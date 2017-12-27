新浪官方运势：天秤座2018年运势

天秤座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[天秤，软着陆]

你将竭力解决多年的“扎根”问题，落实一些阶段性改善。

家、家人、房产、企业、产权，乃至你的肉身，可能给你带来约束，或一些麻烦事。

可能要告别、远离某些熟悉多年的人、生活环境、职位、志业，有失落感。

首战告捷，战略版图挺进第一关，有梦想成真的新开始，完成某件工作或生活上的大事，或大赚一笔。

8月过后你会更机敏、好学，或会更频繁地奔走，与人交流、轻松吐纳，你才高八斗，更懂得借东风，可从不同方向索取帮助与力量，如鱼得水。

[扎根]

最近十年里，在安身立命、扎根何处这一关键上，你可能经历动荡、煎熬。

大概自2008年（甚至早自2005年），你的家、家族，或你的安身之地，身处的工作、行业，可能因为种种原因，经历长期的不安定、煎熬，或经历大幅度的变化。

你可能一度，甚至几度地经历过搬家、换工作、换地方、改行，幅度极大，有如革命般“摧毁”过去，颇巨颠覆性。也可能你的某些家事、内部问题、你的处境形势存在长期问题难以解决，恶劣、艰险、局促，或是你的家、你身处的职场里有特别能给你“来事”的人，脾气特别刚愎固执、苛刻暴躁，或不时带来棘手事，又或是你的安身之所、工作环境…… 让你倍觉煎熬、焦灼、不安，有如置身压力锅内被烹煮。还有可能是你跟家人、家、你所属的集体甚至国家，有某种紧张感或“隔绝”感，诸如分隔异地、被排挤、聚少离多、内部矛盾尖锐关系紧张等……

不管你经历的是以上那种状况，2018年，是承前继后的转折年。

2018年，借由你积极推动的变动，或不得已的沉重遭遇，前面提到的动荡、煎熬，将获得关键的改善、转变，或获得关键的落实、结束。你将把过去那些激进的心态、做法扔掉，将沉淀出一些答案、心得和教训，并以此调整接下来的应对方式，将对如何安身立命有更务实、明晰的方向，你的家、所在地、工作、处境，你的内部生活，也将因此从2018年开始，逐步的“各就各位”！

然而即使生活格局正朝着正面改善、修正的方向行进，但过程往往十分的不轻松，甚至你会感到更强烈的压力、被束缚感。因此难免有天秤因为问题“被逼到眼前”了，变具体了，所以反而感觉问题比过去更大、日子比过去更难、更累，或更不安、更动荡、更如坐针毡。通常这只是错觉，要坚信前面一定很快就是柳暗花明又一村，只是眼前要为此“苦逼”一阵而已。

2018年，你尤其渴望安身立命，渴望定下来，渴望归属感，渴望安全和保障。为此你可能会竭尽全力，也可能其受束缚、劳累、不安、困恼。

这大多有关你归属的家、居住地、集体、企业、职业，或你息息相关的房产、地产、营业权、物产权等，2018年会发生一些恼人的状况、动荡，或是会经历一些重要的改变、修正、改善，不是磨人就是棘手、烦人，让你身或心“被捆住”、负担重，2月-8月，尤其的操心、操劳。

比如一些耗时费力、时间表铁板钉钉的繁重家务、内务，要持续按部就班地完成，难度不大，却很磨时间、精力、体力，很困身。比如家人、企业遭遇麻烦、棘手事，特能“来事”，让你即使畏惧，也不得不硬着头皮解决，让你烦、闹心、折腾、郁闷。比如内部变动，如住地或工作地要换地方、搬迁、修葺、建屋、大兴土木，或你直接换岗、改行，或家事扰人、家宅不宁，或你的家、企业内部人员有新成员…… 让你有点动荡、折腾，或是占去不少时间，或是心情烦闷，精神、健康被扰。又比如你所处企业、形势在调整、限制变多、“清理门户”，让你有点动荡、局促、憋屈。又或是你一度有类似“寄人篱下”的拘束感……

