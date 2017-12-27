新浪官方运势：处女座2018年运势

处女座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[处女，敢爱敢做]

你逆龄成长，逐渐有一种“长大成人”，可以独当一面的自主感、存在感。

你活得更真实、鲜活，更自尊自爱，更有存在感，越发认为自身精彩美好，比所谓的安全感更重要。

即使刚学会“独立行走”会磕磕碰碰，但你仍会为自己努力一把，对兴头上的事更拼尽全力。

你告别孤陋狭隘，扩大接触面，吸纳有用的知识、技巧、人脉，有多姿多彩的新体验，更热衷交流、书写、表达，或四处走动，更四通八达。

2018年是良缘开花结果的好日子。

9月过后是优化身心、内部环境的好日子！可乐享天伦，你的家、职场，或你身处的环境、处境有新“动静”，或有可喜变化。

[宜自我]

2018年，你将逐渐有一种终于“长大成人”，可以独当一面的自主感、存在感。

也许这些年来，你的内心一直有个声音或强或弱地在呼喊，此刻你更真切地听到，那就是“我要过好我想过的生活，我要自我实现，我要创造属于我自己的幸福人生”。

2018年，你将在摸索中逐渐懂得何为真正的自爱，那就是把自己的真实感受、需求放第一位，坚持保有行使自己意愿的自由，要做爱做的事！

因此，你将更认真地做自己，不接受苟且，不肯随波逐流，更坚持保有独立人格，保有生活的自主权、主动权，坚持按自己的方式去生活、成长，去决定人生的方方面面，努力去做自己真正的主人。

2018年，你更坚持独立思考，某些隐秘的叛逆想法、独立精神会抬头，你会日益显得有点“不安分”，会敢想敢做，随性而为。你认为大道至简，只要真喜欢了，一个简单的合理性，便让你不妨一试，不妨“一探究竟”，哪怕打破常规，走出一条令人“意想不到”的新路径。即使遇到阻扰、艰险、干扰或打击，仍无法撼动你，甚至反而能让你爆发出极大的力量，越挫越勇。

2018年，你将逆龄成长，内心回到青年人的状态，开放、充满朝气，乐意迎接一切未知，接纳度更高，会不假思索地按着自己的方法去做人做事。

你将活得更真实、鲜活，也更有存在感，即使刚学会“独立行走”会磕磕碰碰，但世界会为你打开大门，你觉得应该为自己努力一把。同时你也将更喜恶分明，你将漠视生活中那些衰老、颓废的部分，遇到不喜欢的事，尤其是那些无效消耗生命的负能量，会果断拒之门外。

这其实才是你的本色，你本来的自己。

注意部分心智发展较差的处女座，不易在此阶段获得正面的成长。因为有着更高的自我期许，更强的原欲，可能变得偏执、狭隘、清高、乖张、孤僻、刻薄、寡恩、薄情，或自卑、畏缩、胆小、神经质，甚者可能会“坏规矩”。

1988年至1990年出生的处女座，是正式长大成人的一群，释放感是最强的，2017-2019年最是脱胎换骨。此际你能明显地感到自己的人生正变得厚重，你个人正变得成熟、练达。你更强烈地渴望搞清楚自己要过怎样的生活，什么之于你才是真正幸福之所在，心之所向，你会极重视自己的感受，极重视精神的自由，行动的自主性，以及生活质量（包括精神层面）。你将开始以成人的方法，有序地去组织自己的生活，带着使命、责任和自律去爱，去建设自己的新生活，去优化自己的人生。你许多事都练过了，接下来的人生，似乎已经没有十分陌生的难关了。

[宜胆大妄为]

2018年你会切实地踏着自己尚未稳健，却异常坚定的步子，向你渴望到达的幸福“彼岸”一点点前进。

你将听从内心，尽全力去追寻、建立更符合你当下性格与追求的生存格局、生活模式，以致你的性格形象、日常时间表、事情的优先次序、周围人的亲疏关系将随之改变，或是进入新环境、新跑道、新圈子。这可能让生活有点“多变多事”，但这并不象前几年的变动那样被动，充满动荡、限制、亏空感，此刻更多的是对新生活的憧憬、期待、兴奋，是你自发、乐意的，同时还可能给你带来一点点颠覆的快感。

