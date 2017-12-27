新浪官方运势：射手座2018年运势

射手座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[射手，归来仍是少年]

2018年是你脚踏实地，辞旧迎新的快乐年，生活会迅速“换档”、“快进”，你将迅速告别许多折腾而无果的人或事，扔掉包袱。

你将欢送那些不再有生命力、不再能滋养你的旧人、旧事、旧环境，你将看到多年所为的结果。

你将改善自身的内部环境，肉身、精神、家、生存环境，扰攘多年的闹心事也将告一段落。

9月过后，生活的闷局将逐渐被打开，你在梦想与不足间，逐渐发现了许多有迹可循的可能性、突破口，你将朝一个新的方向，急速前进。

生活将出现新风貌，越发生机勃勃，可能家有喜事，或处境、环境得以改善。

你弯着腰，埋头开垦一片尚还贫瘠的宝地！切实投入，打基础、积累实力，任重道远。

[辞旧迎新]

2018年于你而言，无疑是变化大且迅速的一年！

射手们通常会在2017年四季度至2019年1月经历一次急促转折，让人生朝向一个更崭新、更多未知的方向，或是让生活迅速焕然一新，多了些有意思、有趣的内容！2018年正处于其中，你每天心里都会有一些或近或远的计划。

2018年，生活会迅速“换档”、“快进”，你将迅速结束旧循环，告别许多折腾而无果的人或事，迅速开展一段新的人生、新的生活。

你也许会觉得你已经“换档”了好多年了！怎么还要再来一次？对，你的人生刚经历了一次大转型，但此一次不同彼一次。

回顾射手的上一次转型，通常发生在2010年至2016年这大约几年间，那是一段历时长久，变化深刻的经历，通常是在痛苦中前行，咬紧牙关，“迫不得已”之下不知不觉完成的。其中2015、2016年你所摸索出来的新发展方向，建立起来的新格局、新的生活模式、个性、形象，决定了接下来近二十来年的基本雏型。

那是一段十分磨人的经历，是你人生的一次阶段性转折，或结构性转折。在那几年里，一些射手从幼稚走向成熟，一些则从被保护走向独立，或是生活重心变化，主外变主内、主内变主外之类，或个性上诸如虚妄变踏实、莽撞变谨慎、外向变向内之类的…… 涉及个性、形象、生存状态、生活模式、人生格局的方方面面的深刻转变。即使现在回头看那段日子仍感觉尤其不容易，日后也让你回味无穷，会成为日后跟朋友、跟孩子现身说法的经验所谈。

2018年的这次“换档”，可说是--辞旧迎新，万象更新！

你的感觉通常是欢欣愉快、松一口气、顺理成章的，也是旁人乐见，被大家祝福的。虽然过程中不免有小波折、小折腾，要告别熟悉的环境，或熟悉的人或事，不免也会有一丝不舍、失落感，但新生活、新奔头迅速地扑面而来，你根本来不及细细缅怀和感伤，就要投入其中，飞奔而去！连回头看看都来不及！

2018年，你将看到多年所为的结果，将改善自身的内部环境，肉身、精神、家、生存环境，扰攘多年的闹心事也将告一段落。当你走完这段“流程”，摆脱了许多挂障的你，将柳暗花明，渐入佳境，将满血闯进一段更宽广、更充满未知的新旅程。

2018年，你种瓜得瓜，种豆得豆。得或失，喜或悲，圆满或幻灭，端视你多年的所作所为，也是机关算不尽的缘分。

曾经的功德将让你功德圆满，福有悠归。10月前，你可能宿愿成真、喜从天降，有莫名其妙的好运、不劳而获的恩泽。也可能善缘带来美好结果，如孩子的降生、财富、良机，或关键时刻的帮助等，让你吉星高照，逢凶化吉。

曾经的劣行可能给你带来麻烦，破财、疾病、伤痛，或连带一些陈芝麻烂谷子的啰嗦事，让你一度折腾、闹心。你可能不得不收拾烂摊子、“历史遗留问题”，存在多时的问题可能会暴露，如自身的局限性、缺失或旧病、旧患等，8月过后将得以修正、解决、医治。你要趁机会及时解决，越逃避拖延，越泥足深陷，让你前路根本迈不出脚。

2018年，你有机会一“圆”宿命缘分，可能收获美好的果实，收获佳音、重逢，也可能面临告别。往事并不如烟，旧人旧事可能复现眼前，可能有难得的寻根、探亲、重聚、故地重游。