相反地，你也可能是你所在的家、集体、行业，最能“来事”的主，是颠覆或制造动荡的革命者、“深水炸弹”、“破坏王”。2018年，你将把自身这种强大的“破坏力”（其实是一种改善变革的力量），往精纯、有的放矢、具建设性的方向提炼、修正，把过去的粗放、过激、跋扈、宁杀错不放过的特质，逐一磨灭。

2018年，你可能要告别、远离某些熟悉多年的人，或生活环境、职位、志业，可能是因为不得已的原因，也可能是你发现不再适合当下的你，主动断舍离。这也许是你多年心之所依，你曾为之如此快乐、充盈，充满活力过，伤感、怅然若失。但生活总是会裹挟你前进，你更渴望一切更合理、有序，更有建设性！

你或许终于明白，所谓的安全和保障，就像一张网，在重要关头能篓住我们，避免我们以身犯险，但常常也因此让我们变得依赖和不够有力量，成为我们的羁绊，让我们举步维艰。

你也可能要面对过去的错带来的不良结果。可能是你过去偏颇的思想、行为、陋习、恶习，不健康的人际关系， 或是自身的短板、“历史遗留问题”、存在已久的隐患，会在此期间以麻烦、折腾、窘迫、动荡的形势呈现，逼你去修正、放弃、解决。你将不得不发现什么东西局限了你的格局，以及你的志业受制于什么。你要马上行动起来，迅速亡羊补牢，不足处还要去补课、充电。

这个修正的过程往往耗时费力，或十分的痛心、恐慌、失落，但与其在过去的错中煎熬，不如尽力改善、解决、淘汰、磨灭自己身上那些冗余、粗糙、夸张、虚妄、鲁莽、乖张、无序的部分。

2018年，你需要向内寻求超越，旧人旧事可能复现眼前，，触景生情，睹物思人，可能为解决某些老问题而再续前缘，与某些生疏多年的旧识、故人、亲人打交道。

如果过去好长一段时间里，你一直在作出努力、改善、清除，那此刻将取得一些极具意义的进展，一些尘埃落定的正向结果！

你也能平静地回归家庭，更进一步关切那些与自己息息相关的人或事上，或精神内求。运气较好的天秤，这段时间也许只会感觉啰嗦事、精力不佳、休息不佳，或是有点奔波不着家，会把更多的精力放在修身养性、家务活或家庭上，心态较为自然 ；觉得自己力尽的，会韬光养晦去充电；健康出现问题的，会锻炼、养生。中年以上的天秤可能将看到，许许多多年前建立和积累的功业、实力、资格，可能将瓦解，或是即使存在已不再有意义，这绝不是你强出头、负隅顽抗的时候。

2018年，关于安身立命，关于归属感，关于该扎根何处，关于如何平定你的大后方…… 你将少了许多激进、武断，而多了谦卑、中庸和厚重，这是让内部生活变得有序，把家、志业、地盘变得稳固的变革期。

1991-1993年出生的天秤座的局促感、动荡感是最强的，当2年后经历完这段历程，你将获得一次豁然开朗的开局，此刻只是为你的成年礼作准备。1962-1963年出生的天秤座，则可能有较大的掏空感，脚力尽时山更好，你正好可以休整身心。

[首战告捷]

2018年10月前，你可能在战略版图上挺进第一关，赚到第一桶金，踏上一个阶梯，有一个梦想成真的新开始。你也可能在动荡变局中艰难摸索，开始了新一轮回的随波逐浪。

你可能自2017年下半年就开始小试牛刀，开展一些过去几乎完全陌生的新工作、或开展一些过去没做过的人生大事、生活要务。

这大多是生计上的，2018年10月前你有机会发挥所长，提升身价、收入，崭露头角，展现自身价值。如开展新的工作项目，拓展新业务，开发新的财源，或着手一些新的投资、学业，或考核、考试、申请等，有机会获得涨薪，或获得嘉奖！你也可能会做一些犹如梦想成真的项目，或大赚可观一笔。

你也可能在2018年前推进生活上的要事、实务，是过去没怎么做过的，如结婚、生子、置业、购置大件、养育任务、教育计划、学习计划、健身计划等，你的生活，乃至人生升级换代，更圆满优裕、高效便捷，也可能让你开支大增，其中还有不少较冤枉的开销。注意此期间你可能胃口较佳，体重有机会见涨。