这通常始于2017年，直到2018年都处于初期摸索人生新路、新生活的这么个状态--所以你这时的认真和拼劲，会带有一点久旱逢甘霖的焦急、饥渴感，只要抓住一点机会即“做了再说”，有点“饥不择食”，有点不是很有章法，或是有点笨拙、战战兢兢、拘谨、紧张，甚至不够自信。尤其是30岁不到的处女座，你尤其可能会经历一些失望、挫折感，一些磕磕碰碰和试错。但你仍十分投入十分“嗨”。你甚至会感叹，这才是人生！

虽然此刻你会遇到各种磨人的困难，但你也同时相信，这些也仅仅是困难而已，并不是什么不可逾越的障碍！而且此刻你拥有强大的内心，即使此路不通，你也会绕道，你相信你总能到达。

你骨子里是秩序感极强的人，你大可把你现在的想法、愿景、计划、时间表具体地列出来，做成现实的计划，最好画成图表，就此努力使之成真。你的图表画得越清晰，对未来要怎么走，对要得到什么，就越确切。一旦遇到挫折苦恼或慌乱不安时，就把这张计划表拿出来，想象一下将要到来的幸福，就会有更多的信心和动力，去穿越这些表面的烦恼。

2018年，你越发坚定地忠于自己内心，更自尊自爱，越发认为，快乐幸福比所谓的安全感更重要，更有意义。只有先让自己本身处于自在自得的状态，其他的什么财富、地位、安全保障才有意义。

你认为只有让内心本就具备的力量与热情，在现实中找到呼应、释放，才能感觉人生是充盈、丰盛、鲜活、有存在感的。如果当前尚有森严的规则、信条、传统，与你心愿志向相抵触，即可能遭到你的抛弃、颠覆。当你自觉不自觉地打破这些秩序或条框，颠覆陈规陋矩时，所谓的安全，所谓的正常，又算什么？你可能有颠覆常规的大胆尝试、即兴之举。

你憧憬、热爱的人和事被你感召而来，许多有意思、有意义的事，值得你“认真一回”！你有一些“不安分”，有打破常规的“新玩法”，会敞开心胸去体验一些新的事，生活有奔头，或开展一些尝试。

几乎没有人能阻挡，你去一逐心愿，一逐梦想，去做爱做的事。

你可能一头扎在一些所爱之人或所爱之物上，用去你大量的时间、精力、钱财，认真玩耍，深深热爱。可能有关孩子、恋人、宠物，或是一些新尝试、创作、兴趣爱好、旅游、投资，甚至你兴之所至的工作、任务、学业等，过程中或是劳累，或是艰难，但你却甘之如饴，真切地快乐地享受这种犹如“沉迷”游戏一般的专注投入感。另一方面，你也可能把某些曾属“玩票”的兴趣爱好，变成一种按部就班的责任、习惯、任务，如“业余”变成“职业”，或是需花更多的时间管教、照顾孩子。注意3-8月可能不顺。

正因如此，你轻易找到了一条通向美好生活的路径，你变得更自律、老练、务实、认真、可靠，生活变得紧凑、有序而充实，你的爱也日益厚重，若是女性则更秀外慧中。

[星星点灯]

2018年10月前，为了铺展新生活，或为了做正兴致勃勃的事，你将走出陋室，告别孤陋狭隘，扩大接触面，拓宽思维广度，有多姿多彩的新体验，办法更多。

你接触面更广，更机敏好学，吸纳有用的知识、技巧、人脉，更热衷交流、书写、表达，或四处走动，接触面更广，更四通八达，见多识广。

你可能热衷思考、学习、分析、探索新知，拥有旺盛的求知欲和好奇心、求知欲。你可能开展有意思的课程，或通过各种实践、体验，习得有用的资讯、技术、知识、生活技巧。

你思路开阔，脑袋更灵活，能触类旁通，举一反三，也可能将在某个新知识领域获得长足进步。你也可能涉猎一些形而上的领域，如玄学、心理学、宗教、文学、艺术、演艺等。你将更积极地交流、吐纳，打开话匣子，或更多地撰写文章，下笔如有神助，你吐字如兰，言辞真切，句句触人心弦。你的阅读、接触面可能会涉及灵性思考、社会普惠的内容，而旅行则有机会踏足有特色的异国他乡，了解异域的人间日常。

此际你接受度更高，理解力更强，对一切几乎都持开放态度，许多事都跃跃欲试，比过去更能理解、接纳不同的想法，集思广益。

你有更多拓宽眼界、增广见闻的机会，可能更多地交际、奔波走动，一度马不停蹄，风尘仆仆。可能进出不同场合、不同的圈子，让你拓宽认知领域，有许多新的认知、新鲜见闻，不知不觉习得许多新知，或生存技巧、业务技巧、办事技巧、生活之道，觉得颇有意思。