2018年10月前，一些得得失失也将算清，“出来混是要还的”，亏欠的、多拿的是时候归还，你既可能是债主，也可能是欠债人。你可能收到拖欠多时的欠款、物品，也可能要还债、失窃，或失去某些所有。你可能会主动放手一些事或一些利益，籍此换来一种轻盈感，此刻你适合作些力所能及的捐赠。

你可能将了结扰攘多时的闹心事，告别不再鲜活，不再能滋养你的人或事、生活环境，结束某种“闷局”，即使你曾如此地爱过或倚赖过。可能是你习惯和熟悉的亲人、恋人、朋友、用品、家、城市，或曾经的生活习惯、志向、爱好、观念……已经不能唤起你的活力、热情。

8月过后，你将越发能轻而易举地告别、放下，你很快发现步子一下子变得轻盈、自在，即使你曾出走半生，此刻归来，你仍是少年。

[只缘身在此山中]

2018年前三季度，你有机会迎来一些与安身相关的积极变化。

许多年来，在你乐观、粗线条的外表下，一直包裹着一颗易感且缺乏安全感的心，周围人很少能察觉。

这通常源于你的家、处境，或你所归属的集体、行业，长期存在某些问题，是你掌控不了的，是你没底、不解、无法落实的，不时地扰动、腐蚀你。比如居无定所，不知道该扎根在哪里、哪个行业，比如某件家事、某位家人，或某项资产、房产有问题悬而未决，最差的甚至遭遇诸如亲属失踪、欺骗、官司缠身、游手好闲、成瘾、身陷囹圄、需索无度，或财物流失、被偷占等大麻烦。也有部分射手是自己卷入官非、流浪、被放逐……不同人有不同的经历，不一而足。

不管是以上那种情况，都会让你感到十分不踏实、担忧、困惑、有怨气，缺乏安全感，或缺乏归属感。这是你多年以来的“软肋”，你最无助、无力的部分。

也有部分射手在这些年从事了心理、文艺、美术、音乐、诗歌、演艺、玄学、宗教等形而上的，或以助人、渡人为目标的职业，甚至皈依了某种信仰，或置身于异国他乡，则比较能有归属感，比较安宁舒适，往往有杰出表现！

不管是以上哪种可能，2018年10月前将一度显现，也因此出现往好的方向转变的契机。

可能你的家、亲子关系，或是你所处的环境、你执掌的地盘，如企业、部门内部、办公环境等，获得改善，或出现值得欣慰的新变动、新风貌、新人或新事。

可能家有喜事，如结婚、生子、家人传来喜讯，或置业、买地、搬迁、修葺、装潢、生活用品升级换代，生活质量提升，或内部成员有良性的增减（可能是可喜的添丁、增加令你愉快的家庭成员、增加人手、清理门户，也可能是告别不健康的关系、油尽灯枯的亲属）等。其中5至8月你可能容易心急，奔走较多，或是要与人反复沟通。另一方面，也可能你所处的软形势变得较为有利，或是原先所在的环境，缺乏养分、活力，树挪死人挪活，你干脆换地方、换岗、换跑道，状态也因此好转。

不管是以上那种情况，3至8月可能会有动荡、纷扰、折腾，诸如大兴土木的乌烟瘴气、因环境变动、内部成员增减引起的动荡、矛盾，或亲子冲突、内部成员的啰嗦事等，一度鸡飞狗跳，好不热闹。不少射手在2017年四季度已开始经历，2018年将延续，但程度稍轻，8月后逐渐安稳，你的家、处境、内部生活风调雨顺，你将看到积极的结果，虽未必百分百符合心愿，但至少结论已经开始清晰。即使可能还会有后续的调整，但你也淡定了不少，也许能就此放下早该放下的陈腐之事。

你的精神、你暂借的这幅皮囊，一定要有一个安定的核心、一处稳定的归属，这样你才可以尽情在红尘中奔忙，也仍能成为自己身体和灵魂的真正主人。

[归来仍是少年]

2018年，你的人生将翻开新篇章！前方还有太多未知在呼唤着你。

10月前，你还会放不少精力在断舍离，或改善、解决旧环境、老问题的折腾事中，几度还会与旧识亲友畅聚、谈心、礼尚往来、故地重游，也可能几度善感，吐真言、诉衷情，内心较为柔弱、忧郁，最好适当放松、休息、观想、整理旧物。其中2月中至8月的这段时间，你可能会感觉里里外外的事不太顺，有点小郁闷。