不管你开展的是以上那种事务，都将比较起劲，觉得能有收益、有价值，或有点意思，让你有新的希望，感觉星星之火可以燎原！

2018年10月前，你将反复推进，2月中至5月可能有波折，会发现之前半年做错了什么、哪个环节跑冒滴漏，可能慢下来、流产或暂搁，或是内部啰嗦事、家事打扰，心绪不宁，有点蜡烛两头烧。7月该撤销的会撤销，可能换项目、换方向。8月过后将看到过去一年努力的结果：

你可能终于拿下、完成重要的项目、任务，或投资大赚一笔，首战告捷，或完婚、生子、购置大件、完成批核、取得资格、嘉奖等，为人生之旅立下重要的历程碑，为接下来的发展打开局面，让生活走向圆满。你也可能锻炼出强韧的体魄。

也可能一子错，满盘皆输。你也可能因为去年的失误、不切实际、随波逐浪，甚至因为运气不佳，而遭逢挫败，出现生产问题、项目流产、投资失利、降薪等，竹篮子打水一场空，白忙一场。或是生活上的铺张造成浪费，生活事务一盘散沙，多且乱，或体重大增等。

因此2018年可能是极佳的开端，也可能仍是你的过于理想化，和另一个盲目的开始。得失多寡，因人而异。你可以从过去的经历略窥一二：

大概从2009年开始，你可能几度把梦想、理想变成具体的现实，就此闯出些名堂，获得成就、财富；你也可能从那时起变得对生计，对自己该干什么，不太有方向感，东一榔头西一棒子，屡屡空欢喜，或干脆吊儿郎当、随波逐流。

2018年的好坏、得失多寡，仍很大程度是过去的沿袭。

然而你开展的事，显然跟过去很不一样，你的状态、态度也跟过去十分不同。

过去的无度、不切实际、盲目、目无法纪，将变成量力而为、顺其自然、取之有道，过去的吊儿郎当、高不成低不就，则变成淡泊、放低身段。你的“拳脚”开始有章法，手上的事不再那么混乱了。那些回头看尽是“无果”和损失的天秤，在2018年也开始真正沉淀下来，虽然手上的事仍旧有无力感，或仍旧未必十分靠谱，但你的心态会转好，变得抱怨少了，不再眼高手低、吊儿郎当了。

总的说来，你不再容易轻举妄动，那么脚踏浮云了。

2018年，如果能做成一些事，即使收获未必特别丰富，仍说明这就是你接下来可以继续摸索的康庄大道，日后将继续有调整，有斩获。如果失利或流产，就要痛定思痛去修正，在漫长的格局变动中，变幻波折只是为了让你摸索和认识自身的价值，你大可放下所有心理包袱。

[同舟共济]

2018年8月过后，为了应对变动，为了改善你的处境、主场或安身之所，你会更机敏、好学，或会更频繁地奔走，与人交流、轻松吐纳，你才高八斗，可从不同方向索取帮助与力量，如鱼得水。

2018年8月过后，你可能会主动去集思广益，吸收有用的新知识、新生存技能，这样才能路子更多，办法更好。

你的聪明才智让你拥有如海绵般吸收力、理解力，8月过后越发聪慧伶俐，求知欲、好奇心、理解力越发旺盛，轻易开放心智调频，脑洞大开，随时接收外界消息，比过去更能理解不同的想法，陌生的知识。你有机会涉猎各种新资讯、新概念、新技术、新知识，探索新知，或高效地思考、分析、学习、阅读、查资料。你耳聪目明，能集思广益，举一反三。

你可能越发愿意表达自己的想法，轻易打开话匣子，将更积极地交流、分析、书写，你言之有物，落笔如有神助，句句入木三分。你也可能将有机会增广见闻，比如更多地奔波走动，踏足过去没踏足的场合、地方，或接触过去没怎么接触过的圈子，让你拓宽认知领域，有许多新的认知、新鲜见闻。