注意3-4月，你可能稍稍有点“卡壳”，灵通劲被干扰，易辞不达意，东奔西跑易折腾，注意交通安全。

2018年，你越发懂得如何在纷扰复杂的生活中，把握住自己的“主旋律”，并且不难发现，总有那么一些人，会为你星星点灯，给你带来希望与良机，指引你前进。

你懂得借东风，获取启发和良机，打通路子，如鱼得水。为了铺展新生活，或为了遂愿做你兴之所至的事，你将长袖善舞，释出友善与正能量，让人不自觉地也善待你，给你支持与爱，你也可能与人推心置腹，洗去对方忧愁，为人排忧解难。

你与某些本就认识的人，有更多的交集、接触，可能建立起相濡以沫的交情，打得火热，同舟共济，惺惺相惜，更多地进行有意思的合作、互动，甚至抚慰对方，关系十分亲密。也可能你们因此成为朋友、伴侣或合作者，在未来漫长的岁月里，可能将给你带来不少启发、帮助、良机，意义非凡。

你也可能广结善缘，扩大交际圈，接触面更广，活动能力更强，路子更通，人脉更广，有更多机会与不同的人交际、交流、讨论、洽谈，也可能温暖、治愈别人。与此同时，你此刻的交际圈也可能相当“质优”。你所接触、交往的人，大多友善、有趣，让你如沐春风，或是让你获得启发与良机，大受裨益。毕竟，你已日益明白幸福的真谛，因此你希望接触正向、积极的人，否则一分钟都不想停留。

2018年是良缘开花结果的好日子。

恋爱中人有机会佳偶天成，有机会于2018下半年至2019前三季度迎来爱情结晶。你也可能遇到对你未来影响较大的人，甚或遇到贵人相助，打开局面，四两拔千斤。一度不和的关系也有机会冰释前嫌，百转千回，反而比过去更亲密。在此期间与你打得火热的人，一些将成为你长长久久的朋友、伙伴、伴侣或合作者，而另一些则只会像流星般一闪而过。

此际你有机会接触到一些有极致追求的人，比如从事音乐、文艺、宗教、心理学、社会工作的人，或是较不佳的情况是，遇到一些不切实际、吊儿郎当的“不靠谱”人，或是一些诸如虚伪、成瘾、混淆视听、“手脚不干净”的麻烦关系。你也可能正置身某段前路未卜、心里没底的关系，比如你们的关系先天就有违某些世俗观念，浪漫得可以冒天下之大不韪，比如对方存在一些让你没底、不踏实的状况，比如你们的关系有牺牲或救赎倾向…… 这些状况一直长期悬在那里，2018年依旧如此，但可能会出现一些积极的转变，至少你的心态会比过去顺其自然。

注意避开轻率、虚张声势、贪得无厌、行为诡秘的人，避免卷进是非或所托非人。你可能有点恻隐之心，但仍要守住自己的界限。

[云卷云舒]

2018下半年，经历完一段热闹如赶场的日子后，9月过后你可能会慢下在外奔波的脚步，淡出喧嚣热闹的交际，着手具体事务，同时休整内部世界，等等跟丢了的灵魂。

你的家、职场，或你身处的环境、处境，将有可喜变化，或将有新“动静”。

这通常是好事、喜事。比如出现新人、新风貌、新乐趣，家有喜事；比如环境升级，家居或职场焕然一新、搬迁、修葺、装潢、置业，更美观舒适；比如工具、用具、家具升级换代，生活更便捷；比如内部关系更和谐和美，（家或职场）内部人员的有良性的加加减减，如结婚生子、招聘新人、淘汰落后分子产生的人员变动等。与此同时，形势也可能对你日益有利，你将可以从你所属的家、集体甚至行业中，获得可喜的归属感、安全感。

也有些处女座相反会遇到折腾家事、职场内部麻烦事，或因环境、处境调整而带来的小动荡，一度为此折腾、烦，如大兴土木造成的脏乱差、家人或内部人员遭遇麻烦、内部矛盾、因换跑道换地方引起的啰嗦事等。若原本就长期存在一些内部问题，则更可能在此际被暴露、激化。