9月过后，你的状态会越来越好，目光越发地明晰。

9月过后，你将逐渐醒觉，你就是自己最可靠的力量，浑然天成，不再需要日月相伴，你也能独自上路。而此行你将到达哪里？能走多远？你尚不清楚，也并不迫切知道。因为没有走过的路才是最有意思的，管它去哪里。

你笃信生命诚可贵，自由价更高。你想要一种自由度更高、更优质的活法，这样你才能感知自己的存在，哪怕为此冒一点险。此刻你只需要看到一簇亮光，一个出口，就会策马狂奔，闯出一条自由但充满未知的新路。

你将会像孩子般最大程度地开放自己，接受更多新人、新事、新体验。你将逐渐豁然、活跃起来，初心萌动，风华正茂，自信乐观写在脸上，越发明朗、友善、大方、亮眼。9月后你对生计以外的事，通常会比较随意、随性，不想被过多束缚，你会不自觉流露真我率性一面，甚至有时会冒失、鲁莽、放肆。注意冒险并不是你的天性，你只是想过得自在一点而已！

9月过后你越发能从善如流，憧憬的人或事也将被你感召而来。

你可能会置身新环境、新主场、新跑道，或是开始了一种新的生活模式、生活习惯，或改头换面新形象，或生活出现新风貌，如孩子的降生，生活环境、职场展现新形态新风貌，生活用品升级换代等…… 你也可能自发地开展一些有意思、有意义的事，有新的奔头，可能是自发作出了一些新创举，进入新圈子，交上有意思的朋友、恋人，或只是些琐碎而轻松愉快的事，比如电影、音乐、游戏、旅游、打扮、购物，甚至某些兴之所至的任务、课程……

不管是以上哪种，这些新人、新事、新变化、新的兴奋点，将唤醒你与生俱来的生命力与活力。

[粒粒皆辛苦]

2018年，生活十分充实，也十分现实。

即使人生正快速奔腾起来，但你仍会被沉甸甸的现实磨砺着，或碾压着，尤其在3至8月，你不是对财政收支、自身价值、资历、资本、地位感到焦虑、紧张，就是被任务压身，劳其筋骨。

你可能对财政、资产、资历、实力、地位，感到不满足、忧虑、窘迫。

这可能源于你的人生已然进入新历程，百废待兴，需要更多更大的“硬货”支持，需要大笔投入，需要更高资历、实力，比如大笔投资、置办大件、重要考核等，会感觉自己资本、资历“不够用”。也可能是源于收入降低、资源枯竭、资金链卡住，周转不宁等，可用的钱、资源“少了”。因此2018年，你可能会经常盘算如何开源节流，但仍感觉有点捉襟见肘。

也正因如此，2018年你投资、赚钱的欲望往往特别强烈、迫切，因此要不不出手，一旦出手必重拳出击，动辄倾其所有！然而回本却极晚，如果眼下能有回报，也往往极少，这仍是投入大于回报的时期！通常2018年起动的投资往往是不熟悉的新项目，或是变数较大、较突然、回报较不稳定的。因为你尚不清楚该干什么、该怎么干，会顶着焦虑东一榔头西一棒子，比较没有章法，也比较劳民伤财。切记底摒除投机和侥幸心！一切投资都应侧重在保本、不亏，宁可选回报少、回报慢的，也不可选风险高、有疑点的“标的”。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。你要实现自身价值，提升实力，在现实世界掌握更多的资本，筹码和主动权，可能要推进一些十分磨人的任务，实实在在去砥砺前进。

比如一些高难度工作，障碍重重，十分棘手，让你焦头烂额、心力交瘁；或是一些高负荷、高标准的任务，业绩目标极高、要赶死进度、随时踩雷…… 让你时刻打醒十二分精神，十分紧张、局促，心理负担很重；又或是难度不大却十分苦逼、繁重、耗时的事务，让你感觉累、困身。尤其在3至5月，会较紧张、不顺、反复。

不管是以上哪种，通常是都你开展不久的工作或生活要务（自2016年四季度开始或早或迟开展），所以不时会感到己不如人，感到无措、拘谨、畏惧、生涩，要边学边硬着头皮做，会进行得比较操心，要时常盯紧、斟酌、盘算，且你还是免不了要调整、要变化。也正因如此，你会更不计回报的付出，自我敦促，努力不懈。

如果你有滥竽充数、跑冒滴漏、偷工减料、得过且过等问题，此刻将不能再蒙混过关，可能遭遇项目流产、降职、解雇、遣散，或投资失利、倒闭、罚款。你要痛定思痛，快快爬起来重新开始，接下来还有转机，尤其在下半年。