这段时间你通常会跟身边某些人发生“新的故事”，多数是些良性的交流、合作、关系变好，也有部分是原先较静态的矛盾被触发。

2018年8月过后，你也可能将张开怀抱，长袖善舞 ，逐渐增加交流、合作、走动，更懂得借东风，向外寻求帮助，也会主动助人，排忧解难，与人为善。

你长袖善舞，对人释出真诚。

某些原本就相识的人，比如兄弟姐妹、家人、友伴，比如常接触的同事、邻居，你可能与之打得火热，同舟共济，惺惺相惜，为排忧解难而交流、教授、合作，或建立起重要的关系，成为朋友、伴侣或合作者，成为对方的“治疗师”。充满活力的关系将结出美好果实，建立起和谐互勉的共处模式，可能达成合作、盟约或长久的友谊，恋爱中人有机会佳偶天成。一度不和的关系有机会冰释前嫌，百转千回，比过去更认真良善。积蓄已久的问题有可能呈现，甚至不欢而散。

你也可能扩大接触面，打进新圈子，有更多机会与不同的人交际、交流、讨论、洽谈，广结善缘，让你办法更多，路子更通。你也可能试图向人求助，或更多地与人商量讨教，或反过来你常教导、帮助、温暖、治愈别人。你的交际圈也可能“质素”更高，会接触到友善、有意思，或能治愈你的人。你希望相处中人能带给你正能量，是快乐有助益的，否则你一分钟都不愿意逗留。在此期间热络起来的人，一些将成为你日后长长久久的朋友、伙伴、伴侣或合作者，而另一些则只会是又一次的萍水相逢。

不管你将经历的是那种体验，起因和过程，大多仍是围绕前面提到的第一点“扎根”，围绕你当下亟待解决的问题。这是你软着陆过程中的一段，将让你告别孤陋、狭隘，让你能就地取材去多个角度认识世界，获取力量启发、良机与支持。你只要放开自己，真诚吐纳，一定会有很多惊喜。

[五大运势]

爱情运

2018年你正处于环境、格局的重要调整中，也可能不得不为你的家，为内部问题，为你的王国而负荷较重，你不是被困身，就是被困心，有不少磨人事。因此即使你一如既往地温文尔雅，吸引想亲近你的人，但仍可能恋爱运平平。

单身人10月前可能会被手头上的事拉住，2-5月折腾事、啰嗦事也不少，时间、结果不太好掌握，因此谈情说爱的兴致不大，若有机缘，多数来自办事过程，但未必能修成正果。8月过后爱情运稍稍提升，与周围人有更多快乐的互动、接触，可能与某些原先就认识但不太熟络的人打得火热，对方可能是一位较才情横溢、锋芒毕露的人，可能为你排忧解难，或为你“疗伤”。也可能反过来，你可能为对方出谋划策，是对方的“治疗师”。

恋爱中人，尤其那些充满活力、能彼此滋养、排忧解难、“疗伤”的关系，是时候走进婚姻殿堂，成为彼此日后重要的保障和依靠，长长久久地同舟共济、相濡以沫，是可相伴一生的爱人。无趣、局促的关系可能面临分手，你前面还要继续动荡调整，要努力从闷局突围，你需要正面的鼓励和默默支持，当断则断，日后的路才能走得轻盈。

有伴者重视爱情与盟约，正在经历磨人的变动，你们的家正往积极正面的方向调整，此刻只需一如既往的忠诚，按部就班地建造、稳固、改善你们的家，过好你们的小日子。必然是此生弥足珍贵的爱人，情比金坚，请好好珍惜。

爱情旺日：1月中旬-2月上旬、3月上半月、4月下旬-5月上旬、6月中旬、7月中旬、8月上半月、11月下半月

事业运

求职的天秤，2018年10月前有机会找到比较条件不错、让你对未来有憧憬的工作，可能收入颇丰。而一旦工作被开展起来，你将顺其自然地从中发现一些新机会，还可能因为职业、志业的需要，而去一个陌生的城市，或常常要出门。通常从事商业、大众消费、媒体、教育、艺术、文创、从政、社交、公共关系、传播、时尚风潮、营销、日用化工、医药等，有关生活品质的工作，会相对较顺，较有缘分。