当你经历完这些或喜或折腾的“家事”，内心将变得更安静且丰盛，才真正拥有优质的私享世界。

这是优化身心、内部环境的好日子！无丝竹之乱耳的私享空间，是你的心灵道场。你需要为你更美好的生活充充电，补足精气神。

2017年下半年，你可能稍稍淡出纷扰热闹的人事，慢下奔波的步伐、高转的小宇宙，有更多机会、更好的心情和空间，去乐享天伦，你的家可能常常高朋满座，或与三五知己熟人畅聚、交流、礼尚往来。旧事旧事可能复现眼前，故地重游，促景生情，回忆依然带着鲜活微温。

家、亲朋好友、旧识故知是幸福的源泉，也是你最乐意奉献的归宿！你被笼罩在福荫、快乐中，也可能成为其高照的吉星、光芒万丈的保护神！你也有机会因家人、祖荫获得恩惠。曾经的功德、付出，将让你获得幸运的回报，也可能有来自亲友、旧识的佳音、馈赠。

此际适合置产、积蓄、还债、索偿、捐献。请劈出时间，放空、休息、喝水、观想、打扫、还债、捐献、索偿。

[五大运势]

爱情

即使你通常都表现得乖巧本分、中规中矩，但你内在的张力如此强大，旁人稍稍留神，就能发现你自然流露的魅力与本色，你并不是风情万种，也未必精雕细琢，却有着一种犹如精灵般的神奇气质，浑然天成，让人印象深刻。女性更可爱迷人，秀外慧中。

单身人十分渴望爱情，如若遇到真爱，哪怕冒天下之大不韪，也要一遂心愿爱到底。

你爱情运强劲，不仅魅力非凡，楚楚动人，还更懂长袖善舞，拥有活络的社交生活，人缘极佳，因此更多机会邂逅喜欢的人，轻易红鸾星动。此际你在高速成长，有时也不免感到困惑彷徨，因此你需要一个真正懂你、尊重你的人，给你鼓励，摇旗呐喊，能助你成长，或至少与你共同前进。

你的缘分通常是之前来往较少的旧相识，或是家附近、工作环境内的人。8月前，你可能与某人有极契合的交流，打得火热，也可能有新十分聊得来的邂逅，请抓紧这段红鸾星动的机会。可以成就一段相濡以沫、相亲相爱的关系。下半年缘分可能通过家人、亲友、旧识或寻根、叙旧的场合相识，也可能对方正是旧相识、故人，有机会旧情复炽。

注意你可能对爱情有极其“天真烂漫”的一面，轻易陶醉浪漫关系，甚至罔顾一些未卜的隐忧，你可能邂逅有着迷一般吸引力的人，对方或是极致情圣、你的信徒，或是文艺、宗教类从业者；或是放纵，带有某种欺骗性的人，小心卷入三角关系。

你正处于结构性转变中，将在较长时间内经历不少聚聚散散。

恋爱中人经过这些年的动荡和磨合，千回百转仍能坚守的，仍能充满活力、彼此支持，可趁此良辰吉日佳偶天成，继而在接下来的一年可能迎来新生命。2017下半年发展起来的关系，如果觉得各方面合适，最好在1月明确下来，否则易在2-6月起波折，若8月过后能继续坚持，更惺惺相惜，那对方很可能就是你等待多时的TA。

部分处女座可能投入了吉凶未卜，或是颇“委屈”的关系，你的时间太珍贵！不能再消耗在无谓人身上。有如桎梏、不再能滋养你的关系可能走到尽头，应断则断。

有伴者正在全面高速成长，有时也不免感到困惑彷徨，需要一个真正尊重你、支持你、鼓励你，能给你摇旗呐喊，或希望对方至少能跟的上。你爱得深沉爱得真，本性中最质朴而美妙的部分正茁壮成长，你越发知道自己到底热爱什么，到底什么之于你是最在意、最重要的。因此你可能是极忠贞、极愿为对方鞠躬尽瘁的爱人，只要对方与你拥有共同的人生目标、价值观、喜恶。相反同样道理，你也可能是极绝情、冷漠的陌路人、背道者，如果对方跟不上你的节奏。此刻你对未来生活尚未十分有底气，但你知道自己会逐渐加速成长，总有人会因为跟不上你的节奏而掉队。

部分处女座这些年所维系的关系，可能有点不符合一般的社会规则，比如三角关系、年龄差异、身份悬殊等，或是蛮委屈的“一边倒”的关系，或是对方有些状态一直让处女座没底的……总有点吉凶未卜。于你而言，这些问题长期得不到落实或解决，此刻你已比较接受现状，不太会担忧或妄想去改变了。