如果眼前工作确实不再有价值，那么就顺应水到渠成的新格局，重新出发，尤其下半年，即使是最鲁莽的跌撞，也总好过长久的徘徊。

2018年，你要在你刚开垦的那片田地上深耕细作，要持续尽力提升实力，夯实基础。因为前路漫漫，没有充足实力与资本作前提的出走，即使行了万里路，也不过是邮差而已！

1988-1990年出生的射手，虽然也会对自己的经济现状感到不满足，但却能比较踏实，知道自己就这样一步一步去努力，收入和能力都能慢慢积累起来，可以“越老越吃香”。过去你可能一度不是很有章法、不是特别靠谱，此刻反而逼出了些奇招、怪招，出奇制胜。如果你从事的是一些“不安生”的工作，比如文创、艺术等，很可能获得极佳的锻炼、沉淀，成为难得的奇才。

[五大运势]

爱情运

2018年，你的爱情运有点“不好说”，属于浮动比较大的一群。

你与生俱来风情万种，既刁蛮野性，又乖巧细腻，2018年更可以本色上演，让人神魂颠倒，通常要进要退，要离要合，都是你说了算！同时，2018年于你而言，几乎是“日新月异”的节奏，你可能隔三差五就会萌生一些新想法、新计划、新打算，有机会接触新事物，认识新朋友，社交活动不少。

也就是说2018年你一不缺魅力，二不缺机会，对单身射手来说十分有利。但问题还是——你关注的重心在现实层面的实事上，比如工作、钱、健康，或其他具生产特性、具建设性的要务，让你压力较大，或是比较困身，比较操心。因此，你没太多精力去想那些“没产出”的事，即使遇到心动的人，也可能态度飘忽，时冷时热，容易走着走着就散了。你只会对那些可结出善果，能让你成长、成材的关系，较能持之以恒、较认真，良缘往往建立在共事关系或志同道合上。而那些让你不踏实、特别能“来事”的人，不适合现在的你，建议趁早弃暗投明。

10月前，缘分可能来自旧识、亲友而认识，或是对方本就是旧相识，也有机会与旧情人旧情复炽，对方可能在2017年下半年已出现，如认为合适，2月前请抓紧时机明确下来。如果过完8月你们仍热度不减，那对方很可能就是你等待多时的TA，可以成就一段惺惺相惜的关系。9月过后你形象升级，日益光彩照人，落落大方，别具魅力！爱情是惺惺相惜，你有机会邂逅心仪之人，不妨打铁趁热。

2018年，恋爱中人如能渐趋稳定，如能直到10月仍坚定相守，则是此生弥足珍贵的灵魂伴侣，可趁早共筑爱巢，及早开枝散叶。一些关于居所、落脚地、原生家庭的问题，将不再那么让你惴惴不安，即使仍存在，也将能两人一同面对。

有伴者10月前情比金坚，有机会迎接新生命的到来（部分2017年下半年已经历）、或是要置产、搬迁，或是共同应对一些家事，或关于居所、所在地等落实的问题，两人齐心其利断金。注意5-8月易不耐烦，要好好说话。下半年你春风得意马蹄疾，行色匆匆的你有时会疏忽对方，爱是人世间最美好的东西，没有之一。

爱情旺日：1月下旬-2月中、3月、4月下旬-7月初、11月下旬-年底

事业运

2018年仍是你摸着石头过河的奋斗年！是你的事业或某项任务的投入期、初创期（大多发轫于2016年下半年至2017年间），你不仅要费力开垦，还要深耕细作，全面铺开，因此事情会较多较杂，也比较操心，尤其3-8月。

今年是你变化比较大的一年，求职者通常有机会进入自己喜欢的行业，或从事自己想做的工作，尤其8月后，但往往存在某种不称心、恼人的因素，诸如钱少事多离家远，位低权轻责任重之类，比较艰辛、耗时、费力、繁重、磨人。同时要有心理准备，你未必会在某个行业或某个企业做很久，大可在认真做事的同时，心态也放松些，骑驴找马，走一步是一步。

对于社会新人来说这其实是好事。因为早期的苦和累，都是学习和磨练，你会因此迅速地成熟，力量练得更足，即使跌倒了也有的是机会站起来，有试错的本钱。但如果晚经历就比较麻烦，比较难翻身。

