，对人生目标更有方向感，对未知的恐惧也更少。你会比其他金牛更自主，更要自己说了算。你会比过往任何时候都更清楚自己要什么，并据此一系列建立新的生活格局、价值观、优先次序等，而接下来的人生将没有太多让你陌生的难关。

[四两拨千斤]

2018年10月前，是你搭建重要关系、拓宽接触面、提升能动性的好日子，运用得好，能让你借力，四两拨千斤。

也许因为当下正在建立新的生活格局，或朝着新的发展方向奋进，你可能会更多地与人沟通，以获取新知、打探消息，或搭建关系、进行合作。

2018年10月前，你可能与某人一拍即合，惺惺相惜、相亲相爱，获得善意、乐趣、启发或支持。你也可能与人建立起极佳的一对一关系，有质的突破，比如合作、结盟、友谊、爱侣。对方可能是你早就认识的人，机缘巧合，此刻更多交织。

充满活力的关系，开花结果。恋爱中人有机会佳偶天成，有机会于下半年至2019前三季度迎来爱情结晶。局促、厌恶的人，让你心猿意马，甚至果断远离。你也可能遇到对你未来影响较大的人，甚或遇到贵人相助，打开局面，四两拔千斤。

你长袖善舞，待人接物更温和大方，令人心情大悦，拥有通达的社交运，路子多、人脉广，有机会与不同人、不同圈子接触，对方通常也十分有趣、友善、有意思，让你如沐春风。

真正健康的关系，不仅相处舒服，而且会彼此激励、共同进步。你也可能更多地与人交流，谈理想，推心置腹，洗去对方忧愁，也能让彼此开阔思路，相得益彰。

注意此时你的对手也可能更悍、更锋芒毕露，你仍有机会接触某些不诚实、贪得无厌、有“小动作”的人，你可能有点恻隐之心，但仍要守住自己的界限。也有少部分金牛陶醉于某些浪漫关系，要冒一点道德或伦常的险。

此刻你几乎对一切事都持开放态度，目力所及，许多事都想跃跃欲试，会放宽眼界，世界如此精彩纷呈，从接触到的不同方面，去延伸视野，获得良机与好运气。

你能集思广益，把触角伸向新领域，可能通过大量的阅读、学习或走动，接触面、知识面大大拓宽，有机会涉猎新资讯、新概念、新知识，或踏足过去没去过的地域、场所，有大开眼界的新见识。思路广自然办法多，世界于你而言，犹如取之不尽的宝库。

此期间你可能小宇宙飞快运转，热衷思考、表达，你才情横溢，吐字如兰，句句触人心弦。

这也是一段让告别孤陋与狭隘的重要历程。注意2-5月，你可能稍稍有点“卡壳”，灵通劲被干扰，易辞不达意，东奔西跑易折腾。

[润物细无声]

2018年8月过后，你可能会看到一些善果，一些不劳而获的“好运”，以及一些算不清的得得失失。

你可能看到某些一荣俱荣的关系带来的果，比如夫妻、家人、合作伙伴等，将带给你财富、贵重资产，或是新生命；也可能是经济靠山般的人、集体，获得的不俗进账，间接给你带财；或是金融工具的收益，让你大赚一笔……

你可能有从天而降的好运、恩惠、收益，拖欠多时几乎不抱希望的欠款、物品，也有可能在此时收回，几乎忘却的宿愿也可能如愿以偿。

一些旧债或冥冥的相欠将在此阶段结清，因此你也可能主动或被动地“还债”。

你可能将真金白银地还债，也可能动恻隐之心，主动慷慨解囊、捐献、馈赠。你也可能对那些一荣俱荣的人（比如夫妻、家人、合作伙伴等），更慷慨大方，将主动地与之共享财富、资源，尤其此刻你越发意识到自己本自俱足，根本不需要再执着于通过“占有”来获得安全感。当你真正想通这些，你的精神、气度，将到达更高的境界，眼前的世界也将因你的改观而变得辽阔，鸟语花香。