爱情旺日：1-2月中、4月、9月中-12月中

事业

近几年你都在给自己自我定位，因此可能连带影响你的人生发展重心、志业方向。你会把安全感、保障一类的“要点”先摆一边，进而更加关注自身的成长性，更加关注自身的体验、生活质量。

如果体现在工作上，则可能在2018年（2017年至今）大则改行、换工作、自立门户，小则开展自主性更强的新项目，或会在工作上运用你在这些年摸索出的新方法、新追求。

今年是年轻处女座进入职场工作的好时机。因为这是你一个新周期的开始阶段，很适合从零开始，边学边干。你现在虽然没有经验，但也没包袱，你输得起！你可以在磨砺中获得更多成长，逐渐建立起立命之本，内心也会变得丰盛。更重要的是，沿着这条路走下去，你日后还有很多往上走的空间，因此你此刻大可随直觉而动，想干什么就干什么，不要计较回报，不用考虑是否稳定，只需要想自己喜不喜欢，你的信念越强，就越有机会遇到适合的工作。10月前你走动较多，尤其在1-2月中，6-9月，把握好这段时间，比较容易遇到不错的职位。9月过后，你可能没之前那么活跃，也可能会被一些自身或家里的事拖住。要有心理准备，这些年你都动静较多，会不断摸索调整飞快更新和成长，所以在接下来的3年里，你可能还会换岗或跳槽，于你必然是一种进阶和成长。

在职的处女座也可能在摸索着建立新的事业格局，或新的工作重心，发展方向，虽然此刻终于摆脱了前些年的那些包袱和约束，但刚刚“独立”起来的你，虽内劲充足仍尚有点弱小，还需要再练一段时间，让自己丰满起来。2018年你会摸着石头过河一样，一点点探索前进，一度心里不是很有底，有点笨拙、紧张，不是很有章法，硬着头皮前进。

你全年都象在赶场，这多数也是因为工作需要。

10月前你长袖善舞，有机会与第三方合作、协作，人脉广、路子通，或是尝试多元化、跨界发展，试验性地开拓其他业务方向。如果你的工作常需与人打交道、协调、公关，或常需走动、赶文案，将有极佳表现，尤其在1-2月中，6-9月。注意要掂量清信息的准确性，合作宁缺毋滥，要回避让你心里没底的人，诸如好“耍太极”、撒谎、钻空子、搬弄是非、散漫、不切实际。9月后，你可把部分工作重心放在内务上，改善内部生态，整肃编制，清理门户，把该换的人换掉，搬迁，修葺办公环境，让工作更便捷有序，或制定出更高效、有序的内部管理规范、工作流程，清除烂尾工作，淘汰低效的工具、系统，作为雇员可能会经历内部动荡，若工作没有成长空间，跳槽可能更海阔天空。

工作旺日：1月-2月中、4月中-5月、8月-11月上旬

贵人运

你是你自己当下最关键的贵人，此刻不妨用心许愿，你的愿望有多强烈，前方就会出现多少精彩。你不妨把你的愿景、目标、计划、时间表，做成现实的计划，最好画成图表。你计划做得越清晰，内心就越确切，一旦遇到挫折苦恼或麻烦时，就越能有信心和动力去穿越。

你目光诚挚而坚定，你想要、需要的人事物将被你感召而来，身边也不乏能帮助、提挈、支持你的人，他们是你早就认识的人，让你超越单一、个人的狭隘。下半年某些家人、旧识、故人、亲戚可能给你带来福荫。

也有部分处女座有“小人”运，可能有人不诚实、不靠谱，或是蚕食、拖累你，令你不安，你大可以最简单最笨的方式战胜复杂，大道至简。

健康运

正能量饱满的你，2018年每天都犹如赶场，有大把的计划、日程在赶，注意4-10月，易劳累上火不适，引发炎症、热症、外伤，凡事悠着点，你已经上路了，坚持就好，结果急不来。注意把握好生活节奏，张弛有道，劳逸结合。10月过后，老毛病、旧伤可能复发，正好有机会着手医治、根治。11-12月要注意交通安全。

财运

财运总体平平。已经到达一定水平的处女，当下可能正在建立新的生活格局，或是开拓新的发展方向，有点“百废待兴”，要更多“硬货”支持，因此开销会较多、较大。与此同时，你即使也想怎么节流，但比过去更注重个人体验、生活质量的你，可能也比过去更愿意花些“奢侈”钱，用钱买快乐、买舒适。你也可能有来自家人的福荫，熟人的馈赠。

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