此刻你只需要把自己调整到最谦卑的状态，积极找工作，不挑肥拣瘦，不怕从低做起、从难入手，一旦找到相对合适的，就要卷起袖子，不计得失，埋头苦干！

不管你是雇员、领导、还是企业主，都可能会感觉自己筹码不足，实力不够，会象打鸡血般地努力，埋首繁重磨人的生计任务，让你感觉负担颇重，诸如钱少事多离家远，位低权轻责任重之类的“苦差”、“窝囊”活，或是耗时费力、困身、屈才，或是工作进度、强度要求高、掐得死，且投入大、变数多…… 你也可能手上只有极少的资源，却要做大事，以致常常设法开源节流，有资金、周转压力，要做好风险控制。尤其在4-8月，你似乎要没完没了的操劳、操心，要具体一件件去做，去落实，去盯紧。

也可能相反地，你稍稍松懈，拒绝面对艰苦，即遭遇如业绩下降、项目流产、投资失利、身价大跌之类的窘况。此刻你要做的不是抱怨不公，不是恐惧困难，而是要付出足够的努力，把力量集中在手上那些有建设性、有价值的事情上。因为只要你稍稍放松，稍稍迟疑，就会迅速慢下来，被抛后、抛离。而你即使看到晋升的空间很大，但往上攀爬仍是极辛苦，要付出很大代价的。

你也可能接手过去没做过的事，边学边做，甚至从零开始换工作、转行、换地方，不时感到底气不足、拘谨、生涩。你要时常审视自己努力的方向到底有没有偏离，好事多磨，通常不能一蹴而就。如果你能找对方向，2年内，你将看到丰厚回报。注意必须避免铤而走险、违规犯纪。

你实干闯未来，2018年的努力，将很大程度决定你日后的生计发展方向，决定你的“基本面”，以及如何在世界积累资本和筹码。

工作旺日：1月、3月下旬-4月中旬、7-9月中、12月下旬

贵人运

射手座通常是十二星座中运气最好的，当然不乏贵人运，而且大多数出现在关键时刻，或是对方本来就是你身边关系比较密切、比较“铁”的人。2018年你会结识不少新关系，其中有对你有启发、有助益的，也有没啥意义的“无聊”人，你不用刻意去找，他们会象过客般从你生命中掠过，顺其自然就行。

2018年，请尊重、善待那些有经验的前辈、同侪，他们一两句指点，可以让你少走很多弯路。10月前，某些旧识、老友、亲人可能为你带来恩泽与好运，传来佳音，为你遮风挡雨，逢凶化吉。注意5-8月与身边人频繁互动，易缺乏耐性，沟通不畅！9月开始，你的形神逐渐一致，你是你自己的主人，也是自己的贵人，只要活着，就有好事发生。

健康运

多数射手都天生比较健康健壮，是医院的稀客，但近年可能会为生计有点透支身体。3-8月，你可能容易过劳，或出现其他诸如消化不良之类健康问题，易有外伤、热症，因此凡事悠着点。你消耗量惊人，可能因为忙也可能因为健身运动量大，你几乎把自己榨干，体重可能下降，或相反因代谢不佳而出现营养囤积的肥胖。注意把握好生活节奏，张弛有道，劳逸结合，避免饱一顿饿一顿。

身体如有新冒出来的问题，要认真医治，通常稍稍调整生活作息便可明显好转，否则可能拖成慢性。过去的隐患旧伤，也可能在2-8月反复发作，此时积极医治有机会根治。要适当补充睡眠，喝水，放空，运动健身。5-8月要注意交通安全，走路、开车稍安勿躁。9月过后精气神自然提升，你状态更佳，

财运

射手大多不需要刻意钻营，就能一辈子衣食无忧、财运亨通，丰衣足食常常写在你厚实的骨架上、五岳饱满的脸上、壮实的大腿上。然而2018年你的财运较弱，会感觉钱不够！可能因为开支增大了，可能源于生活出现新内容、新环境，有较大开支，大笔投资或置办大件、买房等，感觉钱“不够用”。 也可能因为收入降低、资源枯竭、周转不宁等，可用的钱少了。因此你常常要计算盈利、收入支出，有财政压力，精打细算，却仍敲不出一盘合意的账。如果投资，你可能动辄大手笔，一定一定一定要避开那些高风险的标的！君子爱财，取之有道，切忌一切铤而走险！

10月前你可能有“飞来”的恩惠、福泽，你也可能为你的家、家人有较大开销。如果你多年来对生计赚钱比较懈怠盲目，2018可能损失惨重、捉襟见肘。8月过后，有机会收回拖欠多时的外债。如果你正着手开展一些营销计划，善因营销可能是不错的手段。

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