另一方面，你也可能因他人有冤枉损失，甚至较恶劣的，遭人蚕食、盗窃。如果不幸遭遇这些，也许可以理解成一种冥冥的归还，权当破财挡灾，理性盘点损失，继续上路吧。

2018年，你可能初步建立起新的志业方向，或新的生活格局，生活常常有如赶场，你需要给自己适当的“空挡”，去修整一下，去把生活中的枯枝烂叶修剪掉。

8月过后，你可能一度要为家里的事小折腾，是是非非，要适当地放手，顺其自然。10月，你将逐渐慢下脚步，淡出纷繁人事，转而为当下的生活做“扫除”，清理那些冗余无益、不健康的物事和障碍。

存在多时的问题、历史遗留问题、陋习、旧患可能显露出问题，带来些麻烦事，也可能趁机被根本解决。你也可能不得不收拾一些“烂摊子”、陈旧琐事，或是不得不告别某些亲密相伴的人或事，这大抵是符合自然界优胜劣汰、新陈代谢的规律，请顺应转变，保持平常心。此际你适合清理旧物，还债、索偿、根治顽疾、淘汰生活中的“落后产能”。

2018年8月过后，你的快乐、希望常来自那些你熟悉已久的人事物，与老友、旧识、亲人有更多交集，有机会畅聚、礼尚往来，乐享天伦。

你身处的环境、处境、家，可能出现新风貌、新情况，或有可喜的改善，如孩子降生、新人员进驻、家有喜事、重要用品升级、环境改善、搬迁等，也可能相反出“状况”起风波，幸好新生活恰逢其时加速前进，放眼一派生机，你来不及烦恼，来不及怅然所失。

往事并不如烟，时光交叠，旧人旧事可能复现眼前，有机会寻根探亲、故人重聚、故地重游。

一度奔忙奔波如赶场的你，此刻易困乏、心绪起伏，你可能房事繁忙、家事不少。这时专注地去开展一些有意思、有建设性事，是一剂安神静气的良方。你可从旧识、亲友、家人身上找到爱与温暖，可放松身心，拥有高质量的睡眠。这也是你填补亏空感、不足心，养精蓄锐的时候，适合养精蓄锐、进修、灵修、修葺、根治旧患、探亲、访旧识、故地重游、收拾旧物。

[五大运势]

爱情运

此际你真挚可爱的一面自然流露，浑然天成，人见人爱，同时你更懂长袖善舞，拥有更活络的社交生活，人缘极佳 ，爱情运可谓呼之即来。

单身人爱情运极高，魅力几乎没有人可以抵御，轻易把人迷得七荤八素，10月前你社交更活络，有机会遇到命中注定的人，或开始一段影响深远的感情。2018年邂逅的人，通常与你有着某种“渊源”，可能是通过亲友、旧识认识，或对方本就是你的旧识、旧情人，又或是家附近、工作环境内的人。2017下半年发展起来的关系，如果觉得各方面合适，最好在1月明确下来，否则易在2-6月起波折，若8月过后能继续坚持，更惺惺相惜，那对方很可能就是你等待多时的TA。你也可能对爱情毫无免疫力，特别天真烂漫，轻易陶醉浪漫关系，甚至罔顾本就存在的隐忧。注意这些年你易遇上某些“不该”的缘分，虽然世俗如此荒诞，但人无不在其枷锁中，请把握好分寸。

恋爱中人经过这些年的动荡和磨合，千回百转仍能坚守，可趁此良辰吉日，走进婚姻殿堂，充满活力和能彼此支持的恋爱关系有机会佳偶天成，继而可在接下来的一年等待新生命的到来。也有少部分金牛可能投入了吉凶未卜或是颇“委屈”的关系，你的时间太珍贵！不能再消耗在无谓人身上。有如桎梏、不再能滋养你的关系可能走到尽头，应断则断。

有伴者正在经历重要的“升级换代”，你的心在高速成长，有时也不免感到困惑彷徨，需要一个真正懂你、能启发你的人，支持你，鼓励你，能给你摇旗呐喊，或希望对方至少能跟的上。如果对方给你太多限制和干扰，你会不惜放弃稳定的关系，而捍卫自己的自主性，依然故我。此刻你更具魅力，同时“使坏”的机会也多，真正的爱情是细水长流的滋养和相守，这世界能真正相依到底的人并不多，别走散。部分金牛的另一半，有些行为让你很没底，或充满无力感，这种状态也许已经持续多年，2018年同样在发生，只是你也许会放下，而不再象过去那么不安。