刚进入社会的天秤，可随遇而安，只要不让自己处在“真空”状态，冥冥的力量，自会推你去某个方向、某个岗位。不要把目标定得“太死”、太高，因为你正处于扎根的调整期，你虽没经验，也没包袱！大可放胆去试去练！

不管你是雇员还是老板，2018年都可能要经历内部整顿或内部动荡，虽然过程比较磨人，要费点时间和力气，但通常都在向合理化、稳定、“找准组织”的方向迈进，是好事，即使也有部分天秤一度感到畏惧、局促。

2017年9月至2018年9月，你有机会或推进、或开展一些影响力较大或收入较多的事业、新工作、新任务，干起来挺起劲，是抱着颇大希望去干的。

通常那些能把通俗的人间需要，比如社交、关系协调、传播、时尚风潮、艺术、美感、衣食住行的细致需求，结合在事业上的天秤，比较能在此刻一展所长。在运气和实力的支撑下，这类天秤能在2018年再接再厉（从2009年开始陆续有开始），祭出新招、高招，或是为了更高层次的发展而创业、换地方、改行，前途未卜，从根本格局的改革上去突破！去开垦出一片富饶之地，去构筑一个能衔接世人与所需、所爱的伟大平台，成为传递美好的摆渡人、带领潮流的先锋！

即使那些较不济的，那些随波逐流、“在野”、“老白干”的天秤，在2018年也会有新机遇，创业、改行、或接手新工作，开始真正沉淀下来，虽然手上的事仍旧有无力感，或仍旧前途未卜，但你心态会淡泊许多，不再眼高手低、不切实际、吊儿郎当了。

2-6月易有跑冒滴漏，也可能会调整或暂缓，随后可能有新项目、新出发，或可以看到之前的成绩、收获，或是落实失败，不了了之。8月过后，可以看到一些成绩、收获，你有机会在新战场打下第一次胜仗，做事得心应手起来，也可能落实失败，放弃或调整，同时社交、协调、合作、书写、文案、走动、差旅的工作逐渐见增，可能与人达成美好伟大的合作，人脉广、路子多起来。

工作旺日：1-3月初、5月中旬-10月、12月

贵人运

人活着通常有两个方向--向内，向外。通常是先向外寻找丰富，然后得到复杂，再努力地向内寻找超越，方可获得宁静，方可致远。2018年你应多从自身的健康、家庭和睦、安定处努力，才能获得源源不绝的力量，要先把这些根基打好，先把自己活好了，贵人自然会来。否则，将会拖累你、牵绊你，让你以后的路也走不动。

8月过后，你更能与人为善，走动、交际，与外界真诚相交的机会将更多，能遇到有意思、有启发的人，身边也有真心想为你分忧的人，可能将成为你的“疗伤者”、导师，你也可能反过来为人排忧解难，去渡人，成为别人的贵人。

健康运

2018年，总体而言健康在改善，可能更健壮，胃口更佳，体重上升，请迈开步子！如果过去存在旧患，2018年可能易复发或加重，请及时就医，且要耐着性子治疗，有望自此根治。最常见的是休息不佳，易失眠、缺觉，免疫力低下，精神、体力不是特别好。1月容易上火，1-3月注意交通安全。2018年适合调整作息，要有充足的运动，让身体动起来，才更能拥有优质的睡眠！

财运

2018年，因为家居、家人、搬迁之类的事，你可能有不得不的繁重开销。1至2月，6至10月努力没有白费，过去的努力将让有不俗的进账，有机会赚到第一桶金，或有机会涨薪、收到不错的项目收入，是你的新财源。但开销也可能水涨船高，购置大件用品，或者不得不接受无奈损失，虽然目的是具建设性的，但也可能超支，或无谓浪费。注意这些年你每每投资易听凭直觉，易“天真烂漫”，把钱砸在一场场得失难料的赌博一般，回报可能是象受了财神偏爱般的盆满钵满，也可能竹篮子打水一场空。2018年，得失基本已成定局，得者不要不可一世，失者要面对现实。

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