爱情旺日：除却2、3、5月的其它月份。

事业运

你正在下意识地探索自身社会定位、社会角色，这通常都体现在你的志业、事业、生计上（也有金牛体现在生活上），因此2018年（2017年至今）你可能经历事业生涯极关键的转型，大则改行、换工作、另起炉灶，小则开展新项目，会运用到新视野、新方法。

如果你正经历这些，那此刻建立起的志业框架，或投奔的事业方向，将对你登顶人生高峰奠定极重要的思想基础。这个过程不会一蹴而就，2018年的当下，你仍是走一步是一步，不及细想，就会卯足劲干起来，几乎全年都会为此“打拼”！其实你并不十分确知接下来会怎样，接下来要怎样干，心里不时还会感到畏惧、拘谨。这是一段尤其需要放开心胸去学习、去努力的时候，（当下通常是你选的路，相信你会十分积极。）你在此刻能跑多远，步子有多稳，将决定3年后你有多名利双收、道高望重，如果你此刻拒绝成长，则将会在3年后遭遇事业上一道难过的坎。

你几乎全年都较忙。10月前，你长袖善舞，可能与人合作、协作，或者遇贵人，打开路子，一遂凌云志，你也可能试图多元化、跨领域发展。如果你的工作常需与人打交道、协调、公关，或常需走动、赶文案，将有极佳表现。尤其在尤其在1-2月中，6-9月。注意要掂量清信息的准确性，合作也要宁缺毋滥，更要回避散漫不着边际的人。9月后，你可能有机会通过合作或金融工具获利，同时要缓下一些合作或社交活动，把部分工作重心放在内务上，做总结，清掉烂尾工作，淘汰低效的工具、系统，清理门户，肃清异己，作为雇员可能会经历内部动荡，若工作没有成长空间，跳槽可能更海阔天空。

求职的金牛大可随心所欲去找你想干的工作，甚至可以考虑创业！曾经的困顿、制约感将随着你走出来而彻底消失。你现在经验没有，但包袱也没有，大可放胆去试！你现在输得起，且说不定将错就错，柳暗花明。10月前走动较多，尤其在1-2月中，6-9月，把握好这段时间，比较容易遇到不错的职位。

工作旺日：1月、4月下旬-5月上旬、5月下旬-6月上旬、9月-10月中旬

贵人运

你有贵人运，通常对方与你有着某种“渊源”，可能是通过亲友、旧识认识，或对方本就是你的旧识、旧情人，又或是家附近、工作环境内的人，对方将对你有较大影响，或是能帮打开局面，四两拔千斤。你更长袖善舞，此刻接触的人，大多友善、热心，给予你各种大大小小的帮助。9月过后，你也可能通过某些一荣俱荣的人获得收益，增加保障。此刻你日益无惧任何将要发生的未知，你便是你自己天空中最亮的那颗星，你自己就可以撑起自己的一方天地，而不需要仰仗什么！成也萧何败也萧何，人群中噪音太多，真话太少，可能有人不诚实、不靠谱，甚至带来是非，崇高理想值得赞许，但你仍要警惕某些让你心里没底的人。

健康运

2018年你根本停不下来，每天都有大把的计划、日程在赶。将会是你消耗较大的时期，会大量消耗大量体力、精力，可能几度因透支、暴饮暴食而不适、消化不良，也可能容易“上火”，引发炎症、热症、外伤，或牙龈、黏膜、皮肤小毛病反复，要稍安勿躁。注意把握好生活节奏，张弛有道，劳逸结合，要多喝水补觉，尤其在每次透支身体、透支元气（如发脾气）后。10月过后，老毛病、旧伤也可能复发，必须及时就医，把得失心放下也是你的灵丹妙药。11-12月要注意交通安全。

财运

你一方面开销繁杂，因为生活或事业有新规划、新开展，也可能为探索新财源。另一方面你却可能得“他人”财，大获红利！下半年可能有来自他人的馈赠、收入，多数来自一荣俱荣的关系，比如夫妻、家人、合作伙伴等，或是借金融工具大赚一笔。你也可能为他人作出捐献，即使是企业家、生意人，也可以多做善因营销，起心动念，福有攸归。

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